Тайный ход США. Bild сообщил, что представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков"
18:14 03.03.2025 (обновлено: 18:15 03.03.2025)
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию
"Посланник по особым поручениям несколько раз неофициально ездил в Швейцарию, чтобы обсудить сделку", - говорится в публикации издания.
По данным газеты, американцы выступят посредниками при поставках российского газа по "Северному потоку-2", однако речь идет не о правительстве США, а об американских инвесторах, но с благословения первых.
Ричард Гренелл - экс-глава Нацразведки США, покидая этот пост он получил от Трампа "звание" "величайшего исполнителя всех времен, на любой должности". Перед назначением Гринелла американские СМИ писали, что новый лидер США возлагает на него ключевые надежды в усилиях по прекращению боевых действий.
Интересно, что в январе 2019 года Гринелл направил руководству немецких компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток-2", письмо, в котором говорилось о "значительном риске санкций". В марте того же года критиковал правительство Германии за нежелание увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП в тот момент, когда "Россия стоит на пороге". При этом в июле прошлого года выступил против принятия Украины в НАТО в ближайшем будущем.
Накануне британская газета Financial Times сообщила, что директор оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг намерен возобновить работу газопровода при поддержке американских инвесторов и планирует обсудить это с командой президента Дональда Трампа.
В то же время сам Варниг заявил FT, что он не участвует в таких обсуждениях, а немецкие власти отметили, что им ничего не известно об идее восстановления газопровода и встречах Гренелла в Швейцарии в том числе.
Призывы к восстановлению "Северных потоков" ("СП") звучали и ранее. Об этом, в частности, говорили в начале этого года в Берлине, а президент Сербии Александр Вучич уточнял, что идут разговоры о возможной продаже уцелевшей нитки американцам.
В конце января президент Польши Анджей Дуда крайне эмоционально отреагировал на эту информацию, заявив, что трубопроводы создают серьезную угрозу для его страны, а также Украины, Словакии и других государств Центральной Европы, а значит должны быть полностью демонтированы, чтобы Германия ни в коем случае не могла получать российский газ.
И в этой ситуации, когда европейцы ведут себя не самым адекватным образом, а идея восстановления и эксплуатации "Северных потоков" фактически висит "в воздухе", вполне логично было ожидать, что решение за них в конце концов примут "взрослые". Россия и США вполне подходят на эту роль, отметил в комментарии изданию Украина.ру зампредседателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.
"То что европейцы вдруг ни с того, ни с сего, решили, что им не нужен российский газ, больше похоже на политическое самоубийство, чем экономически выверенное решение. Поэтому если Европа изначально приняла решение о самоубийстве, а мы же понимаем, что люди, склонные к самоубийству рассматриваются как имеющие психические отклонения, соответственно они не полностью дееспособны. А значит, им должен быть назначен опекун, который будет принимать за них рациональные и выверенные решения", - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что американцы люди рациональные, которые никогда не скрывали, что хотят заработать, поэтому вполне реально, что они пойдут на диалог с Россией в части возобновления транзита газа по "Северным потокам". Тем более, что одна ветка газопровода рабочая, а вторую легко можно починить.
Заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич в беседе с журналистами издания Украина.ру подтвердил, что "Северные потоки" можно восстановить и подчеркнул, что тогда они станут крайне лакомым звеном газотранспортной инфраструктуры Европы. Ведь мощность обоих потоков способна обеспечить треть всех потребностей ЕС в голубом топливе. И в Вашингтоне это понимают.
"Вопросы энергетического сотрудничества априори в повестке диалога США - России на фоне геополитической весны. Но пока о перспективах возобновления поставок газа в ЕС говорить преждевременно: официальные лица России и США отрицают факт переговоров, объем инвестиций в восстановление всех поврежденных ниток NordStream не определен. Несколько лет назад США в партнерстве с Германией рассматривали перспективу остановки "потоков" как рычаг влияния на Россию. Не исключаю, что сейчас ситуация может зеркально перевернуться. Европейский Союз не в том состоянии, чтобы диктовать условия", - отметил Станкевич.
Управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев в беседе с агентством РИА Новости добавил, что американцам действительно выгодна реанимация "СП" еще и как козырь на переговорах с Москвой.
"В контексте нового витка американо-российских контактов вариант с перезапуском газопровода выглядит не столько экономическим, сколько стратегическим. Это способ для США не только вмешаться в энергоснабжение Европы, но и сформировать новую линию переговоров с Москвой, используя в качестве аргумента возможность поставок российского газа", - отметил Русяев.
Он оговорился, что единственный вопрос, который остается в этой ситуации - насколько Москва готова принять условия Вашингтона? По мнению эксперта, если они и правда окажутся выгодными, то Россия, скорее всего, согласится, потребовав не только гарантий по сделке, но и более широкого пересмотра политики санкций.
"В таком случае возобновление работы "Северного потока-2" станет не просто экономическим проектом, а элементом большой геополитической игры, в которой позиции России выглядят все более сильными", - подчеркнул эксперт.
Интересно, что примерно неделю назад автор издания Украина.ру Иван Лизан предсказал, что "тема, которую в ближайшие месяцы будут активно обсуждать - это газовый транзит". Он отметил тогда, что вопрос восстановления работы "СП" имеет экономические и юридические сложности, а также рассказал, почему американский бизнесмен Стивен Линч выразил намерение купить этот "крайне проблемный актив". Свои выводу журналист представил в материале Линч хочет бабла срубить, Германия – вне игры, а США не заинтересованы. Что происходит с Северным потоком.
Кстати, Лизан обратил внимание и на другую немаловажную деталь: во время переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева несколько раз спрашивали, будут ли стороны поднимать тему возобновления прокачки голубого топлива по ниткам "СП".
18 февраля, 11:29На переговорах в Эр-Рияде темы "Северных потоков" пока не касались - член российской делегацииРоссийские проекты в области сжиженного природного газа (СПГ), а также тема возобновления прокачки голубого топлива по уцелевшей трубе "Северной потока - 2" в Эр-Рияде пока не обсуждались. Об этом СМИ рассказал член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
"Пока еще это не обсуждалось, стороны находятся только в начале диалога", - сказал тогда Дмитриев, а эксперты заметили, что нет дыма без огня. По очень примерным подсчетам специалистов, ситуация вокруг многострадальных газопроводов может развернуть российско-американские отношения на 180 градусов буквально за считанные месяцы.