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Песков ответил на предложение Лукашенко о переговорах в Белоруссии

Песков ответил на предложение Лукашенко о переговорах в Белоруссии - 05.03.2025 Украина.ру

Песков ответил на предложение Лукашенко о переговорах в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 марта прокомментировал журналистам предложение лидера Белоруссии Александра Лукашенко о переговорах

2025-03-05T13:34

2025-03-05T13:34

2025-03-05T13:34

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"Он (этот вопрос - ред.) не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск – это лучшее место (для переговоров - ред.)", - сказал Песков.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского в Белоруссию провести переговоры.Подробнее - в материале Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 марта на сайте Украина.ру.

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новости, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины