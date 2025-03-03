"Слепыш", "Рать", "Лучезар": историк объяснил, как развитие БПЛА стимулирует разработку лазерного оружия

Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции

Возможно, что буря и натиск Трампа ничем не закончатся, пена схлынет и выяснится, что все идет по-старому: американцы и европейцы в капельном режиме дают Украине оружие, украинцы воюют все хуже и хуже, а мы, порядком вымотанные, ползем к победе, считает сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев