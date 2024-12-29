ВСУ пятятся назад под Купянском: Алехин раскрыл, как ВС РФ освободили Загрызово и "дочищают" Лозовую - 29.12.2024 Украина.ру
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ВСУ пятятся назад под Купянском: Алехин раскрыл, как ВС РФ освободили Загрызово и "дочищают" Лозовую
ВСУ пятятся назад под Купянском: Алехин раскрыл, как ВС РФ освободили Загрызово и "дочищают" Лозовую - 29.12.2024 Украина.ру
ВСУ пятятся назад под Купянском: Алехин раскрыл, как ВС РФ освободили Загрызово и "дочищают" Лозовую
Сейчас на Купянском направлении ВСУ постоянно пятятся назад, оставляя свои позиции. Войска группировки "Запад" вели бои у села Загрызово и освободили его. Также на северном фланге подразделения зашли на окраины Двуречной, перерезав пути снабжения войск ВСУ. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-29T07:50
2024-12-29T07:50
новости
купянск
россия
оскол
геннадий алехин
михаил онуфриенко
всу
вс рф
наступление
харьковская область
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Наступление российской армии на Купянск приобретает всё более отчетливые параметры. Войска группировки "Запад" вели бои у села Загрызово и освободили его, рассказал эксперт.Этот небольшой населенный пункт расположен на берегу реки Оскол (район Оскольского водохранилища). Напротив расположено село Сеньково. Отсюда идет прямая дорога на Купянск, отметил полковник запаса.Украинские подразделения на различных участках Купянского направления постоянно пятятся назад, оставляя свои позиции. Но еще рано говорить о полной победе: в том же Двуречном ВСУ еще цепляются за укрепления и ведут обстрел атакующих групп ВС РФ, указал он. "При этом очевидно, что украинской армии не удастся удержать здесь свою оборону. Наши планомерно продвигаются вперед, и совершенно четко видно, что Купянск берут в клещи", — заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
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купянск
россия
оскол
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новости, купянск, россия, оскол, геннадий алехин, михаил онуфриенко, всу, вс рф, наступление, харьковская область, сво, детали, спецоперация, война
Новости, Купянск, Россия, Оскол, Геннадий Алехин, Михаил Онуфриенко, ВСУ, ВС РФ, наступление, Харьковская область, СВО, детали, Спецоперация, война

ВСУ пятятся назад под Купянском: Алехин раскрыл, как ВС РФ освободили Загрызово и "дочищают" Лозовую

07:50 29.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Подготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сейчас на Купянском направлении ВСУ постоянно пятятся назад, оставляя свои позиции. Войска группировки "Запад" вели бои у села Загрызово и освободили его. Также на северном фланге подразделения зашли на окраины Двуречной, перерезав пути снабжения войск ВСУ. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Наступление российской армии на Купянск приобретает всё более отчетливые параметры. Войска группировки "Запад" вели бои у села Загрызово и освободили его, рассказал эксперт.
Этот небольшой населенный пункт расположен на берегу реки Оскол (район Оскольского водохранилища). Напротив расположено село Сеньково. Отсюда идет прямая дорога на Купянск, отметил полковник запаса.
"Загрызово – узел, через который проходят железная и автомобильная дороги. Рядом – поселок Лозовая в Харьковской области, который уже дочищается российской армией. От него по двум направлениям идёт продвижение к Купянску. Также армейские подразделения на северном фланге зашли на окраины Двуречной, перерезав пути снабжения войск ВСУ", — подчеркнул Алехин.
Украинские подразделения на различных участках Купянского направления постоянно пятятся назад, оставляя свои позиции. Но еще рано говорить о полной победе: в том же Двуречном ВСУ еще цепляются за укрепления и ведут обстрел атакующих групп ВС РФ, указал он.
"При этом очевидно, что украинской армии не удастся удержать здесь свою оборону. Наши планомерно продвигаются вперед, и совершенно четко видно, что Купянск берут в клещи", — заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
Сергей Горбачёв интервью
27 декабря, 14:48
Сергей Горбачев: Если Дания закроет проливы, Россия обнулит Балтику и устроит сюрприз под Ла-МаншемДатчане, как и шведы и прочие поляки, должны соображать, что Балтика для них более важна, чем для нас, даже чем для Калининградской области. Она напичкана разного рода трубопроводами, системами связи, кабельными трассами.
 
НовостиКупянскРоссияОсколГеннадий АлехинМихаил ОнуфриенкоВСУВС РФнаступлениеХарьковская областьСВОдеталиСпецоперациявойна
 
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