Лавров назвал условия для переговоров - 26.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241226/1059999409.html
Лавров назвал условия для переговоров
Лавров назвал условия для переговоров - 26.12.2024 Украина.ру
Лавров назвал условия для переговоров
Глава МИД РФ, подытоживая уходящий 2024 год, провел встречу с отечественными и зарубежными журналистами. Сергей Лавров подтвердил готовность России к переговорам о мирном урегулировании, но подчеркнул, что начинать нужно с обсуждения первопричин.
2024-12-26T18:39
2024-12-26T18:39
дипломатия
политика
россия
украина
сша
сергей лавров
дональд трамп
владимир путин
министерство иностранных дел
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059945729_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_a2f60873895dcfa8ff282f7e40b82be7.jpg.webp
"Мы открыты к любым переговорам, если переговоры будут по сути, о первопричинах и о тех принципах, о которых сказал президент Путин в июне нынешнего года, выступая здесь, в Министерстве иностранных дел. Которые, особо отмечу, не являются никами предварительными условиями. Это требование выполнить то, под чем все подписались, принимая Устав Организации Объединённых Наций", — заявил в четверг, 26 декабря, Сергей Лавров. Когда Владимир Зеленский повторяет как мантру, что мир нужен справедливым для Украины, как раз Лавров и указывает, что все справедливые основы современного мира заложены и приняты всеми странами в уставе ООН. Его нужно лишь выполнять. О чём еще говорил Сергей Лавров и о прогнозах переговоров – в обзоре мнений экспертов.Директор Института международный политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаПервопричина украинского кризиса — в решении продвигать НАТО к границам России, принятом истеблишментом США в середине 1990-х годов. Готов ли Трамп вернуть альянс на позиции по состоянию на 27 мая 1997 года, как предлагала Россия до начала СВО, в декабре 2021 года? Вряд ли. С учётом лозунга "сделать Америку снова великой", сложно представить, что Трамп отдаст такой приказ на геополитическое отступление США. Для этого пока не созрели условия. Получается, что в нынешней ситуации никакие "переговоры по сути" невозможны. При этом попытки втянуть Россию в обманный торг будут становиться всё сильнее по мере продвижения ВС РФ на запад и роста вероятности краха киевского режима. Причём эти переговоры США будут стараться навязать, чтобы спасти остатки своего плацдарма на Украине, а не для учёта интересов России. Никто нам по доброй воле ничего не отдаст. Всего мы добьёмся сами.Политолог Вадим ТрухачёвЛавров на своей пресс-конференции не сказал ничего нового. Разве что по поводу того, что Франция по закрытым каналам выражала желание поговорить в обход Украины. Но и это - вряд ли такое уж "открытие". Макрон пытался стать "первым парнем на деревне" в ЕС, и для этого хотел принудить Россию, а миру на своих условиях.Украина для него - не более чем расходный материал. Учитывая, что французские руководители любят сливать телефонные переговоры в прессу, Лавров отчасти отомстил французам, слив факт таких закрытых контактов. В общем, сделал правильно. Вопрос в том, чтобы Франция понесла ущерб от действий России. От слов ущерб будет маленьким.Писатель Захар Прилепин"В будущих договорённостях по урегулированию украинского конфликта должен быть закреплён механизм невозможности их нарушения", - Лавров. Мы очень любим и уважаем нашего министра. И понимаем, что произнесение подобных вещей - часть ритуала. И тем не менее. Нужна такая бумага, чтоб там все расписались, что если мы опять положим 300 ярдов к ним на хранение, то чтоб в другой раз никто к ним не прикасался. Вот чтоб даже мысли такой не было. Если это наши деньги - значит, они наши. И еще. Вот "Северный поток", любой из них, если опять взорвут - чтоб следствие вели честно, а виновные были наказаны. Потому что - международное право! И, чуть не забыли. Никаких обстрелов "серых зон". И тем более наших территорий. Чтоб чётко было прописано! Чётко! И чтоб все расписались. В нескольких экземплярах. И последнее. Это самый обязательный пункт. Чтоб если теракт на нашей стороне, чтоб они сами выдавали заказчиков. А так же исполнителей, если мы их не поймали. В рамках обоюдных договоренностей. Чтоб всё по совести. Мы у них не делаем терактов, они у нас. И чтоб все видели, весь мир. Что у нас такой договор. Чтоб и Лондон был свидетелем, и Берлин, и Париж. Все, короче, цивилизованные страны. Потому что мы - часть общей европейской цивилизации. Со своей стороны обязуемся выполнять каждую букву договора. Надеемся на взаимность. Ну, пожалуйста.Украинский политик Борислав БерёзаРФ готова к консультациям с администрацией Трампа по Украине, в Москве надеются, что в Белом доме вникнут в причины конфликта — … Лавров. Кроме того, Лавров добавил, что Россия не выдвигает предварительных условий по переговорам по Украине, это требования выполнить договоренности. Разумеется. К переговорам они готовы. И не только на словах. Но на условиях Стамбула. Если у них есть подпись украинской делегации на записке в Стамбуле, то это проблема. Большая проблема для нас.И если подпись есть, то любопытно, кто дал разрешение подписывать такие договоренности? "Стамбул" для Украины неприемлем в любом случае.Политолог Дмитрий ЕвстафьевТак бывает, коллеги, задумываешь пост про одно, даже начинаешь его писать, а ситуация меняется. И, вроде, ни в чем не ошибся, логику вскрыл, а как бы надо реагировать на события и комментировать их. Стараюсь так не делать. Когда начинаются попытки "отработать повесточку", для меня – это всегда признак того, что собственные идеи для продвижения отсутствуют. Система из "ведущей" становится "ведомой". И отсутствие собственных смыслов, неспособность их замещается информационной суетой. Увы, сейчас это очень чувствуется. Нас ведут по "повесточке", формируемой не просто "за нас", но "против нас". В чем сила "партии хаоса"? В решительности и способности делать радикальные шаги, выходя за "флажки" дозволенного. Да, силы, которые пытаются играть как "системные" так не могут. Но вопрос в том, что "пространство системности" в мировой политике (а теперь, как мы поняли из ситуации с судном Ursa Major – и экономике) только кажется "большим", "доминирующим". Отнюдь. Это пространство, пространство "системности" уже давно не доминирующее – оно сжималось как шагреневая кожа все последние годы. Не говоря уже о "пространстве т.н. "международного права", которого уже просто нет. Причем, ни для кого, даже для стран "объединенного Запада". Кто мне не верит, спросите Дональда Трампа. Очень похожее, наверное, ощущение было у многих советских людей к лету 1942 года, когда холодным душем прозвучал чеканный сталинский приказ N227. Где говорилось, что у Советского Союза нет более системного превосходства над гитлеровской Германией. Мы вообще, если сказать честно, не до конца понимаем масштабы даже не "пространства порядка", а "пространства потенциального порядка". То есть, - пространства, где мы можем относительно рационалистически договариваться с противниками и "партнерами", которые просто конкуренты. Завтра пройдусь немного по логике "партии хаоса" и по ее месту именно в идеологическом, ценностном противостоянии. А пока просто несколько тактических замечаний. "Партия хаоса" за последнее время сделала несколько шагов. Шагов не слишком значительных, глобальных, но очень значимых с точки зрения подготовки некоей "большой акции". Она действует "на кураже", это чувствуется. И, что важно, она совершенно открыто "палит" свою агентуру во многих странах (в частности, в Европе и даже в США), вероятно считая, что игра – то есть глобальный хаос – стоит "свеч". Это крайне опасное состояние, которое пока в полной мере не осознано как угроза всем "системным" силам в мире: и "Западу" (его, считай, уже нет), и "не-Западу" (Индии и Китаю) и анти-Западу (Иран, КНДР, часть сил в исламском мире), и "другому Западу" (этот мотив у нас стал опять довольно сильно проявляться; логично, но преждевременно, не дозрела ситуация). Но "вкрапления" событийные иногда бывают очень нужны. В них – если получается выстроить из мозаики без насилия над "совой" некую линию – видна среднесрочная логика, а она – основа для того, что можно назвать "эксклюзивная аналитика", способная быть основой для принятия неких экономических решений. Собственно, это то, чем я занимался до того момента, когда стал публичным. Попытаюсь выстроить несколько подобных "цепочек", хотя сам понимаю, что они выглядят несколько незавершенными. Но в них есть три совершенно четких "маркера": теракт против российского судна, вчерашний 25.12.2024 удар ВКС по Украине и сегодняшние заявления С.В.Лаврова относительно форматов мирного урегулирования. Эти маркеры настолько очевидны, что дальше некуда.О том, как и зачем Украина хочет спрятаться под зонтик ЕС вместо НАТО - в статье Владимира Скачко "Не с НАТО, так с ЕС. Украина хочет воевать против России с любым, кто даст оружие"
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059945729_321:0:1280:719_1920x0_80_0_0_dee1d94299c64d0d595606064137c700.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дипломатия, политика, россия, украина, сша, сергей лавров, дональд трамп, владимир путин, министерство иностранных дел, оон, нато, северный поток, эксклюзив
дипломатия, политика, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Владимир Путин, министерство иностранных дел, ООН, НАТО, Северный поток, Эксклюзив

Лавров назвал условия для переговоров

18:39 26.12.2024
 
© Украина.руКоллаж: Лавров, МИД, Россия, карта мира
Коллаж: Лавров, МИД, Россия, карта мира - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Глава МИД РФ, подытоживая уходящий 2024 год, провел встречу с отечественными и зарубежными журналистами. Сергей Лавров подтвердил готовность России к переговорам о мирном урегулировании, но подчеркнул, что начинать нужно с обсуждения первопричин.
"Мы открыты к любым переговорам, если переговоры будут по сути, о первопричинах и о тех принципах, о которых сказал президент Путин в июне нынешнего года, выступая здесь, в Министерстве иностранных дел. Которые, особо отмечу, не являются никами предварительными условиями. Это требование выполнить то, под чем все подписались, принимая Устав Организации Объединённых Наций", — заявил в четверг, 26 декабря, Сергей Лавров.
Когда Владимир Зеленский повторяет как мантру, что мир нужен справедливым для Украины, как раз Лавров и указывает, что все справедливые основы современного мира заложены и приняты всеми странами в уставе ООН. Его нужно лишь выполнять. О чём еще говорил Сергей Лавров и о прогнозах переговоров – в обзоре мнений экспертов.
Директор Института международный политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Первопричина украинского кризиса — в решении продвигать НАТО к границам России, принятом истеблишментом США в середине 1990-х годов. Готов ли Трамп вернуть альянс на позиции по состоянию на 27 мая 1997 года, как предлагала Россия до начала СВО, в декабре 2021 года? Вряд ли.
С учётом лозунга "сделать Америку снова великой", сложно представить, что Трамп отдаст такой приказ на геополитическое отступление США. Для этого пока не созрели условия. Получается, что в нынешней ситуации никакие "переговоры по сути" невозможны. При этом попытки втянуть Россию в обманный торг будут становиться всё сильнее по мере продвижения ВС РФ на запад и роста вероятности краха киевского режима.
Причём эти переговоры США будут стараться навязать, чтобы спасти остатки своего плацдарма на Украине, а не для учёта интересов России. Никто нам по доброй воле ничего не отдаст. Всего мы добьёмся сами.
Политолог Вадим Трухачёв
Лавров на своей пресс-конференции не сказал ничего нового. Разве что по поводу того, что Франция по закрытым каналам выражала желание поговорить в обход Украины. Но и это - вряд ли такое уж "открытие". Макрон пытался стать "первым парнем на деревне" в ЕС, и для этого хотел принудить Россию, а миру на своих условиях.
Украина для него - не более чем расходный материал. Учитывая, что французские руководители любят сливать телефонные переговоры в прессу, Лавров отчасти отомстил французам, слив факт таких закрытых контактов. В общем, сделал правильно. Вопрос в том, чтобы Франция понесла ущерб от действий России. От слов ущерб будет маленьким.
Писатель Захар Прилепин
"В будущих договорённостях по урегулированию украинского конфликта должен быть закреплён механизм невозможности их нарушения", - Лавров.
Мы очень любим и уважаем нашего министра. И понимаем, что произнесение подобных вещей - часть ритуала. И тем не менее. Нужна такая бумага, чтоб там все расписались, что если мы опять положим 300 ярдов к ним на хранение, то чтоб в другой раз никто к ним не прикасался. Вот чтоб даже мысли такой не было. Если это наши деньги - значит, они наши. И еще.
Вот "Северный поток", любой из них, если опять взорвут - чтоб следствие вели честно, а виновные были наказаны. Потому что - международное право!
И, чуть не забыли. Никаких обстрелов "серых зон". И тем более наших территорий. Чтоб чётко было прописано! Чётко! И чтоб все расписались. В нескольких экземплярах.
И последнее. Это самый обязательный пункт. Чтоб если теракт на нашей стороне, чтоб они сами выдавали заказчиков. А так же исполнителей, если мы их не поймали. В рамках обоюдных договоренностей. Чтоб всё по совести. Мы у них не делаем терактов, они у нас. И чтоб все видели, весь мир. Что у нас такой договор. Чтоб и Лондон был свидетелем, и Берлин, и Париж. Все, короче, цивилизованные страны. Потому что мы - часть общей европейской цивилизации. Со своей стороны обязуемся выполнять каждую букву договора. Надеемся на взаимность. Ну, пожалуйста.
Украинский политик Борислав Берёза
РФ готова к консультациям с администрацией Трампа по Украине, в Москве надеются, что в Белом доме вникнут в причины конфликта — … Лавров. Кроме того, Лавров добавил, что Россия не выдвигает предварительных условий по переговорам по Украине, это требования выполнить договоренности. Разумеется. К переговорам они готовы.
И не только на словах. Но на условиях Стамбула. Если у них есть подпись украинской делегации на записке в Стамбуле, то это проблема. Большая проблема для нас.
И если подпись есть, то любопытно, кто дал разрешение подписывать такие договоренности? "Стамбул" для Украины неприемлем в любом случае.
Политолог Дмитрий Евстафьев
Так бывает, коллеги, задумываешь пост про одно, даже начинаешь его писать, а ситуация меняется. И, вроде, ни в чем не ошибся, логику вскрыл, а как бы надо реагировать на события и комментировать их. Стараюсь так не делать.
Когда начинаются попытки "отработать повесточку", для меня – это всегда признак того, что собственные идеи для продвижения отсутствуют. Система из "ведущей" становится "ведомой". И отсутствие собственных смыслов, неспособность их замещается информационной суетой.
Увы, сейчас это очень чувствуется. Нас ведут по "повесточке", формируемой не просто "за нас", но "против нас".
В чем сила "партии хаоса"? В решительности и способности делать радикальные шаги, выходя за "флажки" дозволенного. Да, силы, которые пытаются играть как "системные" так не могут. Но вопрос в том, что "пространство системности" в мировой политике (а теперь, как мы поняли из ситуации с судном Ursa Major – и экономике) только кажется "большим", "доминирующим". Отнюдь. Это пространство, пространство "системности" уже давно не доминирующее – оно сжималось как шагреневая кожа все последние годы.
Не говоря уже о "пространстве т.н. "международного права", которого уже просто нет. Причем, ни для кого, даже для стран "объединенного Запада". Кто мне не верит, спросите Дональда Трампа. Очень похожее, наверное, ощущение было у многих советских людей к лету 1942 года, когда холодным душем прозвучал чеканный сталинский приказ N227. Где говорилось, что у Советского Союза нет более системного превосходства над гитлеровской Германией.
Мы вообще, если сказать честно, не до конца понимаем масштабы даже не "пространства порядка", а "пространства потенциального порядка". То есть, - пространства, где мы можем относительно рационалистически договариваться с противниками и "партнерами", которые просто конкуренты.
Завтра пройдусь немного по логике "партии хаоса" и по ее месту именно в идеологическом, ценностном противостоянии. А пока просто несколько тактических замечаний.
"Партия хаоса" за последнее время сделала несколько шагов. Шагов не слишком значительных, глобальных, но очень значимых с точки зрения подготовки некоей "большой акции". Она действует "на кураже", это чувствуется. И, что важно, она совершенно открыто "палит" свою агентуру во многих странах (в частности, в Европе и даже в США), вероятно считая, что игра – то есть глобальный хаос – стоит "свеч". Это крайне опасное состояние, которое пока в полной мере не осознано как угроза всем "системным" силам в мире: и "Западу" (его, считай, уже нет), и "не-Западу" (Индии и Китаю) и анти-Западу (Иран, КНДР, часть сил в исламском мире), и "другому Западу" (этот мотив у нас стал опять довольно сильно проявляться; логично, но преждевременно, не дозрела ситуация).
Но "вкрапления" событийные иногда бывают очень нужны. В них – если получается выстроить из мозаики без насилия над "совой" некую линию – видна среднесрочная логика, а она – основа для того, что можно назвать "эксклюзивная аналитика", способная быть основой для принятия неких экономических решений. Собственно, это то, чем я занимался до того момента, когда стал публичным.
Попытаюсь выстроить несколько подобных "цепочек", хотя сам понимаю, что они выглядят несколько незавершенными. Но в них есть три совершенно четких "маркера": теракт против российского судна, вчерашний 25.12.2024 удар ВКС по Украине и сегодняшние заявления С.В.Лаврова относительно форматов мирного урегулирования. Эти маркеры настолько очевидны, что дальше некуда.
О том, как и зачем Украина хочет спрятаться под зонтик ЕС вместо НАТО - в статье Владимира Скачко "Не с НАТО, так с ЕС. Украина хочет воевать против России с любым, кто даст оружие"
 
дипломатияполитикаРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровДональд ТрампВладимир Путинминистерство иностранных делООННАТОСеверный потокЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:24Полковник Геннадий Алехин: Россия накрывает крышкой котел у Великой Новоселки, ВСУ отходят под Волчанском
18:39Лавров назвал условия для переговоров
18:19Не с НАТО, так с ЕС. Украина хочет воевать против России с любым, кто даст оружие
18:00Путин: улучшение демографии и благосостояния семей – приоритетная общенациональная цель
18:00Украиной руководят англосаксы и не только. Итоги 26 декабря на Украине
17:51Суд Одессы обязал мобилизованного читать украинские книжки, или как заработать миллионы на нацизме
17:37Лукашенко рассказал, сколько комплексов "Орешник" готова принять Белоруссия
17:29"Идущие в ад". Как воюют танкисты на Кураховско-Покровском направлении
17:27Реванш "бывшей" Европы. Почему Макрон навязывает России свое посредничество по Украине
17:23Лукашенко рассказал, что происходит "когда старший брат с младшим встречается"
17:03Госпогранслужба Украины: доставка уклонистов до границы подорожала до $18 тыс
17:03Зять не успел взорвать: покушение на российского военного по заданию СБУ готовила его родня
16:42Минэнерго Белоруссии констатирует прозрачные и понятные условия покупки российского газа
16:19По дороге в БРИКС: Таиланд принял приглашение о партнерстве
16:00"Зачищать" Украину придётся не один год: Вассерман о мошенниках, терроризме и поджоге новых стран
16:00Между Москвой и Вашингтоном: 101 год Великому Кормчему Мао Цзедуну
15:54Полгода в окопе, полгода - на работе: в Раде намекнули, что ТЦК будут работать и за границей
15:50Мосгорсуд приговорил бельгийского наёмника Хусейна на службе ВСУ
15:34Путин продлил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и членов их семей
15:17В том числе финансирование: Медведев призвал решать миграционный вопрос
Лента новостейМолния