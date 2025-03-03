Минобороны России сообщило о новых потерях ВСУ в Курской области - 03.03.2025 Украина.ру
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Минобороны России сообщило о новых потерях ВСУ в Курской области
Минобороны России сообщило о новых потерях ВСУ в Курской области - 03.03.2025 Украина.ру
Минобороны России сообщило о новых потерях ВСУ в Курской области
Украинская армия продолжает нести потери в живой силе и технике на территории Курской области и сопредельной Сумской. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2025-03-03T19:13
2025-03-03T19:13
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россия
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Подразделениями российской войсковой группировки "Север" в ходе наступательных действий за минувшие сутки нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ. События происходили в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Олешня, Рубанщина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.Артиллерийскими и авиационными ударами поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Горналь, Дмитрюков, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Локня, Меловой, Николаевка, Черкасская Конопелька, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области.По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64695 военнослужащих, 382 танка, 291 БМП, 253 БТР, 2119 боевых бронемашин, 2284 автомобиля, 508 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, 10 транспортно-заряжающих машин.Также среди потерь ВСУ значатся 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единица инженерной и другой техники. В числе последней - 19 инженерных машин разграждения, одна установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведмашина, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Владимир Зеленский 24 февраля в присутствии лидеров ЕС заявил о намерении устроить торг захваченными ВСУ и иностранными наёмниками территориями в Курской области.Тем временем: Хинштейн: 33 жителя Курской области вернулись домой с украинской территории
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новости, курская область, россия, малая локня, вооруженные силы украины, украинская армия, всу, потери всу, кто, минобороны рф, сводка
Новости, Курская область, Россия, Малая Локня, Вооруженные силы Украины, украинская армия, ВСУ, потери ВСУ, КТО, Минобороны РФ, сводка

Минобороны России сообщило о новых потерях ВСУ в Курской области

19:13 03.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Украинская армия продолжает нести потери в живой силе и технике на территории Курской области и сопредельной Сумской. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделениями российской войсковой группировки "Север" в ходе наступательных действий за минувшие сутки нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ. События происходили в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Олешня, Рубанщина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.
Артиллерийскими и авиационными ударами поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Горналь, Дмитрюков, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Локня, Меловой, Николаевка, Черкасская Конопелька, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, три автомобиля, три артиллерийских орудия, три миномета и радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также 12 пунктов управления БпЛА и два склада боеприпасов. 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказано в официальном сообщении.
По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64695 военнослужащих, 382 танка, 291 БМП, 253 БТР, 2119 боевых бронемашин, 2284 автомобиля, 508 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, 10 транспортно-заряжающих машин.
Также среди потерь ВСУ значатся 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единица инженерной и другой техники. В числе последней - 19 инженерных машин разграждения, одна установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведмашина, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
- РИА Новости, 1920, 03.03.2025
10:47
Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep StateРоссийская армия взяла под огневой контроль всю логистику ВСУ в Курской области, уничтожив большое количество техники противника. Об этом 3 марта сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Владимир Зеленский 24 февраля в присутствии лидеров ЕС заявил о намерении устроить торг захваченными ВСУ и иностранными наёмниками территориями в Курской области.
Тем временем: Хинштейн: 33 жителя Курской области вернулись домой с украинской территории
 
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