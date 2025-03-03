https://ukraina.ru/20250303/1061474051.html

Развязка курской авантюры: Ермаков рассказал, когда ВС РФ смогут перерезать главную артерию ВСУ

Развязка курской авантюры: Ермаков рассказал, когда ВС РФ смогут перерезать главную артерию ВСУ - 03.03.2025 Украина.ру

Развязка курской авантюры: Ермаков рассказал, когда ВС РФ смогут перерезать главную артерию ВСУ

На захваченном плацдарме противник продолжает получать подкрепление из Сум, хотя по ним наносятся мощные удары. Есть надежда, что ВС РФ смогут перерезать трассу "Юнаковка — Курск" за две-три недели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-03-03T20:45

2025-03-03T20:45

2025-03-03T20:45

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Основная развязка курской авантюры ВСУ состоится на юге их выступа в Басовке, Локне и Юнаковке, рассказал военкор. Есть надежда, что ВС РФ смогут перерезать трассу "Юнаковка — Курск" за две-три недели. Если это произойдет, это будет самый большой котел за три года СВО, добавил журналист.Поэтому за этот участок противник будет цепляться до последнего. При этом есть надежда, что в результате взятия Свердликово ВС РФ смогут наладить хорошую логистику из района Коренево на подмогу десантникам, указал он."Да, сейчас поступают тревожные сообщения, что ВСУ могут нанести какой-то удар в Брянскую область. Да, у противника есть три потенциальных направления удара и лакомая цель в виде нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", которая отвечает за работу трубопровода "Дружба". Но отслеживание новых абонентов сотовой связи (один из способов определить накопление войск) это не подтверждает", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Мягков: России надо готовиться к форсированию Днепра, а не отвлекаться на жонглирования Трампа" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250301/1061466044.html

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