https://ukraina.ru/20241228/1060032783.html
Посол в Бельгии рассказал о странах НАТО, выступающих за прекращение конфронтации с РФ
Посол в Бельгии рассказал о странах НАТО, выступающих за прекращение конфронтации с РФ - 28.12.2024 Украина.ру
Посол в Бельгии рассказал о странах НАТО, выступающих за прекращение конфронтации с РФ
Отдельные страны НАТО и общественность на Западе все больше выступают за прекращение конфликта на Украине и конфронтации с Россией. Об этом заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин, передает РИА Новости
2024-12-28T07:16
2024-12-28T07:16
2024-12-28T07:22
новости
россия
украина
бельгия
нато
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046718829_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_93db6cfdcaea6e05bd5588911cd6544a.jpg.webp
"Другое дело – обсуждение на уровне отдельных государств. Как мы знаем, есть отдельные страны-члены НАТО, которые активно выступают за скорейшее прекращение конфликта. Это относится к Венгрии, премьер-министр Словакии недавно посетил Москву. На уровне общественности эти настроения отчетливо видны. Все больше людей убеждены, что раскручивание конфронтации с Россией является в принципе пагубным и глубоко ошибочным стратегическим курсом", - сказал он.Однако, по его словам, тема мирного урегулирования украинского конфликта официально не значится в повестке дня НАТО. А главное, на чем делается акцент, – это наращивание военной помощи Украине.Подробнее о возможных переговорах - в материале Виктории Титовой Лавров назвал условия для переговоров на сайте Украина.ру.
россия
украина
бельгия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046718829_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_a5b0e1475a34cbdd02958963bdf981bd.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, бельгия, нато, сергей лавров
Новости, Россия, Украина, Бельгия, НАТО, Сергей Лавров
Посол в Бельгии рассказал о странах НАТО, выступающих за прекращение конфронтации с РФ
07:16 28.12.2024 (обновлено: 07:22 28.12.2024)
Отдельные страны НАТО и общественность на Западе все больше выступают за прекращение конфликта на Украине и конфронтации с Россией. Об этом заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин, передает РИА Новости
"Другое дело – обсуждение на уровне отдельных государств. Как мы знаем, есть отдельные страны-члены НАТО, которые активно выступают за скорейшее прекращение конфликта. Это относится к Венгрии, премьер-министр Словакии недавно посетил Москву. На уровне общественности эти настроения отчетливо видны. Все больше людей убеждены, что раскручивание конфронтации с Россией является в принципе пагубным и глубоко ошибочным стратегическим курсом", - сказал он.
Однако, по его словам, тема мирного урегулирования украинского конфликта официально не значится в повестке дня НАТО. А главное, на чем делается акцент, – это наращивание военной помощи Украине.
"Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте упирает на то, что надо меньше говорить о мире, а больше – о военной помощи Украине. Дескать, чтобы, когда речь зайдет о мирных переговорах, киевский режим мог это делать "с позиции силы". Поиска компромисса, который неизбежно лежит в основе любой договоренности, на данном этапе на уровне НАТО мы не видим", - сказал российский дипломат.
Подробнее о возможных переговорах - в материале Виктории Титовой Лавров назвал условия для переговоров на сайте Украина.ру.