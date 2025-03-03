"Слепыш", "Рать", "Лучезар": историк объяснил, как развитие БПЛА стимулирует разработку лазерного оружия - 03.03.2025 Украина.ру
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"Слепыш", "Рать", "Лучезар": историк объяснил, как развитие БПЛА стимулирует разработку лазерного оружия
"Слепыш", "Рать", "Лучезар": историк объяснил, как развитие БПЛА стимулирует разработку лазерного оружия - 03.03.2025 Украина.ру
"Слепыш", "Рать", "Лучезар": историк объяснил, как развитие БПЛА стимулирует разработку лазерного оружия
Наземные дроны пока не преодолели ключевые недостатки конструкции, над которыми безуспешно бьются еще с 1915 года — слабость ходовой части и малая мощность двигателей. При этом развитие БПЛА уже вызывает эволюцию мер противодействия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
2025-03-03T20:30
2025-03-03T20:30
новости
бпла
дроны
беспилотники
оружие
вооружения
джавелины
bayraktar tb2 (байрактар)
ракеты
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Воздушные дроны сейчас стремительно развиваются, рассказал эксперт. Беспилотник на оптоволокне может летать внутри укрытия или "нарезать круги" вокруг танка, пока оператор не торопясь выбирает самую оптимальную цель, добавил историк.Он отметил интересную деталь, что наземные дроны пока не преодолели ключевые недостатки конструкции, над которыми безуспешно бьются еще с 1915 года — слабость ходовой части и малая мощность двигателей.При этом и дроны — не супероружие. Их развитие уже вызывает эволюцию мер противодействия, отметил Белаш. Например, беспилотник с автоматическим наведением на цель можно ослепить лучом лазера, добавил он."Уже можно твердо сказать, что Россия применяет на поле боя лазеры — причем разных конструкций. "Задира" официально применяется еще с 2022 года. Проходят боевые испытания комплексы "Слепыш", "Рать" и "Лучезар". Надеюсь, когда-нибудь мы узнаем подробности их разработки и применения. Как и "Орешника", например", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.О том, как возобновление российско-американского диалога активизировало контакты в энергетической сфере — в материале Ивана Лизана "Линч хочет бабла срубить, Германия – вне игры, а США не заинтересованы. Что происходит с Северным потоком" на сайте Украина.ру.
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новости, бпла, дроны, беспилотники, оружие, вооружения, джавелины, bayraktar tb2 (байрактар), ракеты, сво, спецоперация, технологии
Новости, БПЛА, дроны, беспилотники, оружие, вооружения, Джавелины, Bayraktar TB2 (Байрактар), ракеты, СВО, Спецоперация, технологии

"Слепыш", "Рать", "Лучезар": историк объяснил, как развитие БПЛА стимулирует разработку лазерного оружия

20:30 03.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Испытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Наземные дроны пока не преодолели ключевые недостатки конструкции, над которыми безуспешно бьются еще с 1915 года — слабость ходовой части и малая мощность двигателей. При этом развитие БПЛА уже вызывает эволюцию мер противодействия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
Воздушные дроны сейчас стремительно развиваются, рассказал эксперт. Беспилотник на оптоволокне может летать внутри укрытия или "нарезать круги" вокруг танка, пока оператор не торопясь выбирает самую оптимальную цель, добавил историк.
"Еще недавно такие возможности не могли представить даже многие фантасты. Тогда как "Джавелины", "Байрактары" и ракеты NLAW, на которые еще недавно буквально молились военные эксперты — вероятно, себя не оправдали", — подчеркнул Белаш.
Он отметил интересную деталь, что наземные дроны пока не преодолели ключевые недостатки конструкции, над которыми безуспешно бьются еще с 1915 года — слабость ходовой части и малая мощность двигателей.
При этом и дроны — не супероружие. Их развитие уже вызывает эволюцию мер противодействия, отметил Белаш. Например, беспилотник с автоматическим наведением на цель можно ослепить лучом лазера, добавил он.
"Уже можно твердо сказать, что Россия применяет на поле боя лазеры — причем разных конструкций. "Задира" официально применяется еще с 2022 года. Проходят боевые испытания комплексы "Слепыш", "Рать" и "Лучезар". Надеюсь, когда-нибудь мы узнаем подробности их разработки и применения. Как и "Орешника", например", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.
О том, как возобновление российско-американского диалога активизировало контакты в энергетической сфере — в материале Ивана Лизана "Линч хочет бабла срубить, Германия – вне игры, а США не заинтересованы. Что происходит с Северным потоком" на сайте Украина.ру.
Сергей Полетаев интервью
1 марта, 07:00
Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляцииВозможно, что буря и натиск Трампа ничем не закончатся, пена схлынет и выяснится, что все идет по-старому: американцы и европейцы в капельном режиме дают Украине оружие, украинцы воюют все хуже и хуже, а мы, порядком вымотанные, ползем к победе, считает сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
 
НовостиБПЛАдроныбеспилотникиоружиевооруженияДжавелиныBayraktar TB2 (Байрактар)ракетыСВОСпецоперациятехнологии
 
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