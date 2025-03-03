Развязка курской авантюры: Ермаков рассказал, когда ВС РФ смогут перерезать главную артерию ВСУ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган" добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр" в Курской области
На захваченном плацдарме противник продолжает получать подкрепление из Сум, хотя по ним наносятся мощные удары. Есть надежда, что ВС РФ смогут перерезать трассу "Юнаковка — Курск" за две-три недели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Основная развязка курской авантюры ВСУ состоится на юге их выступа в Басовке, Локне и Юнаковке, рассказал военкор. Есть надежда, что ВС РФ смогут перерезать трассу "Юнаковка — Курск" за две-три недели. Если это произойдет, это будет самый большой котел за три года СВО, добавил журналист.
"Дело в том, что противник продолжает получать подкрепление из самих Сум, хотя мы наносим по ним удары. Войска накапливаются в населенных пунктах "Хотень — Писаревка — Кияница" и оттуда перебрасываются в Юнаковку", — подчеркнул Ермаков.
Поэтому за этот участок противник будет цепляться до последнего. При этом есть надежда, что в результате взятия Свердликово ВС РФ смогут наладить хорошую логистику из района Коренево на подмогу десантникам, указал он.
"Да, сейчас поступают тревожные сообщения, что ВСУ могут нанести какой-то удар в Брянскую область. Да, у противника есть три потенциальных направления удара и лакомая цель в виде нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", которая отвечает за работу трубопровода "Дружба". Но отслеживание новых абонентов сотовой связи (один из способов определить накопление войск) это не подтверждает", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.
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