Юра Борисов не получил статуэтку, но "русская победа" состоялась: результаты "Оскара"

Юра Борисов не получил статуэтку, но "русская победа" состоялась: результаты "Оскара"

Несмотря на все трудности, забастовки и пожары 2 марта в Лос-Анджелесе всё же состоялась церемония награждения победителей "Оскара"-2024

Большинство статуэток забрал нашумевший фильм Шона Бейкера "Анора": "Лучший фильм", "Лучший режиссёр", "Лучший монтаж", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучшая женская роль" — исполнительнице главной роли Майки Мэдисон.Церемония состоялась действительно вопреки всему: в январе в Лос-Анджелесе и его пригородах бушевали пожары, пострадали в том числе элитные районы, в которых живут голливудские звёзды. Из-за стихии была перенесена церемония оглашения номинантов, но, когда она всё же состоялась, главной сенсацией стал российский актёр Юра Борисов, соревновавшийся за номинацию "Лучшая мужская роль второго плана" с Кираном Калкиным.Ночную же церемонию награждения СМИ единогласно назвали блистательной, а особенно успешным – монолог ведущего – комика Конана О`Брайана, часть которого была посвящена калифорнийским спасателям, боровшимся с пожарами.Церемония и завершилась эффектно: пока СМИ обсуждали танцевальную афтерпати Борисова и Марка Эйдельштейна, сыгравшего в "Аноре" главную роль, в Лос-Анджелесе произошло землетрясение, к счастью, не принесшее серьёзных разрушений.Эйдельштейн, хотя и не был номинирован на "Оскар", в интервью Cosmopolitan рассказал, что после этой роли на Западе стал популярен, получил несколько интересных предложений и одну из главных ролей во втором сезоне сериала Франчески Слоун и Дональда Гловера "Мистер и миссис Смит" – ремейке культового боевика с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли.Среди немногочисленных недочётов церемонии называют лишь "слегка устаревшую" музыку из картин о Джеймсе Бонде.Многие критики не согласны и с награждением Мэдисон: "Оскар" за "Лучшую женскую роль" прочили Деми Мур за главную роль в боди-хорроре Корали Фаржа "Субстанция"."Ни слова о политике"Обозреватель The New York Times Джулия Якобс в своём репортаже подчёркивает: это едва ли не первая церемония "Оскар", в которой практически отсутствовала политика и не прозвучало почти ни слова о Дональде Трампе, а "Вашингтон был на расстоянии целой страны"."На церемонии вручения премии "Оскар" в воскресенье было относительно мало упоминаний о политике. Самым прямым комментарием к президенту Трампу и беспорядкам в столице стало косвенное упоминание ведущего церемонии Конана О'Брайена."Знаете, у "Аноры" сегодня хорошая ночь", – сказал мистер О'Брайен, имея в виду оскароносный фильм о недолговечном романе работницы секс-индустрии с сыном российского олигарха. Одна из самых эмоциональных точек фильма – момент, когда героиня из рабочего класса, которую играет Майки Мэдисон, накидывается на влиятельную семью."Полагаю, американцы рады видеть, как кто-то наконец-то противостоит могущественному русскому", – сказал г-н О'Брайен.Этот комментарий был самым близким к тому, чтобы произнести имя мистера Трампа, чья администрация занимается устранением последствий его публичной ссоры в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе спора Трамп обругал Зеленского за его резкие высказывания в адрес президента России Владимира Путина", – пишет Якобс.На самом деле, в этом нет ничего удивительного: Голливуд почти единодушно поддержал на выборах конкурентку Трампа Камалу Харрис.Помимо этого, "отсутствие политики" – смелое обобщение, даже если не брать во внимание несколько притянутую аллегорию с Зеленским.Дэрил Ханна, вручая статуэтку "За лучший монтаж", прямым текстом высказалась в поддержку Украины – произнеся украинский националистический лозунг, а актриса Зои Салдана, получившая награду за "Лучшую женскую роль второго плана" обвинила Трампа в репрессиях против мигрантов, напомнив, что сама она – дочь доминиканца и пуэрториканки.Однако автор The Guardian Дженна Аматулли тоже хвалит церемонию за то, что "ни один человек не произнёс имя Дональд Трамп". С некоторым сожалением она пишет: никто практически не упоминал военные действия на Украине и кризис в секторе Газы.В отношении Украины можно было бы согласится: все крупные международные мероприятия последних трёх лет, включая фестиваль в Каннах, "Оскар" (который в 2024 году в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм" получила украинская картина "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова), в этом году Украины было действительно совсем немного.Что же касается Газы – на фоне того, что Трамп однозначно поддерживает в конфликте Израиль – статуэтку "Лучший документальный фильм" получила картина палестинского активиста Базель Адра, биография которого начинается со слов "молодой активист из Масафер-Ятты на Западном берегу, который с детства борется с массовым изгнанием своей общины в результате израильской оккупации..."О чём фильм "Анора"Победившая в пяти номинациях "Анора" вне всяких сомнений – фильм-событие. Хотелось бы, конечно, чтобы речь шла лишь о художественных качествах картины, но это не так. Мировую общественность, ещё задолго до релиза, она взволновала "российским сюжетом".В самом деле: почти все главные герои фильма – русские, играют многих из них российские актёры, большую часть эфирного времени занимает не просто русская речь (в том числе в исполнении англоязычных актёров), но и русский мат, русские пословицы, и всё в этом духе.Знакомство главных героев – избалованного сына сказочно богатого русского олигарха Вани (Эйдельштейн) и золушки-стриптизёрши Эни-Аноры (Мэдисон) случается именно потому, что Ваня просит в стриптиз-клубе найти ему русскоговорящую танцовщицу.Говорит Эни по-русски плохо, но понимает хорошо – она сама русская по бабушке, между ними завязывается стремительный "роман". Без всякой любви – за деньги. Сначала Ваня платит главной героине за секс, потом нанимает её в качестве эскорта на вечеринку, а затем – в недельную поездку в Лас-Вегас с его друзьями.В чаду бесконечного кутежа в ресторанах и казино герои сближаются, после чего Ваня просит Анору выйти за него замуж – чтобы получить грин-карту и не возвращаться в Россию, а ещё потому что "нам ведь весело вместе".Герои венчаются, расписываются и возвращаются домой – в шикарный особняк в Бруклине, и с этого момента начинаются их проблемы. Семья Вани – олигарх Николай Захаров (Алексей Серебряков) и его жена Галина (Дарья Екамасова), а также работающие на них люди делают всё, чтобы расторгнуть брак бестолкового Вани, но сам Ваня пропал, и следующий час экранного времени – ночной трип героев по русским кафе и магазинам в поисках Вани.Когда его наконец находят, страдающий от похмелья и скуки герой признаётся Аноре, что не любит её, все вместе они летят в Неваду, где расторгают брак. Первое же определение, которое "Анора" получила сразу же после выхода на экраны – "Красотка"-наоборот.Конечно же, фильм моментально обвинили в традиционной "клюкве" полной стереотипов: злой русский олигарх и его жестокая, сварливая жена, их инфантильный, но циничный сын, а вдобавок ко всему – двое братьев-армян (уроженцы Еревана Карен Карагулян и Ваче Товмасян), которые на них работают. В этом усмотрели даже некоторые "колониальные" нотки, если даже не брать во внимание обилие шуток, балансирующих на грани шовинизма.Контраргументы однако весомы: Анора, хотя она и секс-работница, вызывает у зрителя симпатию и интерес – до конца фильма трудно понять, действительно ли она влюблена или мотивы её поступков иные, а она тоже русская. Но главное – Юра Борисов. В американских соцсетях его уверенно называют "русским секс-символом", а его герой – бандит Игорь оказывается не только противоположностью главного героя, но и действительно чутким, располагающим к себе персонажем.В одной из сцен он даже иронизирует сам над собой, называя себя "гопником". Ранее Борисов уже говорил, что "русский гопник" – амплуа, в котором его любят за границей. Но его персонажи не бывают картонными или карикатурными. Их всегда любят."Не смогу стать наравне с ними, потому что я русский""Я абсолютно понимаю, что я никогда не смогу стать наравне с какими-то международными актёрами, потому что я русский", – говорил в 2020 году в интервью журналисту Юрию Дудю* Борисов.И вот, он номинирован на "Оскар", его видео с женой и дочками в день объявления номинации становится вирусным, и, хотя победа достаётся сопернику, Роберт Дауни-младший, объявляя победителей, обращается к Борисову:"Выдающаяся игра, добро пожаловать в мир успеха, брат! У тебя большое будущее, и ты в правильном месте".И это действительно событие. "Оскар" никогда не получали российские актёры, да и фильмы – крайне редко.У Борисова "Анора" – не первый успех за границей: в 2021 году он сыграл главную роль в фильме "Купе №6" режиссёра из Финляндии Юхо Куосманен, и о нём тогда много говорили. Героя Юры Борисова – прямолинейного, даже грубоватого русского парня называли "солнечно-трогательным" и "по-русски искренним".При этом и в России актёр играет в большинстве фильмов, которые можно назвать событием – от "Мастера и Маргариты" Михаила Локшина до сказки Александра Андрющенко "Сто лет тому вперёд" и роли Александра Пушкина в фильме Феликса Умарова "Пророк".Хороша ли "Анора" – решать кинокритикам и зрителям, в прокате она успешна и в США, и в России, и в других странах. Трактовки сюжета и идеи – самые разные. Например, автор The New York Times Алисс Уилкинсон пишет, что это картина – о социальном неравенстве, о трудовой эксплуатации и крушении "американской мечты"."Анора" – это развратная современная басня, населённая стриптизершами, силачами и грубиянами. Как и большинство фильмов Бейкера, в своей основе она рассказывает о границах американской мечты, о множестве невидимых стен, которые стоят на пути фантазий о равенстве и возможностях, о том, как подтянуться на носочках.Это история о богатстве и власти, о том, что может и чего не может преодолеть любовь. Но она также о чем-то гораздо более душераздирающем: о том, что значит привыкнуть к тому, что на тебя смотрят как-то иначе, а потом ни с того ни с сего ощутить, каково это –быть увиденным на самом деле", – считает Уилкинсон.При просмотре "Аноры" быстро устаёшь от криков, ругани, драк, бесконечной беготни и неонового мерцания стриптиз-клубов, баров и казино, и потому финальная сцена – оглушительно тихая и неловкая, в которой Анора плачет на плече у первого пожалевшего её человека – героя Борисова Игоря под шум дождя – не может не сработать.А сам по себе "Оскар", словно карикатурно ориентированное на "повестку" "Евровидение", всего лишь снова подтвердил свою политизированность. Ни в 2022-м, ни в 2023 году никаких российских актёров там просто не могло быть. Как и русского героя, покорившего сердца американских зрительниц.* Выполняет функцию иноагента в РФ

