Ради захвата "Пятерочки" в Судже: эксперт раскрыл, к чему привела Украину авантюра в Курской области - 03.03.2025 Украина.ру
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Ради захвата "Пятерочки" в Судже: эксперт раскрыл, к чему привела Украину авантюра в Курской области
Ради захвата "Пятерочки" в Судже: эксперт раскрыл, к чему привела Украину авантюра в Курской области - 03.03.2025 Украина.ру
Ради захвата "Пятерочки" в Судже: эксперт раскрыл, к чему привела Украину авантюра в Курской области
Попытки прикрыть свои войска под Суджей приводят к потерям украинских комплексов ПВО и артиллерии. Но украинцы раз за разом еще и пытаются наступать, не имея на поле боя в Курской области превосходства ни в чем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
2025-03-03T21:00
2025-03-03T21:00
новости
курская область
украина
суджа
пятерочка (сеть магазинов)
наступление
вс рф
пво
дроны
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Ранее в Курской области ВС РФ освободили еще несколько населенных пунктов, держат под огневым контролем трассу на Суджу и уже вышли на территорию Сумской области. По мнению эксперта, авантюра в Курской области — наглядный пример неадекватности украинского руководства.Группировка ВСУ в Судже требует снабжения — и машины, курсируя "туда-обратно", попадают под удары российских дронов. Благодаря слабому ПВО противника в этом районе могут работать даже большие беспилотники класса "Иноходец", указал историк.Попытки прикрыть свои войска приводят к потерям украинских комплексов ПВО и артиллерии. Но украинцы раз за разом еще и пытаются наступать, не имея на поле боя в Курской области превосходства ни в чем, отметил Белаш."Такие операции красиво выглядят в интернете - но реальная война гораздо скучнее. И тяжелее. Руководство Украины имеет практический опыт игры на рояле. Руководство России — опыт восстановления страны из руин девяностых. Для меня выбор очевиден", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко "Жизнь по-евроукраински – в любой непонятной ситуации убивай больше" на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, украина, суджа, пятерочка (сеть магазинов), наступление, вс рф, пво, дроны, сво, спецоперация, потери всу
Новости, Курская область, Украина, Суджа, Пятерочка (сеть магазинов), наступление, ВС РФ, ПВО, дроны, СВО, Спецоперация, потери ВСУ

Ради захвата "Пятерочки" в Судже: эксперт раскрыл, к чему привела Украину авантюра в Курской области

21:00 03.03.2025
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP / Kostiantyn Liberov
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Попытки прикрыть свои войска под Суджей приводят к потерям украинских комплексов ПВО и артиллерии. Но украинцы раз за разом еще и пытаются наступать, не имея на поле боя в Курской области превосходства ни в чем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
Ранее в Курской области ВС РФ освободили еще несколько населенных пунктов, держат под огневым контролем трассу на Суджу и уже вышли на территорию Сумской области. По мнению эксперта, авантюра в Курской области — наглядный пример неадекватности украинского руководства.
"Фактически, ради захвата магазина "Пятерочка" в Судже Украина каждый день несет огромные потери в ценной технике — о людях наши "небратья" давно не беспокоятся. И эти потери уже подтверждены на регулярных видео с поля боя", — подчеркнул Белаш.
Группировка ВСУ в Судже требует снабжения — и машины, курсируя "туда-обратно", попадают под удары российских дронов. Благодаря слабому ПВО противника в этом районе могут работать даже большие беспилотники класса "Иноходец", указал историк.
Попытки прикрыть свои войска приводят к потерям украинских комплексов ПВО и артиллерии. Но украинцы раз за разом еще и пытаются наступать, не имея на поле боя в Курской области превосходства ни в чем, отметил Белаш.
"Такие операции красиво выглядят в интернете - но реальная война гораздо скучнее. И тяжелее. Руководство Украины имеет практический опыт игры на рояле. Руководство России — опыт восстановления страны из руин девяностых. Для меня выбор очевиден", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко "Жизнь по-евроукраински – в любой непонятной ситуации убивай больше" на сайте Украина.ру.
Вчера, 11:34
Станет ли Зеленский лидером "Четвертого рейха"? Кто и зачем собрался в Лондоне на саммит "ястребов войны"После своего "потрясающего" визита к Трампу Зеленский дал интервью американскому телевидению ("не думаю, что должен извиняться ") и улетел в Лондон, участвовать в новой встрече.
 
НовостиКурская областьУкраинаСуджаПятерочка (сеть магазинов)наступлениеВС РФПВОдроныСВОСпецоперацияпотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
21:00Ради захвата "Пятерочки" в Судже: эксперт раскрыл, к чему привела Украину авантюра в Курской области
20:45Развязка курской авантюры: Ермаков рассказал, когда ВС РФ смогут перерезать главную артерию ВСУ
20:30"Слепыш", "Рать", "Лучезар": историк объяснил, как развитие БПЛА стимулирует разработку лазерного оружия
20:22Британия поможет Зеленскому оружием и миротворцами – Стармер
20:15"В развал Украины я не верю": Копылов раскрыл, какой из трех сценариев СВО наиболее вероятный
20:00Трамп — "не наш", но он жизненно заинтересован в победе над злейшими врагами России — историк
19:56Юра Борисов не получил статуэтку, но "русская победа" состоялась: результаты "Оскара"
19:45"Абсолютная неадекватность": Белаш рассказал, почему хамство Зеленского не имеет аналогов в истории
19:34Украинским пилотам-диверсантам в Москве вынесли приговор
19:33Военный эксперт Александр Зимовский: Россия под Курском вынуждает ВСУ к отскоку или боям в окружении
19:30"Победы без единого выстрела": Евгений Белаш о последствиях отказа Европы от российских углеводородов
19:15Компромиссный мир: Копылов объяснил, как Трамп будет "для себя" спасать Украину и свои минералы
19:13Минобороны России сообщило о новых потерях ВСУ в Курской области
18:43Хинштейн: 33 жителя Курской области вернулись домой с украинской территории
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