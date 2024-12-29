ВСУ пятятся назад под Купянском: Алехин раскрыл, как ВС РФ освободили Загрызово и "дочищают" Лозовую
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Сейчас на Купянском направлении ВСУ постоянно пятятся назад, оставляя свои позиции. Войска группировки "Запад" вели бои у села Загрызово и освободили его. Также на северном фланге подразделения зашли на окраины Двуречной, перерезав пути снабжения войск ВСУ. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Наступление российской армии на Купянск приобретает всё более отчетливые параметры. Войска группировки "Запад" вели бои у села Загрызово и освободили его, рассказал эксперт.
Этот небольшой населенный пункт расположен на берегу реки Оскол (район Оскольского водохранилища). Напротив расположено село Сеньково. Отсюда идет прямая дорога на Купянск, отметил полковник запаса.
"Загрызово – узел, через который проходят железная и автомобильная дороги. Рядом – поселок Лозовая в Харьковской области, который уже дочищается российской армией. От него по двум направлениям идёт продвижение к Купянску. Также армейские подразделения на северном фланге зашли на окраины Двуречной, перерезав пути снабжения войск ВСУ", — подчеркнул Алехин.
Украинские подразделения на различных участках Купянского направления постоянно пятятся назад, оставляя свои позиции. Но еще рано говорить о полной победе: в том же Двуречном ВСУ еще цепляются за укрепления и ведут обстрел атакующих групп ВС РФ, указал он.
"При этом очевидно, что украинской армии не удастся удержать здесь свою оборону. Наши планомерно продвигаются вперед, и совершенно четко видно, что Купянск берут в клещи", — заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин" на сайте Украина.ру.
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