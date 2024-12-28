https://ukraina.ru/20241228/1060029602.html

Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин

Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин - 28.12.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин

Вооруженные силы Украины (ВСУ), судя по результатом боев за последние дни, могут в ближайшее время оказаться сразу в четырех "котлах".

2024-12-28T06:10

2024-12-28T06:10

2024-12-28T06:10

эксклюзив

харьков

россия

донецкая народная республика

владимир зеленский

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вооруженные силы украины

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По мнению авторитетных военных специалистов, окружение украинских бригад и батальонов может случиться в районах населенных пунктов Ямполовка/Терны (ДНР), Подолы/Ковшаровка (Харьковская область), Великая Новоселка (ДНР), Курахово (ДНР).Штурмовые подразделения российской армии перерезали дорогу, по которой велось снабжение украинской группировки в населенном пункте Великая Новосёлка. Они существенно продвинулись по дороге, связывающей Великую Новосёлку с Гуляйполе, освободив порядка 10 кв. км. Тем самым ВС РФ перекрыли путь, по которому боевикам ВСУ подвозили резервы, боеприпасы и продовольствие. Противник вынужден пользоваться второстепенными проселочными дорогами, проезд по которым затруднен.Бойцы группировки войск "Центр" отражают контратаки штурмовых групп ВСУ. По данным военного ведомства (МО РФ) ожесточенные бои велись в районах Димитрова, Новоукраинки, Новотроицкого, Надеждинки, Дзержинска, Щербиновки, Петровского, Шевченко и Красноармейска (Покровск) Донецкой Народной Республики.Каждый день растет число освобожденных населенных пунктов на Донбассе. Например, по самой последней информации, 26 декабря освобожден поселок Гигант в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве добавили, что в боях за этот населенный пункт отличились бойцы группировки войск "Южная". Гигант находится к югу от Курахова. Своим маневром ВС РФ еще и приблизились к дороге, которая связывает этот город с селом Константинополь. В самом Курахове продолжаются бои — противник еще удерживает промзону.В бесплодных атаках противник потерял не менее 490 боевиков убитыми и ранеными. Кроме того, наши военные уничтожили две боевые бронированные машины HMMWV производства США и Roshel Senator канадского производства.Наступление российской армии на Купянск приобретает всё более отчетливые параметры. Войска группировки "Запад" вели бои у села Загрызово и освободили его. Небольшой населенный пункт расположен на берегу реки Оскол (Оскольское водохранилище). Напротив — село Сеньково. Отсюда идет прямой путь на Купянск.Загрызово – узел, через который проходят железная и автомобильная дороги. Рядом – поселок Лозовая в Харьковской области, который уже дочищается российской армией. От него по двум направлениям идёт продвижение к Купянску. Также армейские подразделения на северном фланге зашли на окраины Двуречной, перерезав пути снабжения войск ВСУ.Украинские подразделения на различных участках Купянского направления постоянно пятятся назад, оставляя свои оборонительные позиции. Но еще рано говорить о нашей полной победе: в том же Двуречном ВСУ цепляются за свои позиции и ведут обстрел наших атакующих групп. При этом очевидно, что украинской армии не удастся удержать здесь свою оборону.Наши планомерно продвигаются вперед, и совершенно четко видно, что Купянск берут в клещи. После создания новых позиций на западном берегу реки Оскол можно говорить, что в скором времени для ВСУ здесь могут создать “Оскольский мешок”, из которого им будет затруднительно выбраться. А наша ближайшая цель на этом направлении ­– освобождение Купянска. Ну и там до моего родного Харькова уже будет рукой подать.От Купянска одна дорога – через Чугуев на Харьков. Чтобы попытаться ликвидировать подобную угрозу, командованию ВСУ придется обнажить другие направления, тот же Волчанск в Харьковской области. На полноценную оборону у киевского режима сил уже не хватает.По мнению военных экспертов, большой ошибкой был "курский поход" ВСУ, который закончился неудачей. Напомним, в ходе него погибло более 40 тыс. украинских военных, российская армия сожгла большое количество бронетехники, в том числе и западного производства.По Купянску строить временных прогнозов не имеет особого смысла. Задачи зайти туда к какому-то сроку российским военным никто не ставит. При этом очевидно, что до освобождения этого города осталось не так много времени.Уже привычное пробуждение для Украины – воют сирены воздушной тревоги. На этот раз изрядно тряхнуло как сам Киев, так и Киевскую область, где взрывы были отмечены в районе аэропорта Борисполь. Воздушная тревога также неоднократно объявлялась в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины.Киев сейчас сосредоточился на самом Киеве. Режим Зеленского пытается сделать украинскую столицу неприступной, в том числе от атак с воздуха. Сюда перевели все зенитные комплексы, в том числе американские Patriot. Пусковые установки убрали из Харькова, из Запорожья. Им там уже неинтересно, защищать никого не хотят. Всё пошло как в сам Киев, так и в западные регионы — во Львов, Ивано-Франковск, Хмельницкий. В общем, туда, где возможно использование американских истребителей F-16. Кстати, уже поступила информация о сбитии американского самолета в небе над Запорожской областью.Огневые удары ВКС РФ и артиллерии приходились по местам нахождения как зенитных средств, так и истребительной авиации. Замечу, что удары наносятся и по инфраструктуре противника, местам расположения живой силы ВСУ и иностранных наемников. Такие, в частности, пришлись и на Харьков, где высока концентрация украинских войск.Потери противника в результате наступательных и решительных действий российской армии на поле боя растут в геометрической прогрессии, превышая число пребывающих на фронт из числа мобилизованных. Количество "женского персонала" в составе ВСУ продолжает неуклонно расти.Сейчас 20% всех контрактников в украинской армии — женщины. В районе боевых действий таких "амазонок" уже более 5 тыс. Но далеко не все из них находятся в окопах. Многие "окопались" в тылу. Причем порой на довольно необычных должностях, например, "боевых массажисток".Женщин в ВСУ заманивают разными способами. Некоторым даже предлагается такой вариант — на службе, мол, можно похудеть. Фитнес в боевых условиях поможет сбросить лишние килограммы. Сейчас в особом ходу у "агитаторов" рекламные ролики в соцсетях, где отважные и отчаянные "дивчины" вовсю палят из пулеметов и автоматов.Девушки в ВСУ делятся на две категории, как в старой присказке: „Прелесть какие дурочки и ужас какие дуры “. Не в обиду женщинам, но украинское командование делит их именно по такому принципу — помоложе и покрасивше — это к себе на блатные должности. Тех, кто в возрасте, можно и на „передок “отправить, ну или в полевой госпиталь.Отмечу, что за время СВО на фронте погибло порядка 400 украинских женщин-военнослужащих. Есть среди них и снайперы, и пулеметчицы, но в основном это медички. Находится при этом не мало дам, которые ведутся на подобную „агитку“ и идут в ряды ВСУ. Вот их и распределяют — кого к комбригу в постель, кому бинты кровавые накручивать.Чтобы поднять моральный дух бойцов ВСУ и, в первую очередь, солдат и офицеров из состава националистических формирований украинской армии, Киев активно использует дополнительные идеологические и пропагандистские "козыри". Так, город Славянск в Краматорском районе ДНР "украсили" портретами кумира украинских националистов Степана Бандеры. Вероятно, к годовщине его рождения, к 1 января. Но, скорее всего, чтобы поднять боевой дух украинской армии, которая уже не уверена в том, что в состоянии удержать Донбасс, и Славянск в том числе.Бандеру славят и боготворят в западной части Украины, особенно во Львове и Ивано-Франковске. Впрочем, проспект его имени есть и в Киеве, хотя киевляне и сопротивлялись принятию такого решения. После 2014 года "шествие" Бандеры началось и в восточные регионы Украины. Нациста стали активно героизировать в учебниках истории для средней школы.За годы украинской пропаганды статус самого Бандеры был выхолощен до уровня национального героя Украины. Замечу, что только не на востоке страны, где бандеровщину до сих пор проклинают. И боевиков из националистических батальонов, которые с 2014 года уничтожали народ Донбасса, по-прежнему называют бандеровцами, вкладывая в это слово крайне негативное отношение к украинским военнослужащим.Сейчас Славянск местная украинская администрация обклеила портретами Бандеры практически на всех улицах, пытаясь выдавить хоть каплю патриотизма из жителей города. Вряд ли это получится, так что только деньги зря потратили. Зато славянчане точно запомнят, от кого исходили инициативы по обклейке, и после освобождения города "бандеровцам" припомнят популяризацию человека, имя которого ассоциируется с убийствами мирных людей, женщин и детей.А тем временем в Днепропетровске и Харькове, которые стали основными целями для ударов российских ракет на минувшей неделе, возник крайний дефицит учреждений для размещения раненых. В госпиталях мест давно уже нет, поэтому пришлось освобождать под военных гражданские больницы, выгоняя оттуда не выздоровевших пациентов. Недавно открытый в Харькове крематорий пыхтит характерным дымом днем и ночью. На утилизацию большей частью отправляют погибших украинских военнослужащих, которых привозят в черных пластиковых мешках.Раненых много, в том числе высокопоставленных офицеров. Для них высвобождают места за счет даже недавно прооперированных граждан. Есть и "элитные" реанимации, как в больнице имени Мечникова, на этажах которой дежурят сотрудники СБУ, оберегая тайну раненых военных. Уж точно не мобилизованных солдат.В Харькове было семь военных госпиталей, два из них ветеранские, ещё из системы МВД, там были опытные сотрудники, хирурги и терапевты. Хоть что-то должно было остаться из этой военно-медицинской системы. Видимо, осталось мало чего. Специалистов забрали на передовую, а сами корпуса госпиталей используются под размещение личного состава ВСУ и наемников.Хирургов, разбирающихся в минно-взрывных травмах, в сельской больничке вряд ли найдёшь. А раненых зачастую привозят именно в непрофильные медицинские учреждения, где врачи не могут помочь. Отсюда и высокий процент смертности у украинских военнослужащих, которых бы ещё было можно спасти.Читайте также: Спецоперация на минувшей неделе. "Армия дезертиров" задумалась о новом контрнаступе

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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