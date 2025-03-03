https://ukraina.ru/20250303/1061449975.html

Компромиссный мир: Копылов объяснил, как Трамп будет "для себя" спасать Украину и свои минералы

Компромиссный мир: Копылов объяснил, как Трамп будет "для себя" спасать Украину и свои минералы - 03.03.2025 Украина.ру

Компромиссный мир: Копылов объяснил, как Трамп будет "для себя" спасать Украину и свои минералы

США действительно хотели бы спасти Украину для себя, установить там подконтрольный себе политический режим (не вызывающий отторжения у Москвы) и забрать оттуда все, что им интересно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов

2025-03-03T19:15

2025-03-03T19:15

2025-03-03T19:15

новости

украина

сша

москва

дональд трамп

переговоры

мир

соглашение

эскалация

конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055306178_0:238:2049:1390_1920x0_80_0_0_b36eff73871bfeddb417ed11cc7c905f.jpg

В экспертном сообществе есть три базовых сценария СВО: конкретные соглашения в результате текущих переговоров, эскалация или конфликт в прежней интенсивности, растянутый еще на несколько лет. По мнению Копылова, сейчас не стоит ждать скорого мира.Нас ждут еще минимум полгода переговоров на фоне не прекращающихся боевых действий. Каждая из сторон сейчас попытается предугадать будущее и что-то выгадать в этом будущем, считает эксперт.С другой стороны, за полгода еще многое может измениться "на земле", отметил Копылов.Возможно, США действительно хотели бы "спасти Украину для себя", установить там подконтрольный себе политический режим (не вызывающий отторжения у Москвы) и забрать оттуда все, что им интересно, считает Копылов."Резюмирую. Я бы поставил на четыре-шесть месяцев переговоров с заключением компромиссного мира о компромиссном будущем Украины. А вот сколько эти соглашения потом продержатся – это уже совсем другая история", — иронично резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.Про различные аспекты украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250228/1061424398.html

украина

сша

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, москва, дональд трамп, переговоры, мир, соглашение, эскалация, конфликт, режим, фронт, редкоземельные металлы, сво, спецоперация