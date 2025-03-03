Компромиссный мир: Копылов объяснил, как Трамп будет "для себя" спасать Украину и свои минералы - 03.03.2025 Украина.ру
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Компромиссный мир: Копылов объяснил, как Трамп будет "для себя" спасать Украину и свои минералы
Компромиссный мир: Копылов объяснил, как Трамп будет "для себя" спасать Украину и свои минералы - 03.03.2025 Украина.ру
Компромиссный мир: Копылов объяснил, как Трамп будет "для себя" спасать Украину и свои минералы
США действительно хотели бы спасти Украину для себя, установить там подконтрольный себе политический режим (не вызывающий отторжения у Москвы) и забрать оттуда все, что им интересно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
2025-03-03T19:15
2025-03-03T19:15
новости
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дональд трамп
переговоры
мир
соглашение
эскалация
конфликт
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В экспертном сообществе есть три базовых сценария СВО: конкретные соглашения в результате текущих переговоров, эскалация или конфликт в прежней интенсивности, растянутый еще на несколько лет. По мнению Копылова, сейчас не стоит ждать скорого мира.Нас ждут еще минимум полгода переговоров на фоне не прекращающихся боевых действий. Каждая из сторон сейчас попытается предугадать будущее и что-то выгадать в этом будущем, считает эксперт.С другой стороны, за полгода еще многое может измениться "на земле", отметил Копылов.Возможно, США действительно хотели бы "спасти Украину для себя", установить там подконтрольный себе политический режим (не вызывающий отторжения у Москвы) и забрать оттуда все, что им интересно, считает Копылов."Резюмирую. Я бы поставил на четыре-шесть месяцев переговоров с заключением компромиссного мира о компромиссном будущем Украины. А вот сколько эти соглашения потом продержатся – это уже совсем другая история", — иронично резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.Про различные аспекты украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, москва, дональд трамп, переговоры, мир, соглашение, эскалация, конфликт, режим, фронт, редкоземельные металлы, сво, спецоперация
Новости, Украина, США, Москва, Дональд Трамп, переговоры, мир, соглашение, эскалация, конфликт, режим, фронт, редкоземельные металлы, СВО, Спецоперация

Компромиссный мир: Копылов объяснил, как Трамп будет "для себя" спасать Украину и свои минералы

19:15 03.03.2025
 
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Блиндаж ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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США действительно хотели бы спасти Украину для себя, установить там подконтрольный себе политический режим (не вызывающий отторжения у Москвы) и забрать оттуда все, что им интересно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
В экспертном сообществе есть три базовых сценария СВО: конкретные соглашения в результате текущих переговоров, эскалация или конфликт в прежней интенсивности, растянутый еще на несколько лет. По мнению Копылова, сейчас не стоит ждать скорого мира.
Нас ждут еще минимум полгода переговоров на фоне не прекращающихся боевых действий. Каждая из сторон сейчас попытается предугадать будущее и что-то выгадать в этом будущем, считает эксперт.
С другой стороны, за полгода еще многое может измениться "на земле", отметил Копылов.

"Наверное, [президент США Дональд] Трамп сейчас искренне пытается спасти Украину от развала фронта и потери еще нескольких областей (минералы свои он тоже спасает), а Киев и Евросоюз говорят, что им это не надо, потому что им и так хорошо", — подчеркнул он.

Возможно, США действительно хотели бы "спасти Украину для себя", установить там подконтрольный себе политический режим (не вызывающий отторжения у Москвы) и забрать оттуда все, что им интересно, считает Копылов.
"Резюмирую. Я бы поставил на четыре-шесть месяцев переговоров с заключением компромиссного мира о компромиссном будущем Украины. А вот сколько эти соглашения потом продержатся – это уже совсем другая история", — иронично резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.
Владимир Брутер интервью
28 февраля, 10:29
Владимир Брутер о встрече Трамп-Стармер: РФ должна объяснить США, что мир не может начинаться с перемирияРоссия должна объяснить Вашингтону на самом первом этапе, что если он хочет сделку, то она не может начинаться с перемирия и не будет начинаться с перемирия. Нам нужна формула, которая дает ответы на многие вопросы и не позволяет вернуться назад после того, как будет заключено соглашение, к враждебности настоящего периода.
 
НовостиУкраинаСШАМоскваДональд Трамппереговорымирсоглашениеэскалацияконфликтрежимфронтредкоземельные металлыСВОСпецоперация
 
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