Кремль отреагировал на готовность Зеленского к мирному урегулированию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 5 марта положительно оценил готовность Владимира Зеленского приступить к мирным переговорам
"Положительно (оцениваю готовность Зеленского – ред.). Вопрос – с кем сесть за стол переговоров. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. В целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал официальный представитель Кремля.
В среду президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что получил письмо от Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.
Подробнее - в материале Зеленский ввел в действие указ о запрете на переговоры с Путиным на сайте Украина.ру.