Великая ночь Трампа и "ни пяди земли". Итоги 3 марта на Украине

Президент США Дональд Трамп анонсировал "большую ночь", заявив, что станет единственным президентом, который "не отдал никакой части земли Украины путинской России"

Своё заявление президент США Дональд Трамп сделал в соцсети TruthSocial."Единственный президент, который ни отдал ни пяди земли Украины путинской России — это президент Дональд Трамп. Помните об этом, когда слабы и неэффективные демократы критикуют, и Fake News с удовольствием публикуют всё, что те говорят", — написал Трамп.Спустя четыре минуты заглавными буквами он сделал интригующее заявление."Завтрашняя ночь будет великой (в оригинале — big, можно также трактовать как "долгой" - Ред.). Я скажу это так!" — отметил президент США.Такое заявление многих заинтересовало. Кто-то вспомнил, что во вторник ночью Трамп должен выступить на совместном заседании Конгресса США."Завтра Трамп обращается к Конгрессу (Сенату и Палате представителей) впервые с момента инаугурации. Не очень понятны выпады Трампа по поводу путинской России, но завтра с интересом посмотрим его обращение к Конгрессу", — отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что украинская элита сейчас притаилась и со страхом ожидает возможных санкций США."Наш источник сообщает, что все на Банковой и в украинской политической среде, замерли в ожидании момента, когда Трамп объявит о первых санкциях против украинских олигархов/Зе-окружения. Уже даже есть некие списки. Олигарх Пинчук (человек Сороса и кошелек ЗеОП). Глава СБУ Малюк* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.). Глава ОП Ермак (человек британцев). Миндич (еще один кошелек ЗеОП). Татаров (теневой игрок ОП по судам и силовикам). Лёвочкин (тот кто слил людей Трампа Соросу. Об этом мало кто знает). Что очень интересно, Ахметов сейчас пытается крутиться между глобалистами и трампистами. Обещая помощь тем и другим", — отмечалось в публикации.Авторы телеграм-канала особо подчеркнули, что этот список — не полный."Но скорее всего первые санкции будут показательными по основанию Зе-синдиката", — указывалось в публикации.Другой популярный в стране телеграм-канал — "Резидент" — уже рассказал, что ему предлагают компромат на чиновников из окружения Зеленского."Уважаемые журналисты и наши "любимые" соросята, нам на почту поступил интересный документ о поездках Олега Татарова в Россию через третьи страны с 2014 по 2020 год. Мы связываем слив документа (аутентичность с номерами паспортов и дат, не вызывает сомнения, что документ американских спецслужб) с конфликтом Офиса президента и администрации Трампа, а значит подобных компроматов будет в скором будущем больше, наш канал готов публиковать все факты с учетом конфиденциальности источника", — указывалось в публикации этого канала.До этого ряд западных СМИ сообщил о том, что американцы изучают возможность приостановить все текущие поставки военной помощи Украине. Так, издание The Washington Post писало, что это решение может коснуться поставок на миллиарды долларов. Об этом изданию сообщил неназванный высокопоставленный чиновник администрации Трампа. При этом поставки включают ракеты, боеприпасы, военную технику и радары.По информации издания The New York Times, Трамп встретился с госсекретарём США Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и помощниками по нацбезопаности, чтобы обсудить приостановку или даже отмену военной помощи США Украине. Примечательно, что рассматривалось и приостановка и отмена поставок боеприпасов и оборудования, оплаченных во времена правления Джо Байдена.Издание Forbes сообщило, что Украина на фоне опасений по поводу прекращения сотрудничества с США начала "деамериканизацию" собственных средств ПВО."Почти все остальные виды оружия [кроме ПВО], которые нужны Украине, она может производить самостоятельно или получать от своих европейских союзников. Но среди демократических стран мира СоединённыеШтаты обладают почти — но не полной — монополией на лучшие ракеты класса "земля — воздух" и поддерживающие их пусковые установки и радары", — сообщило издание.От США Украина получила системы ПВО Patriot. 2 марта Великобритания объявила, что выделит £1,6 млрд на закупку Украиной 5 тыс. ракет ПВО. Средства пойдут на финансирование британского экспорта. По информации Forbes, речь идёт о ракетах малой дальности Martlet, которые производит французская компания Thales на заводе в Белфасте.До этого, 28 февраля норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace, производящая зенитно-ракетные комплексы NASAMS, анонсировала открытие на Украине завода по выпуску ракет для этих систем. Однако и эттот ЗРК не в силах заменить Patriot.По информации издания, наболее реалистично заменить американские комплексы франко-итальянскими системами SAMP-T — одну такую систему Украина получила в 2023 году.Голоса о замене американских систем ПВО звучат и в Европе. Однако пока Украина не может никак заменить системы Patriot."Самая ценная помощь, которую США предоставляют Украине – это передача разведданных с группировки военных спутников развернутых над Европой. При желании, эту помощь США могут прервать в любой момент. Это и будет весьма важным критерием и показателем того, насколько честны они в своих заявлениях о готовности прекратить поддержку киевской хунты, прекратить войну", — прокомментировал все эти публикации политолог Юрий Баранчик.В США же продолжают делать заявления по поводу украинской власти."Большинство видели только последние десять минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский неоднократно провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку и использовать ее для получения послевоенных гарантий безопасности", — заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.Он также подчеркнул, что "американцы щедро поддерживали Украину, но война не может продолжаться бесконечно, без реального пути к миру".В то же время, в Уолтц заявил, что Трамп открыт к переговорам с Зеленским."Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем, готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах. Это не слишком большая просьба", — назвал он требования США.Однако Зеленский уже заявил, что готов к встрече с Трампом лишь в том случае, если тот пригласит его "для решения реальных проблем"."Мы достойны равноправного диалога", — подчеркнул Зеленский.Он заявил, что приедет в США снова, если Трамп пригласит его для "решения реальных проблем, для серьёзных вопросов и реальных, решительных действий и ответов". Таким образом, Зеленский демонстрирует непримиримый настрой.О том, что будут обсуждать европейские союзники Украины — в статье Павла Котова "Зеленский стал палкой "о двух концах" - против России и США. Что будет на чрезвычайном саммите ЕС 6 марта".

