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Американский флаг на Марсе и другие фантазии Трампа

Американский флаг на Марсе и другие фантазии Трампа - 05.03.2025 Украина.ру

Американский флаг на Марсе и другие фантазии Трампа

Трамп выступил в Конгрессе, как и анонсировал ранее, с исторической речью. Ее революционность состояла в том, что американский президент подчеркнул своё мессианcкое стремление вернуть Америке прежнее величие и приумножить его.

2025-03-05T13:31

2025-03-05T13:31

2025-03-05T13:31

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Для этого навести порядок во внутренних делах, вспомнить о традиционных ценностях, даль импульс внутреннему производству с помощью протекционистской политики. Украинский конфликт среди приоритетов Трампа точно не на первом месте. Эксперты послушали выступление Трампа и поделились своими впечатлениями.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаВся речь Трампа была выстроена в соответствии с принципом "America first". В частности, он подчеркнул, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если её народ изъявит такое желание. И поделился ощущением, что США получат её "так или иначе". Акцентировал, что Штаты начали возвращать контроль над Панамским каналом, а американская компания заключила соглашение...... В отношении Украины Трамп дал понять, что принял обращение Зеленского с его "сожалениями" в качестве достаточных извинений для возобновления диалога. Однако, как показывают события, срок подписания ресурсной сделки между Вашингтоном и Киевом опять выглядит туманно, а её условия снова могут быть пересмотрены — причём с ужесточением для Украины. Наконец, Трамп пообещал Америке "золотой век": "Это будет нечто, чего мир ещё не видел". А словесной вершиной территориальной экспансии стало заявление о том, что "американский флаг будет на Марсе". Важная вещь. Комментируя уже состоявшиеся изменения и будущие планы, Трамп признал, что Америку ждут "небольшие волнения". Причины для этого стоят во весь рост — достаточно сказать, что Трампу будет сложно сбалансировать бюджет и снизить налоги, не прибегая к непопулярным мерам, которые точно скажутся на результатах как минимум промежуточных выборов в Конгресс через год. А инициированная президентом США тарифная война принесёт с собой самые разнообразные последствия — в том числе и для американской экономики. В целом, 100-минутная речь президента США, с перечислением множества указов и планов, затрагивающих все аспекты американской жизни, от иммиграции до спорта, мало чем отличалась от предвыборной. Это может стать хорошей прививкой от фантазий, что украинский вопрос занимает центральное место в политике действующей администрации Белого дома. Это не так — стратегический диалог, который Вашингтон пытается выстраивать с Москвой, будет касаться самых разных вопросов. И Украина — лишь один из многих поводов для разговора.Историк Борис МячинКак и предполагалось, ничего "исторического", конечно же, не произошло. Из НАТО Трамп не вышел, про убийство Кеннеди ничего сенсационного не сказал и про Россию с Украиной тоже ограничился сообщением, что получает "мощные сигналы". Не надо изображать Трампа тем, чем он не является. Не надо выдумывать, что он какой-то "агент Краснов", который по заданию центра должен выключить всё. Трамп - самый обычный коллектор. Вот почему заморожена военная помощь. Не чтобы России помочь широкомасштабное наступление развернуть, а чтобы надавить на Киев и заставить его признать долг. Но менее всего Трамп хочет помогать России улучшать переговорные позиции. Будем считать, что Россия - это другой банк и другой коллектор. Могут ли банки сотрудничать между собой? Конечно. По работе на одном направлении (иранском, например) они будут договариваться о совместных действиях, но в вопросе передела собственности банкрота каждый банк будет преследовать свои интересы. Это наш мир. Он очень прост и буржуазен. Многим людям, к сожалению, этот мир не нравится, и они начинают выдумывать всякую ахинею, про смерть президента Кеннеди, например, про какие-то тайные организации, рептилоидов и вездесущих агентов КГБ...Политолог Дмитрий ЕвстафьевСовершенно бессмысленны попытки комментировать политические процессы в режиме "реального времени". Каждое последующее событие - если не "отменяет", то серьезно видоизменяет предыдущее. А еще нужно учитывать тот объем манипулятивных вбросов с разных сторон, который сейчас присутствует в СМИ. ...Чего не понял Зеленский: Трампу нужна не сделка по "минералам". Она ему в этому виде не выгодна. Так что Зеленский подарил Трампу возможность от нее отказаться. Трампу нужен контроль над Киевом на этапе переговоров с Москвой. И Зеленский – препятствие в выполнении этого плана.Трамп понял, что "проект Украина" - слабое звено в политике его радикал-атлантистских противников. И будет по этому "звену" бить. Но аккуратно. Все, что сейчас происходит в ЕвроАтлантике, с одной стороны логично, с другой стороны - совершенно выходит за рамки политической логики. Тем хуже для логики, потому что происходящее говорит о том, что все прежние "рамки" сломаны.Остаюсь при своем мнении: команда Трампа прекрасно понимала, что "спустить ситуацию на тормозах" невозможно. И она держала для Зеленского двери открытыми для достижения некоего компромисса. Причем, делая по ходу развития ситуации существенные уступки. Из последнего: готовность Белого Дома вернуться к невыгодной, если разобраться, в имеющемся формате сделки с Киевом по "минералам". Дело не в том, что Трамп испугался, или считает, что ему нужна Украина. Это вряд ли. На мой взгляд, Трамп понял, что такое Украина для Европы и для евроатлантистов, и он Украину от ЕвроАтлантики будет стремиться оторвать. Но одновременно он понимает, что прямой конфликт и разрыв с Украиной почти равен в настоящих условиях разрыву ЕвроАтлантики с понятными экономическими и политическими последствиями. А он к этому не готов. Вот в чем реальная цена поражения (пока, во всяком случае) в борьбе за Германию: у Трампа не так много союзников в Европе. А главное - они не играют значительной роли в финансово-экономической сфере. ...Трамп пытается выигрывать время. Но он не был бы Трампом, если бы не пытался еще и решить некоторые финансовые задачи, а, как минимум, - зафиксировать и не увеличивать убытки в связи с Украиной. От этого многие кажущиеся нелогичности в его поведении. Но есть нюансы: - Трамп, конечно, принудил Зеленского сказать "Ку" (но, кстати, присесть так и не заставил), но все (и думаю, что и Трамп) прекрасно понимают, что Зеленский пытается, в т.ч. и своим "извинением" Трампом манипулировать, и что "сделку" он выполнять на практике не собирается. Слова Маска про "дела" - об этом. - Просто так остановить уже акцептованные контракты с поставкой техники на Украину Трамп политическим решением просто не может. Для этого, кстати, куда более подходит такой инструмент, как ревизия, проводимая Хегсетом в Пентагоне, правда, результат придет не сразу.Украинский политолог Константин БондаренкоПроанализировал выступление Трампа в Конгрессе США. Квинтэссенция эгоцентризма, популизма и самоуверенности. Очень много голливудщины, эмоциональных эффектов и т.д. Главный смысл выступления - как у Пушкина: "О, радуйся, народ! Я сыт, здоров и тучен. Меня газетчик прославлял. Я ел, и пил, и обещал, и делом не замучен". Я детально прошелся с карандашом по тезисам выступления. Основной акцент - на внутренней политике (что естественно и понятно). Объявляет наступление Золотой Эры, позиционирует себя вторым после Вашингтона, говорит о перспективах, размазывает демократов и Байдена.Тема Украины - 38-й тезис в общем потоке и 5-й тезис в международном блоке (очередность следующая: Панама, Гренландия, Израиль-Газа, Афганистан и только потом - о российско-украинской войне, о письме Зеленского и о переговорах). Это так, для тех, кто открыл украинские СМИ и уже прочитал о том, что "речь Трампа была посвящена перспективам сотрудничества между США и Украиной".Политолог Алексей ЧеснаковТрамп фиксирует победу над Зеленским. Меньше недели потребовалось президенту США, чтобы политически и информационно уничтожить Зеленского. Трамп в рамках обращения к обеим палатам Конгресса фиксирует капитуляцию президента Украины сразу на нескольких уровнях: Личном. Раскрывает информацию о письме Зеленского, демонстрируя, что президент Украины признает поражение не только публично, но и в частном порядке.Ресурсном. Трамп фиксирует, что Украина готова подписать договор по редкоземельным металлам в любое время, которое будет удобно США. То есть теперь Киев должен уговаривать Вашингтон взять их ресурсы. Не исключено, что демарш Зеленского в Белом доме приведет к пересмотру ряда условий договора и обойдется украинцам в несколько десятков миллиардов долларов. Политическом. По мирному треку также фиксируется жесткая позиция. Приостановка поставок американского вооружения Украине менее чем за сутки привела к тотальной панике в Киеве. Это демонстрация того, что у Вашингтона есть серьезный рычаг давления на Зеленского, и его будут использовать и далее.Ещё на эту тему: Реакция на речь Трампа: Зеленский прогнулся, связь мышей-трансгендеров и реформ на Украине

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