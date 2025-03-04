"Долго не просуществует" - Трамп о том, кто откажется от сделки по Украине - 04.03.2025 Украина.ру
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"Долго не просуществует" - Трамп о том, кто откажется от сделки по Украине
"Долго не просуществует" - Трамп о том, кто откажется от сделки по Украине - 04.03.2025 Украина.ру
"Долго не просуществует" - Трамп о том, кто откажется от сделки по Украине
Владимир Зеленский с Украины должен быть более благодарным за поддержку Вашингтоном "и в горе, и в радости", заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете. Так он ответил на вопрос журналистов о том, что должен сделать Зеленский, чтобы возобновились переговоры по мирному соглашению.
2025-03-04T00:00
2025-03-04T00:00
новости
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
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"Президент Зеленский, предположительно, сделал заявление сегодня в Associated Press [о том, что до конца войны еще очень далеко]. Я не большой поклонник AP, так что, возможно, это было неверное утверждение. Но он сказал, что, по его мнению, война будет продолжаться еще долго. И лучше бы он был не прав на этот счет. Вот и все, что я хочу сказать", - сказал Трамп.Договориться о мире, по мнению Трампа, легко, и сделка "может быть заключена очень быстро". Он подчеркнул, что если "кто-то не хочет заключать сделку", то этот человек "недолго просуществует, его не будут слушать"."Я верю, что Россия хочет заключить сделку. Я уверен, что народ Украины, безусловно, хочет заключить сделку", - сказал Трамп, и добавил, что для мирного соглашения нужно заключить сделки с Россией и Украиной - для танго нужны двое.Причем сделка по редкоземельным металлам Украины, несмотря на эмоциональную встречу перед выходными с Зеленским, все еще возможна, считает Трамп. Хозяин Овального кабинета не стал объяснять журналистам, что он под этим подразумевает. Он предложил послушать его выступление в Конгрессе США во вторник, 4 марта."Ну, я дам вам знать. Мы выступаем с речью… Вы, вероятно, слышали об этом… завтра вечером. Так что я дам вам знать завтра вечером", - сказал Трамп.Сделка по редкоземельным металлам очень важна для Штатов, так как через это соглашение Трамп видит способ и гарантировать Украине безопасность, и извлечь денежные средства, подаренные Киеву администрацией Джо Байдена. По словам Трампа, речь идет о 300-350 млрд долларов США, на которые он мог бы перестроить весь американский Военно-морской флот."И то, что мы делаем, - это возвращаем все это обратно, и даже гораздо больше. А то, что нам нужно это очень важно для этого бизнеса с чипами, полупроводниками и всем остальным. Нам нужны редкоземельные металлы", - сказал Трамп.Например, крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) согласился инвестировать 100 млрд долларов в расширение производства в США, заявил Трамп. На эти деньги в Штатах построят пять предприятий по производству микросхем в Аризоне, создадут тысячи рабочих мест.Во вторник, 4 марта, в 21:00 по восточноевропейскому времени президент США Дональд Трамп впервые за второй срок выступит в Конгрессе США. Видеотрансляцию будут вести по меньшей мере восемь американских телекомпаний, не считая печатные СМИ. За сутки до мероприятия сам Трамп пообещал важные новости, а грядущую ночь - грандиозной. "Я вам все расскажу, как есть", заявил Трамп в соцсети The Truth.
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден

"Долго не просуществует" - Трамп о том, кто откажется от сделки по Украине

00:00 04.03.2025
 
© AP / John McDonnell
- РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP / John McDonnell
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Владимир Зеленский с Украины должен быть более благодарным за поддержку Вашингтоном "и в горе, и в радости", заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете. Так он ответил на вопрос журналистов о том, что должен сделать Зеленский, чтобы возобновились переговоры по мирному соглашению.
"Президент Зеленский, предположительно, сделал заявление сегодня в Associated Press [о том, что до конца войны еще очень далеко]. Я не большой поклонник AP, так что, возможно, это было неверное утверждение. Но он сказал, что, по его мнению, война будет продолжаться еще долго. И лучше бы он был не прав на этот счет. Вот и все, что я хочу сказать", - сказал Трамп.
Договориться о мире, по мнению Трампа, легко, и сделка "может быть заключена очень быстро". Он подчеркнул, что если "кто-то не хочет заключать сделку", то этот человек "недолго просуществует, его не будут слушать".
"Я верю, что Россия хочет заключить сделку. Я уверен, что народ Украины, безусловно, хочет заключить сделку", - сказал Трамп, и добавил, что для мирного соглашения нужно заключить сделки с Россией и Украиной - для танго нужны двое.
Причем сделка по редкоземельным металлам Украины, несмотря на эмоциональную встречу перед выходными с Зеленским, все еще возможна, считает Трамп. Хозяин Овального кабинета не стал объяснять журналистам, что он под этим подразумевает. Он предложил послушать его выступление в Конгрессе США во вторник, 4 марта.
"Ну, я дам вам знать. Мы выступаем с речью… Вы, вероятно, слышали об этом… завтра вечером. Так что я дам вам знать завтра вечером", - сказал Трамп.
Сделка по редкоземельным металлам очень важна для Штатов, так как через это соглашение Трамп видит способ и гарантировать Украине безопасность, и извлечь денежные средства, подаренные Киеву администрацией Джо Байдена. По словам Трампа, речь идет о 300-350 млрд долларов США, на которые он мог бы перестроить весь американский Военно-морской флот.
"И то, что мы делаем, - это возвращаем все это обратно, и даже гораздо больше. А то, что нам нужно это очень важно для этого бизнеса с чипами, полупроводниками и всем остальным. Нам нужны редкоземельные металлы", - сказал Трамп.
Например, крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) согласился инвестировать 100 млрд долларов в расширение производства в США, заявил Трамп. На эти деньги в Штатах построят пять предприятий по производству микросхем в Аризоне, создадут тысячи рабочих мест.
Во вторник, 4 марта, в 21:00 по восточноевропейскому времени президент США Дональд Трамп впервые за второй срок выступит в Конгрессе США. Видеотрансляцию будут вести по меньшей мере восемь американских телекомпаний, не считая печатные СМИ. За сутки до мероприятия сам Трамп пообещал важные новости, а грядущую ночь - грандиозной. "Я вам все расскажу, как есть", заявил Трамп в соцсети The Truth.
Владимир Зеленский в гостях у президента США Дональда Трампа 28 февраля 2025 года
1 марта, 01:29
Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в ЛондонеПосол Украины в США Оксана Маркарова покраснела, наклонила голову и закрыла рукой лицо. То, что говорил Зеленский Трампу было точно не по плану. Не по плану ни украинской дипломатии, ни какой-либо еще дипломатии, ни здравого смысла, но отлично подходило для телешоу
 
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00:00"Долго не просуществует" - Трамп о том, кто откажется от сделки по Украине
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