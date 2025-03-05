Песков ответил на предложение Лукашенко о переговорах в Белоруссии - 05.03.2025 Украина.ру
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Песков ответил на предложение Лукашенко о переговорах в Белоруссии
Песков ответил на предложение Лукашенко о переговорах в Белоруссии - 05.03.2025 Украина.ру
Песков ответил на предложение Лукашенко о переговорах в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 марта прокомментировал журналистам предложение лидера Белоруссии Александра Лукашенко о переговорах
2025-03-05T13:34
2025-03-05T13:34
новости
белоруссия
россия
минск
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
вооруженные силы украины
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"Он (этот вопрос - ред.) не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск – это лучшее место (для переговоров - ред.)", - сказал Песков.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского в Белоруссию провести переговоры.Подробнее - в материале Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 марта на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Песков ответил на предложение Лукашенко о переговорах в Белоруссии

13:34 05.03.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 марта прокомментировал журналистам предложение лидера Белоруссии Александра Лукашенко о переговорах
"Он (этот вопрос - ред.) не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск – это лучшее место (для переговоров - ред.)", - сказал Песков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского в Белоруссию провести переговоры.
Подробнее - в материале Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 марта на сайте Украина.ру.
 
НовостиБелоруссияРоссияМинскАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
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