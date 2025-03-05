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Кремль отреагировал на готовность Зеленского к мирному урегулированию

Кремль отреагировал на готовность Зеленского к мирному урегулированию - 05.03.2025 Украина.ру

Кремль отреагировал на готовность Зеленского к мирному урегулированию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 5 марта положительно оценил готовность Владимира Зеленского приступить к мирным переговорам

2025-03-05T13:05

2025-03-05T13:05

2025-03-05T13:05

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"Положительно (оцениваю готовность Зеленского – ред.). Вопрос – с кем сесть за стол переговоров. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. В целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал официальный представитель Кремля. В среду президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что получил письмо от Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.Москва не раз указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.Подробнее - в материале Зеленский ввел в действие указ о запрете на переговоры с Путиным на сайте Украина.ру.

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новости, кремль, украина, россия, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский