Военный эксперт Александр Зимовский: Россия под Курском вынуждает ВСУ к отскоку или боям в окружении - 03.03.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Александр Зимовский: Россия под Курском вынуждает ВСУ к отскоку или боям в окружении
Военный эксперт Александр Зимовский: Россия под Курском вынуждает ВСУ к отскоку или боям в окружении - 03.03.2025 Украина.ру
Военный эксперт Александр Зимовский: Россия под Курском вынуждает ВСУ к отскоку или боям в окружении
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-03-03T19:33
2025-03-03T19:33
эксклюзив
спецоперация
дроны
россия
курская область
вооруженные силы украины
минобороны
запорожская область
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Армия России продолжает окружать группировку вторжения ВСУ в Курской области. Как только у них закончится организованная логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении до последнего, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать.Причем каждый из этих сценариев приведет к большим потерям для противника.Но я не берусь говорить о сроках. Я пока не вижу, чтобы ВС РФ пытались тут же замкнуть котел, использовав возникшее на этом участке преимущество.Также поступают сообщения о нашем продвижении на участке между Работино и Великой Новоселкой. Минобороны подтвердило освобождение поселков с запоминающимися названиями Скудное и Бурлацкое. Но поскольку у нас нет преимущества в живой силе, мы не можем развить эти успехи в виде прорывов на большую глубину. Так что мы продолжим оттеснять противника от населенных пунктов в Запорожскую степь. Ведь как только мы выбиваем ВСУ даже из одноэтажной застройки сельского типа, где негде прятаться, у них резко начинает падать воля к сопротивлению. С каждым таким шагом обороноспособность врага будет снижаться, и у нас будет больше успехов.Если бы у нас было превосходство в живой силе над противником, мы могли бы маневрировать личным составом вдоль фронта. А сейчас, если мы хотим усилить какой-то участок, нам приходится или присылать пополнение из глубины страны, или снимать их с более спокойных участков. А поскольку все это видно с беспилотников и спутников, наше движение будет обнаружено и позволит Украине на истончившейся линии фронта провести нечто вроде Курской авантюры.На всех участках фронта мы ведем наступательные действия. Просто их массовость невелика. Когда мы слышим, что "армия России наступает под Белогоровкой или севернее Купянска", это означает, что продвигаются пять-десять человек на два-три километра фронта. Тем, кто сидит вдалеке, это вообще непонятно. А на земле продвижение идет метра за метром, пока в сводках Минобороны не появляется сообщение, что "за неделю ВС РФ освободили 120 квадратных километров". Такова мера успеха.Это не вина солдат или командования. Просто изменились подходы к военному искусству. Задача остается прежней (подавить, прорваться, окружить), но ресурсов на это нет. Точнее, как их решать с наличными ресурсами пока никто не додумался.Когда-нибудь до этого додумаются. Главное – не списывать все эти нерешенные задачи на фактор беспилотников.
https://ukraina.ru/20241213/1059642677.html
https://ukraina.ru/20250227/1061410009.html
россия
курская область
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, дроны, россия, курская область, вооруженные силы украины, минобороны, запорожская область
Эксклюзив, Спецоперация, дроны, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Запорожская область

Военный эксперт Александр Зимовский: Россия под Курском вынуждает ВСУ к отскоку или боям в окружении

19:33 03.03.2025
 
© Украина.руАлександр Зимовский (СВО)
Александр Зимовский (СВО) - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Армия России продолжает окружать группировку вторжения ВСУ в Курской области. Как только у них закончится организованная логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении до последнего, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать.
Александр Зимовский
13 декабря 2024, 14:58
Александр Зимовский: кто онВоенный эксперт и медиаконсультант
Причем каждый из этих сценариев приведет к большим потерям для противника.
Но я не берусь говорить о сроках. Я пока не вижу, чтобы ВС РФ пытались тут же замкнуть котел, использовав возникшее на этом участке преимущество.
Также поступают сообщения о нашем продвижении на участке между Работино и Великой Новоселкой. Минобороны подтвердило освобождение поселков с запоминающимися названиями Скудное и Бурлацкое. Но поскольку у нас нет преимущества в живой силе, мы не можем развить эти успехи в виде прорывов на большую глубину.
Так что мы продолжим оттеснять противника от населенных пунктов в Запорожскую степь. Ведь как только мы выбиваем ВСУ даже из одноэтажной застройки сельского типа, где негде прятаться, у них резко начинает падать воля к сопротивлению. С каждым таким шагом обороноспособность врага будет снижаться, и у нас будет больше успехов.
Если бы у нас было превосходство в живой силе над противником, мы могли бы маневрировать личным составом вдоль фронта. А сейчас, если мы хотим усилить какой-то участок, нам приходится или присылать пополнение из глубины страны, или снимать их с более спокойных участков. А поскольку все это видно с беспилотников и спутников, наше движение будет обнаружено и позволит Украине на истончившейся линии фронта провести нечто вроде Курской авантюры.
На всех участках фронта мы ведем наступательные действия. Просто их массовость невелика. Когда мы слышим, что "армия России наступает под Белогоровкой или севернее Купянска", это означает, что продвигаются пять-десять человек на два-три километра фронта. Тем, кто сидит вдалеке, это вообще непонятно. А на земле продвижение идет метра за метром, пока в сводках Минобороны не появляется сообщение, что "за неделю ВС РФ освободили 120 квадратных километров". Такова мера успеха.
Это не вина солдат или командования. Просто изменились подходы к военному искусству. Задача остается прежней (подавить, прорваться, окружить), но ресурсов на это нет. Точнее, как их решать с наличными ресурсами пока никто не додумался.
Когда-нибудь до этого додумаются. Главное – не списывать все эти нерешенные задачи на фактор беспилотников.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Михаил Мягков (СВО) - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
27 февраля, 16:25
Военный историк Михаил Мягков: ВСУ под Курском рухнут так, как в 1944 году рухнули немцы в Белоруссии Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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