https://ukraina.ru/20250303/1061498981.html

Охота на Зеленского открыта. Вопрос в том, кто и как его уберет - только из политики или вообще

Охота на Зеленского открыта. Вопрос в том, кто и как его уберет - только из политики или вообще - 03.03.2025 Украина.ру

Охота на Зеленского открыта. Вопрос в том, кто и как его уберет - только из политики или вообще

Как ни надоела эта тема и как ни противно писать о взаимоотношениях Дональда Трампа и Владимира Зеленского после их стычки в Овальном кабинете 28 февраля сего года, это придется делать. И потому, что один из них обязательно должен уйти. Между двумя живыми замаячила смерть

2025-03-03T16:12

2025-03-03T16:12

2025-03-03T16:12

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Физический уход из жизни или политическая кончина – это не важно, это как сложится по ситуации. Однако мейнстримный "Боливар" современной геополитики уже не в силах везти двоих – Трампа и Зеленского.С другой стороны, беда-то в том, что даже исчезовение одного из них с политической арены может не изменить ситуацию – нужно будет менять подходы к безопасности и всю систему взаимоотношений. Но на первое место сегодня выходит мир.А несмотря на разность этих людей (один – президент сврехдержавы, другой – никчемный инструмент в руках первого), эти два человека – олицтворение происходящих процессов в мире. То есть современного мейнстрима, суть которого сводится к тому, быть или не быть войне, на которую Трамп смотрит как на тупик, который мешает ему делать Америку снова великой. И потому он хочет установить мир. И не важно зачем – потому что милосердно не хочет человеческих жертв или чтобы получить передышку для накопления и перегруппировки сил в борьбе за первенство на планете или хотя бы в своем регионе.А Зеленского не только другие "ястребы" делают наконечником и олицетворением "партии войны", но и ему самому нужна война. Только она оставляет его у власти в разоренной родной стране и позволяет как грабить ее дальше, так и уходить от ответственност за содеянное. На этих "мотиваторах" Зеленского и играют те, кто толкает его на поле боя.И потому ситуация очень напоминает крутую развилку: либо наступает мир, либо продолжается война в Украине, которая, как справедливо замечает Трамп, может закончиться Третьей мировой. Трампу она точно не нужна, а вот "ястребов войны" это либо не пугает вовсе, либо они не верят, что Россия применит ядерное оружие для обеспечения собственной безопасности, если в специальной военной операции (СВО) на стороне Украины выступят европейские страны-члены НАТО, которые сегодня дружно аплодируют "смелости" Зеленского.Вот потому-то, повторяю, либо Трамп должен выступить на стороне "ястребов", либо Зеленский – где-то исчезнуть, а на его месте появится человек, способный осознать необходимость мира и пойти на него.США уже, как говорится, унавозили почву под необходимость ухода Зеленского – выступили за проведение президентских выборов в Украине, на которых Зеленский получал бы возможность либо не баллотироваться вообще, либо проиграть и по договорянку спокойно отползти с наворованным за границу и там коротать свои никчемные дни (а наворовал он столько, что праправнукам хватит).Однако, как стало известно российским СМИ со ссылкой на Sky News, Зеленский заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины в случае их проведения. "Сменить меня будет непросто, потому что для этого понадобится не только провести выборы. Потребуется не допустить моего участия (в выборых. – Авт.). А это будет немного сложнее", — вроде бы смело заявил Зеленский журналистам. И ранее он говорил о готовности покинуть пост президента при условии или достижения мира на Украине, или в обмен на членство страны в НАТО. Но даже во время скандального спора в Овальном кабинете Трамп заявил Зеленскому, что тот должен забыть о членстве Украины в НАТО, ибо это – причина войны, которую США хотят прекратить.Все это означает одно – Зеленского будут убирать. По-любому. И дни Зеленского кажутся сочтенными. То ли сам уйдет, то ли канделябром по голове его вытолкнут в вечную отставку. Это объективно так выглядит, а не потому, что кто-то совершенно искренее желает ему смерти.Сейчас Зеленский – на пике патриотической популярности в Украине в националистических кругах, которые накинулись на "пиндосов" с такой же страстью, как раньше исходили на биоотходы в борьбе с "москалями" и заходились от восторгов в своей любви к амерам.. Его уже поддержали на только военные устами командующего ВСУ Александра Сырского, который написал у себя в ТГ-канале: "Вооруженные Силы — с Украиной, с народом, с Верховным Главнокомандующим. Наша сила – в единстве".При этом некоторые политические оппоненты типа мэра Киева Виталия Кличко выступили за то, чтобы Зеленский помирился с США и Трампом, потому как без них Украине – никуда. А патриоты начали борьбу за возвращение Украине ядерного оружия и даже начали собирать на это деньги, собрав несколько десятков миллионов гривен, которых действительно может хватить на так называемую "грязную бомбу" и на оплату услуг безбашенных террористов, готовых ею "бахнуть по москалям".О поддержке Зеленского "ястребами" в Европе и в самих США и говорить не стоит. Даже "саммит лузеров и отстоя", как окрестили шутники встречу лидеров ЕС и некоторых крупных стран НАТО и ЕС 2 марта 2025 года в Лондоне, не смог выступить с единодушным коммюнике, осуждающим Трампа и поддерживающим Зеленского. Последнего, конечно, как следует обвязали похвалами и затискали в объятиях поддержки, но вот премьер Великобритании Кир Страмер назвал три условия мира: 1) сильная Украина; 2) сильная поддержка Европы; 3) гарантии безопасности со стороны США. То есть без США – все равно никуда. Ни в войне, ни в достижении мира. Значит, США и будут диктовать. И их будут уламывать не уходить.И не зря же шутники в соцсетях уже придумали символическую карикатурку: "Схорониться тебе надо" – так священник напутствует украинского просроченного недопрезидента на краю вырытой могилки. Жестко и цинчно, но максимально верно по сути:Однако главный парадокс заключается в том, что отнюдь не Трамп непосредственно будет стоять за возможным устранением Зеленского. Трампу это ни к чему, хотя бы потому, что объективно ему смерть оппонента конспирологически выгоднее всего и на него сразу переведут стрелки. А ему это незачем.Однако главная угроза жизни будет исходить от тех, кто либо искреннее ненавидит Зеленского, либо кому выгодно его исчезновениее. И все однозначно будут "работать", что называется, "от противного" – все равно от Трампа. И антитрамписты, и сами рьяные и слишком ретивые трамписты. Первые будут надеяться, что все сразу подумают на Трампа и трампистов, и там будут искать виноватых, а значит, можно кончать вражину.Вторые же будут исходить из того, что, дескать, на Трампа не подумают, потому что интерес-де лежит на поверхности, а Трамп не такой глупый, чтобы подставляться, следовательно, можно спокойно устранять врага, и пусть все, кому не лень, разбираются в хитросплетениях, а дело будет сделано.В этом – главная опасность для Зеленского. Для жизни и для политического долголетия. Объективно если Трамп не хочет прослыть убийцей и устранителем оппонетов, то он должен даже как-то охранять Зеленского.Но Трамп сейчас столкнулся с еще одной важной проблемой – что для него важнее: скандалом в Овальном кабинете либо показать, что по воле прежней администрации демократов Джо Байдена США имели дело в Украине с бандой обманщиков, воров и коррупционеров, либо же тем же скандалом воспитать себе в Европе сильного вождя антитрампистов, с которым придется бороться.Трамп, судя по всему, выбирает первое, ибо разоблачение продажности и коррупционности демократов укрепляет его положение внутри США. А значит, делает их и его самого сильнее и на переговорах с той же Европой, настроенной пока антитрампистски.А сила и прежний авторитет США – это весомый аргумент. Потому-то и завибрировали уже даже ярые антитармписты. Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер уже посоветовал Зеленскому извиниться перед американцами и попросить о новой встрече, чтобы подписать соглашение о редкоземельных металлах, поскольку оно отвечает интересам Украины и США. "Зеленский совершенно неправильно себя повел. Не было никакой необходимости делать это перед камерами. … Зеленский полностью провалил переговоры. Это упущенная возможность", — сказал он в интервью агентству Bloomberg.И генсек НАТО Марк Рютте, у которого нос – самый лучший в Европе политический флюгер, уже призвал Украину и США помириться.Но главное в другом, на что и рассчитывает Трамп, знающий толк в деньгах. Журнал The Economist уже подсчитал: чтобы заменить американскую помощь, Европе нужно вдвое повышать расходы на поддержку Украины. По данным журнала, с января 2022 года расходы ЕС на финансовую, военную и гуманитарную помощь Украине составили 113 млрд евро, что эквивалентно чуть более 0,2% их ВВП в течение каждого из этих трех лет. Следвательно, если удвоить, то расходы на Украину составят до 0,4% ВВП. А это, пишет The Economist, неподъемная ноша даже для Германии. А в Великобритании, чтобы увеличить траты на обороны с 2,3 до 2,5% урезали международные экономические программы.Все это ведет к социальной деградации жизни, а значит, и к политическим потерям на выборах. Трамписты к власти в обнищавших странах придут естественным путем. Трамп не может это не просчитывать.Второй момент: Трампу нужно договариваться о мире с Россией, а та четко высказала главные свои беспокойства и назвала причины СВО, с чем он уже согласился. И сейчас Россия, признавая необходимость и возможность дипломатического урегулирования ситуации в Украине, методоично и неотвратимо ведет дело к победе в СВО. И к уничтожению неоанцистского режима Зеленского в Киеве на поле боя.И когда Макрон и Стармер предложили месячное перемирие в Украине, чтобы как сказал глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter, "проверить" Россию якобы на готовность положить конец конфликту, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил: "Российская сторона продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы достичь все те цели, которые были поставлены с самого начала. …Очень важно, чтобы кто-то заставил самого Зеленского поменять позицию. Он не хочет мира. Кто-то должен заставить Зеленского захотеть мир".Трамп все понял и решил в понедельник, 3 марта, обсудить со своей командой возможность прекращения военной помощи Украине. Совсем. А перед этим он буквально изничтожил Зеленского в телеэфире: "…Кто-нибудь, купите этому парню костюм, ради Христа. Сонный Джо дал этому парню 500 миллиардов долларов, а он даже не может позволить себе костюм за 1000 долларов. Какой жадный парень. …В любом случае, вы не можете появиться в Белом доме в таком виде. Я видел бездомных, которые одевались лучше, чем этот парень, и он должен быть президентом? Даже маленький сын Илона, X, носил лучший наряд, чем этот клоун. Неудивительно, что президент Путин не воспринимает этого парня всерьез. Сначала он сам должен отнестись к себе серьезно".А значит, правы те, кто уже шутит "Беги, Зеля, беги…"Подробнее о последствиях скандала в Овальном кабинете президента США - в статье Василия Стоякина Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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эксклюзив, украина, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, александр сырский, нато, ес, the economist