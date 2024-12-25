"Украине нужны ракеты, а не люди": Ищенко о том, почему Зеленский не хочет снижать возраст мобилизованных - 25.12.2024 Украина.ру
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"Украине нужны ракеты, а не люди": Ищенко о том, почему Зеленский не хочет снижать возраст мобилизованных
"Украине нужны ракеты, а не люди": Ищенко о том, почему Зеленский не хочет снижать возраст мобилизованных - 25.12.2024 Украина.ру
"Украине нужны ракеты, а не люди": Ищенко о том, почему Зеленский не хочет снижать возраст мобилизованных
Зеленский отказался снижать возраст украинских мобилизованных даже несмотря на то, что США обещали их полностью экипировать. В добрые намерения Зеленского можно было бы поверить, если бы до этого он не снижал возраст мобилизации и не наделял особыми полномочиями ТЦК. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-12-25T03:15
2024-12-25T03:15
новости
сша
украина
владимир зеленский
ростислав ищенко
мобилизация
всу
украинская армия
контракт
сво
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Зеленский впервые за время своего "правления" проявил заботу о жизнях жителей Украины – отказался снижать возраст мобилизации по требованию Госдепа США, рассказал эксперт. Причем он отказался снижать возраст даже несмотря на то, что США обещали полностью экипировать всех украинских мобилизованных. Зеленский сказал, что "Украине для победы нужны ракеты, а не люди", отметил обозреватель.В том числе хватать и отправлять на фронт даже не подпадающих под мобилизацию по возрасту или по другим причинам, добавил он."Никто ведь не запрещает по достижении 18 лет идти на фронт добровольно. ТЦК спокойно похищают 18-25-детних граждан Украины и бьют их до тех пор, пока те не изъявят "добровольное" согласие подписать контракт с ВСУ", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.О причинах массового оттока мирных жителей с территории Украины — в материале Павла Котова "Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами".
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новости, сша, украина, владимир зеленский, ростислав ищенко, мобилизация, всу, украинская армия, контракт, сво, детали, спецоперация
Новости, США, Украина, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, мобилизация, ВСУ, украинская армия, контракт, СВО, детали, Спецоперация

"Украине нужны ракеты, а не люди": Ищенко о том, почему Зеленский не хочет снижать возраст мобилизованных

03:15 25.12.2024
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Зеленский отказался снижать возраст украинских мобилизованных даже несмотря на то, что США обещали их полностью экипировать. В добрые намерения Зеленского можно было бы поверить, если бы до этого он не снижал возраст мобилизации и не наделял особыми полномочиями ТЦК. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Зеленский впервые за время своего "правления" проявил заботу о жизнях жителей Украины – отказался снижать возраст мобилизации по требованию Госдепа США, рассказал эксперт.
Причем он отказался снижать возраст даже несмотря на то, что США обещали полностью экипировать всех украинских мобилизованных. Зеленский сказал, что "Украине для победы нужны ракеты, а не люди", отметил обозреватель.
"В добрые намерения украинского президента можно было бы поверить, если бы он до этого не снижал возраст мобилизации и не наделял бы, в обход закона и конституции, ТЦК особыми полномочиями, позволяющими хватать и отправлять на фронт всех, кто не может спрятаться, убежать или отбиться", — подчеркнул Ищенко.
В том числе хватать и отправлять на фронт даже не подпадающих под мобилизацию по возрасту или по другим причинам, добавил он.
"Никто ведь не запрещает по достижении 18 лет идти на фронт добровольно. ТЦК спокойно похищают 18-25-детних граждан Украины и бьют их до тех пор, пока те не изъявят "добровольное" согласие подписать контракт с ВСУ", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.
О причинах массового оттока мирных жителей с территории Украины — в материале Павла Котова "Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами".
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Вчера, 16:18
Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиСШАУкраинаВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкомобилизацияВСУукраинская армияконтрактСВОдеталиСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
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