"Украине нужны ракеты, а не люди": Ищенко о том, почему Зеленский не хочет снижать возраст мобилизованных
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Зеленский отказался снижать возраст украинских мобилизованных даже несмотря на то, что США обещали их полностью экипировать. В добрые намерения Зеленского можно было бы поверить, если бы до этого он не снижал возраст мобилизации и не наделял особыми полномочиями ТЦК. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Зеленский впервые за время своего "правления" проявил заботу о жизнях жителей Украины – отказался снижать возраст мобилизации по требованию Госдепа США, рассказал эксперт.
Причем он отказался снижать возраст даже несмотря на то, что США обещали полностью экипировать всех украинских мобилизованных. Зеленский сказал, что "Украине для победы нужны ракеты, а не люди", отметил обозреватель.
"В добрые намерения украинского президента можно было бы поверить, если бы он до этого не снижал возраст мобилизации и не наделял бы, в обход закона и конституции, ТЦК особыми полномочиями, позволяющими хватать и отправлять на фронт всех, кто не может спрятаться, убежать или отбиться", — подчеркнул Ищенко.
В том числе хватать и отправлять на фронт даже не подпадающих под мобилизацию по возрасту или по другим причинам, добавил он.
"Никто ведь не запрещает по достижении 18 лет идти на фронт добровольно. ТЦК спокойно похищают 18-25-детних граждан Украины и бьют их до тех пор, пока те не изъявят "добровольное" согласие подписать контракт с ВСУ", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.
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