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Украинским пилотам-диверсантам в Москве вынесли приговор

Украинским пилотам-диверсантам в Москве вынесли приговор - 03.03.2025 Украина.ру

Украинским пилотам-диверсантам в Москве вынесли приговор

Обвинительный приговор вынес в Москве 2-й Западный окружной военный суд, рассмотревший дело о причастности к террористической деятельности двух украинских пилотов. Об этом 3 марта сообщил корреспондент "Известий" из зала суда.

2025-03-03T19:34

2025-03-03T19:34

2025-03-03T19:34

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Следователи установили, что Дмитрий Шиманский и Александр Морозов планировали теракты в России. В апреле 2023 года они пересекли границу между Россией и Украиной на легких самолетах Aeroprakt А-22 и Aeroprakt А-32, планируя сбросить небольшие авиабомбы на нефтеперерабатывающий комбинат.Осуществить задуманное им не удалось. Погрануправление ФСБ России тогда сообщало о задержании Морозова – его самолёт потерпел крушение в Брянской области.Шиманский долетел до Тулы и был задержан сразу после посадки. На допросе он рассказал, что действовал по заданию главного управления разведки Минобороны Украины. Шиманскому было поручено доставить взрывчатку и дроны для теракта.По приговору суда Шиманскому назначили наказание в виде 26 лет колонии строгого режима. Первые пять из них он отбудет в тюрьме.Морозов приговорен к 22 годам колонии строгого режима. Из них четыре он отбудет в тюрьме.Осужденным также назначены штрафы: Шиманскому — в размере 1,65 млн рублей, а Морозову — 600 тыс рублей.Издание отметило, что в окончательной редакции обвинение было предъявлено Шиманскому по семи статьям УК РФ, а Морозову — по 10. Среди них теракт, нарушение государственной границы и международных полетов, незаконный оборот оружия и взрывных устройств.Суд происходил очно, но в закрытом режиме. Обвиняемые признали вину частично.Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракты в местах дислокации ВС РФ Тем временем на Украине судят певцов. Подробности в публикации На Украине вынесли приговор российскому актеру и депутату Дмитрию Певцову

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