https://ukraina.ru/20241229/1060056654.html

ВСУ пятятся назад под Купянском: Алехин раскрыл, как ВС РФ освободили Загрызово и "дочищают" Лозовую

ВСУ пятятся назад под Купянском: Алехин раскрыл, как ВС РФ освободили Загрызово и "дочищают" Лозовую - 29.12.2024 Украина.ру

ВСУ пятятся назад под Купянском: Алехин раскрыл, как ВС РФ освободили Загрызово и "дочищают" Лозовую

Сейчас на Купянском направлении ВСУ постоянно пятятся назад, оставляя свои позиции. Войска группировки "Запад" вели бои у села Загрызово и освободили его. Также на северном фланге подразделения зашли на окраины Двуречной, перерезав пути снабжения войск ВСУ. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-12-29T07:50

2024-12-29T07:50

2024-12-29T07:50

новости

купянск

россия

оскол

геннадий алехин

михаил онуфриенко

всу

вс рф

наступление

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058503035_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb841ddc28e59772b8ef69aed561e970.jpg

Наступление российской армии на Купянск приобретает всё более отчетливые параметры. Войска группировки "Запад" вели бои у села Загрызово и освободили его, рассказал эксперт.Этот небольшой населенный пункт расположен на берегу реки Оскол (район Оскольского водохранилища). Напротив расположено село Сеньково. Отсюда идет прямая дорога на Купянск, отметил полковник запаса.Украинские подразделения на различных участках Купянского направления постоянно пятятся назад, оставляя свои позиции. Но еще рано говорить о полной победе: в том же Двуречном ВСУ еще цепляются за укрепления и ведут обстрел атакующих групп ВС РФ, указал он. "При этом очевидно, что украинской армии не удастся удержать здесь свою оборону. Наши планомерно продвигаются вперед, и совершенно четко видно, что Купянск берут в клещи", — заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241227/1060022760.html

купянск

россия

оскол

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, россия, оскол, геннадий алехин, михаил онуфриенко, всу, вс рф, наступление, харьковская область, сво, детали, спецоперация, война