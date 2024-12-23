https://ukraina.ru/20241223/1059885710.html

Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами

Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами - 23.12.2024 Украина.ру

Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами

На Украине зафиксировали рекордное количество граждан, которые в течение суток пересекли границу страны. За воскресенье, 22 декабря, в обоих направлениях проследовали 150 тысяч человек

2024-12-23T16:18

2024-12-23T16:18

2024-12-23T16:45

эксклюзив

украина

владимир зеленский

госпогранслужба

ес

миграция

украинцы

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Историческое достижениеЦифры обнародовала Государственная пограничная служба Украины. Новость подана максимально нейтрально, без намеков на панику. Речь идет о гражданах, которые как выезжали, так и прибывали в страну. Таких, по данным ведомства, насчитывается примерно по 75 тысяч человек.Такой ажиотаж украинские пограничники списали на приближающиеся праздники."Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.Отмечается, что наиболее большие очереди скопились на пограничных пунктах с Польшей. Свободно лишь на границе с Румынией и Молдавией, туда украинцы особо не спешат.Уехали миллионыОзвученная Госпогранслужбой Украины информация о рекордном суточном пересечении границы весьма примечательна. Если рождественские и новогодние праздники и стали одной из причиной этого явления, то уж точно не главной, однако местные власти вряд ли это когда-либо во всеуслышание признают.Массовый отток граждан с Украины начался давно, праздники тут ни при чем.Статистика лояльных к киевскому режиму европейских организаций гласит, что по состоянию на сентябрь этого года временную защиту в странах Европы получили более 6 млн украинцев, еще 600 тысяч граждан Украины получили аналогичный статус за пределами континента. Такие цифры, в частности, приводит ООН.Евростат тенденцию подтверждает, однако цифры дает меньшие - 4,1 миллиона украинцев с временной защитой в ЕС, но по состоянию на конец июля.Сразу после ужесточения мобилизацииИзвестно, что после начала российской военной спецоперации за первый ее месяц Украину покинули более 2 миллионов граждан. Отток населения продолжился и после, пусть уже и не такими темпами.Госпогранслужба утверждает, что в этом году с января по апрель число пересечений украинской границы (на выезд и въезд) составляло в районе 1 миллиона человек в месяц, причем выезжающих было на несколько десятков тысяч больше, чем тех, кто следовал в противоположном направлении.Ситуация начала меняться в мае. За этот месяц число выехавших превысило тех, кто въехал в страну на 150 тысяч человек, а в июне - на 200 тысяч. Тогда это списали на каникулы, сезон отпусков и так далее, однако явно не случайно, что именно тогда на Украине был принял закон об ужесточении мобилизации (снижение возраста до 25 лет), а также начались новые удары ВС РФ по энергетике и последовавшие за этим отключения света.В июле и августе отток населения достиг пика - с Украины выехали более 1,7 миллиона человек, максимум с весны 2022 года.Генофонд пойдет воеватьПо большому счету, эти же две причины остаются актуальными при выборе для украинцев решения уехать за границу. В последние месяцы участились слухи о приближающихся новых изменениях в порядок мобилизации в ВСУ - отправлять на фронт могут уже начиная с 18 лет.Это одно из основных требований США к Украине, которое озвучили представители действующей американской администрации. Есть мнение, что это произойдет в самое ближайшее время."Европейские и американские партнеры с 2022-го призывают украинскую администрацию снизить мобилизационный возраст до 18 лет, и это длится третий год. И когда меня спрашивают, снизится ли он, — конечно, снизится. В следующем году, я думаю, в месяцах — январь, февраль, март — будет утверждено такое решение. На это давит американская администрация", - заявил на днях в эфире украинского ТВ советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский.Владимир Зеленский, ранее комментируя эту информацию, заявлял, что Киев против такого ужесточения мобилизации, так как потенциальных новобранцев якобы нечем вооружить, да и вообще, о генофонде подумать надо. При этом в Соединенных Штатах давали понять, что готовы решить проблему с вооружением и подготовкой.Учитывая полную зависимость Киева от американцев, не приходится сомневаться, что такое решение рано или поздно будет принято.Та самая война до последнего украинцаТаким образом, те украинские юноши, которые вскоре станут совершеннолетними, а также те, кому еще не исполнилось 25 лет, оказались в зоне риска и перед перспективой отправиться в окопы. Не удивительно, что многих такая судьба не прельщает, и молодые украинцы все чаще задумываются о выезде за границу, чтобы поступить там в какой-нибудь институт или найти работу.К этому их косвенно подталкивают сами власти, которые за эти годы так и не добились, несмотря на риторику, по-настоящему справедливой мобилизации. Отпрыски украинской элиты давно и надежно укрыты за рубежом, в то время, как по всей стране приходится вылавливать негодных к боевым действиям, чтобы силой загнать их на войну.На очередную волну миграции с Украины влияет также ужесточившийся характер боевых действий. В этом во многом также виноват сам Зеленский и его подельники, которые раз за разом пытаются эскалировать ситуацию, что приводит к ответным мерам со стороны РФ. Так, продолжились удары по энергетике и зимние отключения света, украинская армия продолжает терять территории, а перспективы дальнейшей борьбы в свете смены власти в Вашингтоне остаются под вопросом.Трудности жизни и проблемы с деторождением Жить на Украине стало не только опасно, но и вообще очень трудно. Украинский Центр экономической стратегии провел несколько месяцев назад опрос, по которому почти половина респондентов в качестве причины отъезда назвала соображения безопасности, а еще треть - экономические трудности: людям попросту негде работать.К этому можно добавить еще отсутствие доступа к базовым услугам (вода, тепло, здравоохранение, инфраструктура), о чем заявил каждый пятый участник исследования, а еще 15% пожаловались на невозможность получения образования для своих детей.Все это приводит к тому, что с Украины уезжает самый важный для экономики сегмент населения - трудоспособные граждане. По данным Центра экономических и политических исследований, страну с 2021 года покинули 17,4 миллиона таких людей (40% работоспособного населения).Всего же, как заявлял ранее ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик, население страны за последнее время сократилось с 36 миллионов до 25 миллионов человек. На это накладывается катастрофическая рождаемость - всего за 2023 год на Украине родились 187 тысяч детей, это рекордно низкий уровень рождаемости на территории, которую занимает современное украинское государство за последние как минимум три сотни лет.Превратятся в нольНа фоне всего этого особую тревогу киевского режима должен вызывать и тот факт, что солидная часть уехавших вряд ли когда-либо захочет вновь связать свою жизнь и жизни своих детей с родиной. Число тех, кто больше не планирует возвращаться на Украину постепенно растет."Полгода назад большинство говорило, что хочет вернуться на Украину. Сейчас большинство (65%) заявляет: "Мы останемся здесь", - рассказал в конце ноября глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт.Мюнхенский Институт экономических исследований ifo провел свое исследование, по которому на октябрь этого года намерение вернуться домой выражали 35% украинских беженцев в странах Евросоюза, 25% заявили, что останутся в ЕС. Многие из респондентов отметили, что будут принимать конечное решение в зависимости от того, как будут развиваться боевые действия и чем все в итоге закончится.С одной стороны, пока большинство украинцев все-таки на словах не исключают своего возращения на родину, но их число при этом неуклонно снижается. Так, сразу после выезда только 10% граждан Украины намеревались остаться в стране пребывания в долгосрочной перспективе.Даже если эти цифры верны, а тенденция остановится, 25% невозвращенцев - тяжелый удар для Украины и ее экономики, которая и так находится в стагнации и будет пребывать в таком состоянии еще долго, чем бы ни завершился конфликт. Но похоже, что будущее страны мало интересует правящую на Украине команду, которая гораздо больше озабочена своими ближайшими политическими перспективами.Если в России, как говорил Владимир Путин, одна из главных целей государства - это народосбережение, то на Украине, по аналогии, сейчас происходит торжество народоуничтожения.По словам украинского врача, бывшего парламентария Ольги Богомолец, при зашкаливающей смертности и низкой рождаемости украинцы как нация закончатся уже через 180 лет."Останется 0 украинцев", - заявила она не так давно в эфире одного из местных телеканалов, добавив, что этот прогноз не включает потери на фронте и отток населения за границу.Учитывая два этих фактора, "обнуление" украинцев может произойти гораздо быстрее.О скандалах, которые потрясли Украину на минувшей неделе - в материале издания Украина.ру На Украине "Гэпнулы геть уси".Какая зарплата у министра обороны? Две Украины: одни гибнут, другие хохочут.

https://ukraina.ru/20241222/1059851043.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, владимир зеленский, госпогранслужба, ес, миграция, украинцы