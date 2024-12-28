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Посол в Бельгии рассказал о странах НАТО, выступающих за прекращение конфронтации с РФ

Посол в Бельгии рассказал о странах НАТО, выступающих за прекращение конфронтации с РФ - 28.12.2024 Украина.ру

Посол в Бельгии рассказал о странах НАТО, выступающих за прекращение конфронтации с РФ

Отдельные страны НАТО и общественность на Западе все больше выступают за прекращение конфликта на Украине и конфронтации с Россией. Об этом заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин, передает РИА Новости

2024-12-28T07:16

2024-12-28T07:16

2024-12-28T07:22

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"Другое дело – обсуждение на уровне отдельных государств. Как мы знаем, есть отдельные страны-члены НАТО, которые активно выступают за скорейшее прекращение конфликта. Это относится к Венгрии, премьер-министр Словакии недавно посетил Москву. На уровне общественности эти настроения отчетливо видны. Все больше людей убеждены, что раскручивание конфронтации с Россией является в принципе пагубным и глубоко ошибочным стратегическим курсом", - сказал он.Однако, по его словам, тема мирного урегулирования украинского конфликта официально не значится в повестке дня НАТО. А главное, на чем делается акцент, – это наращивание военной помощи Украине.Подробнее о возможных переговорах - в материале Виктории Титовой Лавров назвал условия для переговоров на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, бельгия, нато, сергей лавров