https://ukraina.ru/20250303/1061511648.html

Минобороны России сообщило о новых потерях ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщило о новых потерях ВСУ в Курской области - 03.03.2025 Украина.ру

Минобороны России сообщило о новых потерях ВСУ в Курской области

Украинская армия продолжает нести потери в живой силе и технике на территории Курской области и сопредельной Сумской. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2025-03-03T19:13

2025-03-03T19:13

2025-03-03T19:13

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Подразделениями российской войсковой группировки "Север" в ходе наступательных действий за минувшие сутки нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ. События происходили в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Олешня, Рубанщина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.Артиллерийскими и авиационными ударами поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Горналь, Дмитрюков, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Локня, Меловой, Николаевка, Черкасская Конопелька, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области.По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64695 военнослужащих, 382 танка, 291 БМП, 253 БТР, 2119 боевых бронемашин, 2284 автомобиля, 508 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, 10 транспортно-заряжающих машин.Также среди потерь ВСУ значатся 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единица инженерной и другой техники. В числе последней - 19 инженерных машин разграждения, одна установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведмашина, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Владимир Зеленский 24 февраля в присутствии лидеров ЕС заявил о намерении устроить торг захваченными ВСУ и иностранными наёмниками территориями в Курской области.Тем временем: Хинштейн: 33 жителя Курской области вернулись домой с украинской территории

https://ukraina.ru/20250303/1061489548.html

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