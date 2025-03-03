Ради захвата "Пятерочки" в Судже: эксперт раскрыл, к чему привела Украину авантюра в Курской области
© AP / Kostiantyn Liberov
© AP / Kostiantyn Liberov
Попытки прикрыть свои войска под Суджей приводят к потерям украинских комплексов ПВО и артиллерии. Но украинцы раз за разом еще и пытаются наступать, не имея на поле боя в Курской области превосходства ни в чем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
Ранее в Курской области ВС РФ освободили еще несколько населенных пунктов, держат под огневым контролем трассу на Суджу и уже вышли на территорию Сумской области. По мнению эксперта, авантюра в Курской области — наглядный пример неадекватности украинского руководства.
"Фактически, ради захвата магазина "Пятерочка" в Судже Украина каждый день несет огромные потери в ценной технике — о людях наши "небратья" давно не беспокоятся. И эти потери уже подтверждены на регулярных видео с поля боя", — подчеркнул Белаш.
Группировка ВСУ в Судже требует снабжения — и машины, курсируя "туда-обратно", попадают под удары российских дронов. Благодаря слабому ПВО противника в этом районе могут работать даже большие беспилотники класса "Иноходец", указал историк.
Попытки прикрыть свои войска приводят к потерям украинских комплексов ПВО и артиллерии. Но украинцы раз за разом еще и пытаются наступать, не имея на поле боя в Курской области превосходства ни в чем, отметил Белаш.
"Такие операции красиво выглядят в интернете - но реальная война гораздо скучнее. И тяжелее. Руководство Украины имеет практический опыт игры на рояле. Руководство России — опыт восстановления страны из руин девяностых. Для меня выбор очевиден", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко "Жизнь по-евроукраински – в любой непонятной ситуации убивай больше" на сайте Украина.ру.