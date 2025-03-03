https://ukraina.ru/20250303/1061476675.html

Ради захвата "Пятерочки" в Судже: эксперт раскрыл, к чему привела Украину авантюра в Курской области

Ради захвата "Пятерочки" в Судже: эксперт раскрыл, к чему привела Украину авантюра в Курской области - 03.03.2025 Украина.ру

Ради захвата "Пятерочки" в Судже: эксперт раскрыл, к чему привела Украину авантюра в Курской области

Попытки прикрыть свои войска под Суджей приводят к потерям украинских комплексов ПВО и артиллерии. Но украинцы раз за разом еще и пытаются наступать, не имея на поле боя в Курской области превосходства ни в чем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш

2025-03-03T21:00

2025-03-03T21:00

2025-03-03T21:00

новости

курская область

украина

суджа

пятерочка (сеть магазинов)

наступление

вс рф

пво

дроны

сво

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Ранее в Курской области ВС РФ освободили еще несколько населенных пунктов, держат под огневым контролем трассу на Суджу и уже вышли на территорию Сумской области. По мнению эксперта, авантюра в Курской области — наглядный пример неадекватности украинского руководства.Группировка ВСУ в Судже требует снабжения — и машины, курсируя "туда-обратно", попадают под удары российских дронов. Благодаря слабому ПВО противника в этом районе могут работать даже большие беспилотники класса "Иноходец", указал историк.Попытки прикрыть свои войска приводят к потерям украинских комплексов ПВО и артиллерии. Но украинцы раз за разом еще и пытаются наступать, не имея на поле боя в Курской области превосходства ни в чем, отметил Белаш."Такие операции красиво выглядят в интернете - но реальная война гораздо скучнее. И тяжелее. Руководство Украины имеет практический опыт игры на рояле. Руководство России — опыт восстановления страны из руин девяностых. Для меня выбор очевиден", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко "Жизнь по-евроукраински – в любой непонятной ситуации убивай больше" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250302/1061471006.html

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суджа

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новости, курская область, украина, суджа, пятерочка (сеть магазинов), наступление, вс рф, пво, дроны, сво, спецоперация, потери всу