https://ukraina.ru/20241226/1059999409.html

Лавров назвал условия для переговоров

Лавров назвал условия для переговоров - 26.12.2024 Украина.ру

Лавров назвал условия для переговоров

Глава МИД РФ, подытоживая уходящий 2024 год, провел встречу с отечественными и зарубежными журналистами. Сергей Лавров подтвердил готовность России к переговорам о мирном урегулировании, но подчеркнул, что начинать нужно с обсуждения первопричин.

2024-12-26T18:39

2024-12-26T18:39

2024-12-26T18:39

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"Мы открыты к любым переговорам, если переговоры будут по сути, о первопричинах и о тех принципах, о которых сказал президент Путин в июне нынешнего года, выступая здесь, в Министерстве иностранных дел. Которые, особо отмечу, не являются никами предварительными условиями. Это требование выполнить то, под чем все подписались, принимая Устав Организации Объединённых Наций", — заявил в четверг, 26 декабря, Сергей Лавров. Когда Владимир Зеленский повторяет как мантру, что мир нужен справедливым для Украины, как раз Лавров и указывает, что все справедливые основы современного мира заложены и приняты всеми странами в уставе ООН. Его нужно лишь выполнять. О чём еще говорил Сергей Лавров и о прогнозах переговоров – в обзоре мнений экспертов.Директор Института международный политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаПервопричина украинского кризиса — в решении продвигать НАТО к границам России, принятом истеблишментом США в середине 1990-х годов. Готов ли Трамп вернуть альянс на позиции по состоянию на 27 мая 1997 года, как предлагала Россия до начала СВО, в декабре 2021 года? Вряд ли. С учётом лозунга "сделать Америку снова великой", сложно представить, что Трамп отдаст такой приказ на геополитическое отступление США. Для этого пока не созрели условия. Получается, что в нынешней ситуации никакие "переговоры по сути" невозможны. При этом попытки втянуть Россию в обманный торг будут становиться всё сильнее по мере продвижения ВС РФ на запад и роста вероятности краха киевского режима. Причём эти переговоры США будут стараться навязать, чтобы спасти остатки своего плацдарма на Украине, а не для учёта интересов России. Никто нам по доброй воле ничего не отдаст. Всего мы добьёмся сами.Политолог Вадим ТрухачёвЛавров на своей пресс-конференции не сказал ничего нового. Разве что по поводу того, что Франция по закрытым каналам выражала желание поговорить в обход Украины. Но и это - вряд ли такое уж "открытие". Макрон пытался стать "первым парнем на деревне" в ЕС, и для этого хотел принудить Россию, а миру на своих условиях.Украина для него - не более чем расходный материал. Учитывая, что французские руководители любят сливать телефонные переговоры в прессу, Лавров отчасти отомстил французам, слив факт таких закрытых контактов. В общем, сделал правильно. Вопрос в том, чтобы Франция понесла ущерб от действий России. От слов ущерб будет маленьким.Писатель Захар Прилепин"В будущих договорённостях по урегулированию украинского конфликта должен быть закреплён механизм невозможности их нарушения", - Лавров. Мы очень любим и уважаем нашего министра. И понимаем, что произнесение подобных вещей - часть ритуала. И тем не менее. Нужна такая бумага, чтоб там все расписались, что если мы опять положим 300 ярдов к ним на хранение, то чтоб в другой раз никто к ним не прикасался. Вот чтоб даже мысли такой не было. Если это наши деньги - значит, они наши. И еще. Вот "Северный поток", любой из них, если опять взорвут - чтоб следствие вели честно, а виновные были наказаны. Потому что - международное право! И, чуть не забыли. Никаких обстрелов "серых зон". И тем более наших территорий. Чтоб чётко было прописано! Чётко! И чтоб все расписались. В нескольких экземплярах. И последнее. Это самый обязательный пункт. Чтоб если теракт на нашей стороне, чтоб они сами выдавали заказчиков. А так же исполнителей, если мы их не поймали. В рамках обоюдных договоренностей. Чтоб всё по совести. Мы у них не делаем терактов, они у нас. И чтоб все видели, весь мир. Что у нас такой договор. Чтоб и Лондон был свидетелем, и Берлин, и Париж. Все, короче, цивилизованные страны. Потому что мы - часть общей европейской цивилизации. Со своей стороны обязуемся выполнять каждую букву договора. Надеемся на взаимность. Ну, пожалуйста.Украинский политик Борислав БерёзаРФ готова к консультациям с администрацией Трампа по Украине, в Москве надеются, что в Белом доме вникнут в причины конфликта — … Лавров. Кроме того, Лавров добавил, что Россия не выдвигает предварительных условий по переговорам по Украине, это требования выполнить договоренности. Разумеется. К переговорам они готовы. И не только на словах. Но на условиях Стамбула. Если у них есть подпись украинской делегации на записке в Стамбуле, то это проблема. Большая проблема для нас.И если подпись есть, то любопытно, кто дал разрешение подписывать такие договоренности? "Стамбул" для Украины неприемлем в любом случае.Политолог Дмитрий ЕвстафьевТак бывает, коллеги, задумываешь пост про одно, даже начинаешь его писать, а ситуация меняется. И, вроде, ни в чем не ошибся, логику вскрыл, а как бы надо реагировать на события и комментировать их. Стараюсь так не делать. Когда начинаются попытки "отработать повесточку", для меня – это всегда признак того, что собственные идеи для продвижения отсутствуют. Система из "ведущей" становится "ведомой". И отсутствие собственных смыслов, неспособность их замещается информационной суетой. Увы, сейчас это очень чувствуется. Нас ведут по "повесточке", формируемой не просто "за нас", но "против нас". В чем сила "партии хаоса"? В решительности и способности делать радикальные шаги, выходя за "флажки" дозволенного. Да, силы, которые пытаются играть как "системные" так не могут. Но вопрос в том, что "пространство системности" в мировой политике (а теперь, как мы поняли из ситуации с судном Ursa Major – и экономике) только кажется "большим", "доминирующим". Отнюдь. Это пространство, пространство "системности" уже давно не доминирующее – оно сжималось как шагреневая кожа все последние годы. Не говоря уже о "пространстве т.н. "международного права", которого уже просто нет. Причем, ни для кого, даже для стран "объединенного Запада". Кто мне не верит, спросите Дональда Трампа. Очень похожее, наверное, ощущение было у многих советских людей к лету 1942 года, когда холодным душем прозвучал чеканный сталинский приказ N227. Где говорилось, что у Советского Союза нет более системного превосходства над гитлеровской Германией. Мы вообще, если сказать честно, не до конца понимаем масштабы даже не "пространства порядка", а "пространства потенциального порядка". То есть, - пространства, где мы можем относительно рационалистически договариваться с противниками и "партнерами", которые просто конкуренты. Завтра пройдусь немного по логике "партии хаоса" и по ее месту именно в идеологическом, ценностном противостоянии. А пока просто несколько тактических замечаний. "Партия хаоса" за последнее время сделала несколько шагов. Шагов не слишком значительных, глобальных, но очень значимых с точки зрения подготовки некоей "большой акции". Она действует "на кураже", это чувствуется. И, что важно, она совершенно открыто "палит" свою агентуру во многих странах (в частности, в Европе и даже в США), вероятно считая, что игра – то есть глобальный хаос – стоит "свеч". Это крайне опасное состояние, которое пока в полной мере не осознано как угроза всем "системным" силам в мире: и "Западу" (его, считай, уже нет), и "не-Западу" (Индии и Китаю) и анти-Западу (Иран, КНДР, часть сил в исламском мире), и "другому Западу" (этот мотив у нас стал опять довольно сильно проявляться; логично, но преждевременно, не дозрела ситуация). Но "вкрапления" событийные иногда бывают очень нужны. В них – если получается выстроить из мозаики без насилия над "совой" некую линию – видна среднесрочная логика, а она – основа для того, что можно назвать "эксклюзивная аналитика", способная быть основой для принятия неких экономических решений. Собственно, это то, чем я занимался до того момента, когда стал публичным. Попытаюсь выстроить несколько подобных "цепочек", хотя сам понимаю, что они выглядят несколько незавершенными. Но в них есть три совершенно четких "маркера": теракт против российского судна, вчерашний 25.12.2024 удар ВКС по Украине и сегодняшние заявления С.В.Лаврова относительно форматов мирного урегулирования. Эти маркеры настолько очевидны, что дальше некуда.О том, как и зачем Украина хочет спрятаться под зонтик ЕС вместо НАТО - в статье Владимира Скачко "Не с НАТО, так с ЕС. Украина хочет воевать против России с любым, кто даст оружие"

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дипломатия, политика, россия, украина, сша, сергей лавров, дональд трамп, владимир путин, министерство иностранных дел, оон, нато, северный поток, эксклюзив