Посол в Бельгии рассказал о странах НАТО, выступающих за прекращение конфронтации с РФ - 28.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241228/1060032783.html
Посол в Бельгии рассказал о странах НАТО, выступающих за прекращение конфронтации с РФ
Посол в Бельгии рассказал о странах НАТО, выступающих за прекращение конфронтации с РФ - 28.12.2024 Украина.ру
Посол в Бельгии рассказал о странах НАТО, выступающих за прекращение конфронтации с РФ
Отдельные страны НАТО и общественность на Западе все больше выступают за прекращение конфликта на Украине и конфронтации с Россией. Об этом заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин, передает РИА Новости
2024-12-28T07:16
2024-12-28T07:22
новости
россия
украина
бельгия
нато
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046718829_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_93db6cfdcaea6e05bd5588911cd6544a.jpg.webp
"Другое дело – обсуждение на уровне отдельных государств. Как мы знаем, есть отдельные страны-члены НАТО, которые активно выступают за скорейшее прекращение конфликта. Это относится к Венгрии, премьер-министр Словакии недавно посетил Москву. На уровне общественности эти настроения отчетливо видны. Все больше людей убеждены, что раскручивание конфронтации с Россией является в принципе пагубным и глубоко ошибочным стратегическим курсом", - сказал он.Однако, по его словам, тема мирного урегулирования украинского конфликта официально не значится в повестке дня НАТО. А главное, на чем делается акцент, – это наращивание военной помощи Украине.Подробнее о возможных переговорах - в материале Виктории Титовой Лавров назвал условия для переговоров на сайте Украина.ру.
россия
украина
бельгия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046718829_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_a5b0e1475a34cbdd02958963bdf981bd.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, бельгия, нато, сергей лавров
Новости, Россия, Украина, Бельгия, НАТО, Сергей Лавров

Посол в Бельгии рассказал о странах НАТО, выступающих за прекращение конфронтации с РФ

07:16 28.12.2024 (обновлено: 07:22 28.12.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Отдельные страны НАТО и общественность на Западе все больше выступают за прекращение конфликта на Украине и конфронтации с Россией. Об этом заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин, передает РИА Новости
"Другое дело – обсуждение на уровне отдельных государств. Как мы знаем, есть отдельные страны-члены НАТО, которые активно выступают за скорейшее прекращение конфликта. Это относится к Венгрии, премьер-министр Словакии недавно посетил Москву. На уровне общественности эти настроения отчетливо видны. Все больше людей убеждены, что раскручивание конфронтации с Россией является в принципе пагубным и глубоко ошибочным стратегическим курсом", - сказал он.
Однако, по его словам, тема мирного урегулирования украинского конфликта официально не значится в повестке дня НАТО. А главное, на чем делается акцент, – это наращивание военной помощи Украине.
"Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте упирает на то, что надо меньше говорить о мире, а больше – о военной помощи Украине. Дескать, чтобы, когда речь зайдет о мирных переговорах, киевский режим мог это делать "с позиции силы". Поиска компромисса, который неизбежно лежит в основе любой договоренности, на данном этапе на уровне НАТО мы не видим", - сказал российский дипломат.
Подробнее о возможных переговорах - в материале Виктории Титовой Лавров назвал условия для переговоров на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаБельгияНАТОСергей Лавров
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:34Пушков высмеял одержимость премьера Дании "российской угрозой"
09:28В Британии отреагировали на призыв Медведева отомстить Европе за "Урса Майор"
09:02Российские военные в ближайшие месяцы выбьют ВСУ из Курской области - Bloomberg
08:43После двух созвонов с Трампом: Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с Путиным
08:38Главное за ночь 28 декабря
08:19Фицо посчитал, сколько денег потеряет Словакия, если лишится транзита российского газа
08:07Вэсэушники расправились с семьей из Селидово, месяц готовившей им еду
08:00Евгений Вучетич: монументалист эпохи
07:55Очень близко к точке невозврата… Чего ожидать от 2025-го и что было главным в этом году – Гаспарян
07:53Ракеты, снаряды: Байден хочет успеть отправить Киеву новый пакет помощи
07:32Украина превратилась в универсальный символ отмывания денег - сенатор из США
07:16Посол в Бельгии рассказал о странах НАТО, выступающих за прекращение конфронтации с РФ
07:15Курник или кулебяка? Южнорусские пироги "веселой царицы Елисавет"
06:45Герман Садулаев: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
06:30Рожин объяснил, почему Россия не выводит из строя украинские АЭС
06:15"Котел должен накрыться крышкой": Алехин рассказал, как штурмовики молотят ВСУ в Великой Новоселке
06:10Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин
06:10"Только чудо может остановить русских". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте
06:00"Пророссийские взгляды": эксперт раскрыл неожиданную причину увольнения Арестовича* из ГУР
05:53Галерея внешнеполитических ликвидаторов Украины. Почему внешняя политика Украины всегда несамостоятельна
Лента новостейМолния