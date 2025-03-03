https://ukraina.ru/20250303/1061509815.html

Зеленский доволен визитом в Вашингтон и Лондон. В Киеве, зачищая неугодных, готовятся к выборам

Зеленский доволен визитом в Вашингтон и Лондон. В Киеве, зачищая неугодных, готовятся к выборам - 03.03.2025 Украина.ру

Зеленский доволен визитом в Вашингтон и Лондон. В Киеве, зачищая неугодных, готовятся к выборам

Из Киева, по непубличным каналам, в который раз за последний месяц поступает парадоксальная информация – Зеленский в целом удовлетворен итогами своего визита в Вашингтон.

2025-03-03T18:02

2025-03-03T18:02

2025-03-03T18:02

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Инсайдеры сообщают, что при том, что задача максимум – убедить Трампа отказаться от переговоров с Москвой и продолжить накачивать Украину деньгами и оружием, не была достигнута, задача минимум – избежать подписания кабального соглашения о полезных ископаемых, была решена. Кроме того, осознано пойдя на конфликт с Трампом и Вэнсом, Зеленский успешно решил задачу мобилизации своего электорального ядра на Украине. Что, по мнению Банковой, особенно важно в виду возможных выборов. И, так или иначе, крайне ценно на пороге возможной сильнейшей внутриполитической турбулентности. Все последующий события и заявления только подтверждают эту информацию. Зеленский и Ко уже не рассчитывают выйти совсем уж без потерь из этого кризиса, но возможные риски преследования со стороны США, неудач на фронте и активизации оппозиции в незалежной, считают приемлемыми. Верна ли подобная оценка ситуации первыми лицами киевского режима? Сильно сомневаюсь. Совершенно очевидно, что Зеленский и Ко рассчитывает на персональную поддержку и защиту Лондона, а так же на поддержку в целом со стороны Парижа, Берлина и ряда других европейских столиц. Но, так ли уж готовы европейцы жертвовать практически всем ради Украины? Например издание Euroactiv, ссылаясь на свои источники, сообщает, что европейцы не хотят поддерживать Украину без США и пытаются убедить Зеленского помириться с Трампом. "Несмотря на обещания поддержки Украине, некоторые европейские лидеры дали понять Киеву, что они предпочли бы, чтобы тот восстановил отношения с Вашингтоном, чем действовал бы дальше полностью без США", - пишет издание. Вторят им многие другие европейские СМИ, ссылаясь на явный провал состоявшегося в воскресенье в Лондоне саммита, который созвали наиболее видные представители западной "партии войны" Стармер и Макрон. На встрече, по задумке, должны были выработать ответ на угрозу остановки американской военной помощи Украине, а так же продемонстрировать, что Европа будет поддерживать Украину вне зависимости от позиции Трампа. Если опираться на официальные заявления Стармера, изложившего итоги встречи, никаких принципиальных решений Европа не приняла. Были высказаны очередные заверения в поддержке Украины, обещаны военные инвестиции и продолжение санкций против России. Заявлено и о создании "коалиции доброй воли", которая будет усиленно помогать Киеву. То есть, пока "план Макрона-Стармера", как и идея "помирить" Трампа с Зеленским - это просто идеи, реализация которых под огромным вопросом. Если, конечно, Зеленский и Европа не приблизят резко своих позиций к тому, как окончание войны видит Трамп.А этого пока не наблюдается - как минимум со стороны Зеленского, который, улетая из Лондона, повторил все свои тезисы, с которыми ранее спорил Трамп. В частности - о несогласии на остановку огня без гарантий безопасности. Также Зеленский дал понять, что не уйдет с поста. Он сказал, что его будет "трудно заменить". "Недостаточно просто провести выборы. Надо бы не допустить меня к участию. И это будет немного сложнее. Потому что надо еще договариваться со мной", – сказал он. Что было явным ответом на намеки Уолтца и Джонсона, а так же прямой призыв Грэма, о желательности ухода Зеленского, сделанные в тот же день.Больше того, по словам инсайдеров, сразу после перфоманса в "Овальном кабинете" на Украине был запущен план мероприятий, разработанный в узком кругу на Банковой (улица, на которой находится в Киеве Офис президента - Ред.) и призванный не допустить проведения выборов, и отбить желание у Верховной Рады и отдельных олигархов играть в большую политику и оппонировать Зеленскому и Ко. Сразу с нескольким десятками депутатов парламента Украины, в том числе из президентской фракции "Слуга народа" правоохранителями были проведены воспитательные беседы, на которых сообщили о крайне болезненных для них последствиях несанкционированных Банковой действий. Кроме того, были отданы распоряжения ускорить подготовку уголовных дел и персональных санкций против зачинщиков провального голосования "о продлении полномочий Зеленского" Ахметова, Арахамии и Пинчука. Добавилось проблем и у окружения Порошенко. Параллельно пошла работа в Раде с целью избежать формирования новой коалиции и смены президиума парламента. Отдельные приветы получили Тимошенко, Разумков и все тот же Арахамия, что им очень дорого будут стоить попытки возглавить Раду без согласия на то Банковой. Ну, а нынешнему спикеру Стефанчуку, демонстрирующему слишком высокую по мнению Ермака и Зеленского автономность, сообщили об открывшихся новых обстоятельств по ряду дел о коррупции в вотчине Стефанчука Хмельницкой области, и что в случае непослушания эти обстоятельства, по мнению следственных органов, надежно свяжут его с этими коррупционными делами. Впрочем, продолжается и работа по подготовке замены Стефанчука на первого вице-спикера Корниенко. В общем, Зеленский и Ко намерены до последнего цепляться за власть. Как долго у них это будет получаться? С американцами у них откровенный раздрай, а Европа без США явно не готова к продолжению полномасштабной войны на Украине. И постепенно переходит в стадию "торга" по миру. И неизбежно настанет момент когда киевский режим окажется окончательно прижат к стенке, без возможностей к сопротивлению на фронте и в международной политике. Но до этого несчастный "концлагерь Украина" еще умоется кровью.О том, что может еще произойти с главой киевского режима - в статье Владимира Скачко "Охота на Зеленского открыта. Вопрос в том, кто и как его уберет - только из политики или вообще"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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украина, европа, киев, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, рада, верховная рада, слуга народа, мнения