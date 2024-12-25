https://ukraina.ru/20241225/1059919885.html

"Украине нужны ракеты, а не люди": Ищенко о том, почему Зеленский не хочет снижать возраст мобилизованных

"Украине нужны ракеты, а не люди": Ищенко о том, почему Зеленский не хочет снижать возраст мобилизованных - 25.12.2024 Украина.ру

"Украине нужны ракеты, а не люди": Ищенко о том, почему Зеленский не хочет снижать возраст мобилизованных

Зеленский отказался снижать возраст украинских мобилизованных даже несмотря на то, что США обещали их полностью экипировать. В добрые намерения Зеленского можно было бы поверить, если бы до этого он не снижал возраст мобилизации и не наделял особыми полномочиями ТЦК. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-12-25T03:15

2024-12-25T03:15

2024-12-25T03:15

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Зеленский впервые за время своего "правления" проявил заботу о жизнях жителей Украины – отказался снижать возраст мобилизации по требованию Госдепа США, рассказал эксперт. Причем он отказался снижать возраст даже несмотря на то, что США обещали полностью экипировать всех украинских мобилизованных. Зеленский сказал, что "Украине для победы нужны ракеты, а не люди", отметил обозреватель.В том числе хватать и отправлять на фронт даже не подпадающих под мобилизацию по возрасту или по другим причинам, добавил он."Никто ведь не запрещает по достижении 18 лет идти на фронт добровольно. ТЦК спокойно похищают 18-25-детних граждан Украины и бьют их до тех пор, пока те не изъявят "добровольное" согласие подписать контракт с ВСУ", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.О причинах массового оттока мирных жителей с территории Украины — в материале Павла Котова "Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами".

https://ukraina.ru/20241224/1059917954.html

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