https://ukraina.ru/20241220/1059822420.html
Пушилин рассказал о военных преступлениях ВСУ
Пушилин рассказал о военных преступлениях ВСУ - 20.12.2024 Украина.ру
Пушилин рассказал о военных преступлениях ВСУ
Свидетельств военных преступлений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей очень много. На это указал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости
2024-12-20T07:32
2024-12-20T07:32
2024-12-20T07:42
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донецкая народная республика
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денис пушилин
мария захарова
вооруженные силы украины
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"Как я уже говорил, свидетельств военных преступлений со стороны вооруженных формирований Украины против мирных жителей очень много. И это касается в том числе Селидова", - сказал Пушилин.Минобороны РФ сообщало о взятии под контроль Селидова в ДНР 29 октября.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что военные преступления киевского режима в Селидове не имеют срока давности, они будут тщательно расследованы для привлечения всех виновных к неотвратимой ответственности.Она рассказала, что 17 декабря Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов был представлен доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово", подготовленный на основе собранных показаний пострадавших и свидетелей.Захарова уточнила, что доклад посвящен резне беззащитных горожан, устроенной ВСУ и иностранными "легионерами" с 22 октября при отступлении.Подробнее о преступлениях ВСУ - в материале Дениса Рудометова "Мир еще содрогнется от ужаса". В пресс-центре "России сегодня" рассказали о преступлениях ВСУ в Селидове на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, селидово, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, мария захарова, вооруженные силы украины
Новости, Селидово, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о военных преступлениях ВСУ
07:32 20.12.2024 (обновлено: 07:42 20.12.2024)
Свидетельств военных преступлений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей очень много. На это указал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости
"Как я уже говорил, свидетельств военных преступлений со стороны вооруженных формирований Украины против мирных жителей очень много. И это касается в том числе Селидова", - сказал Пушилин.
Минобороны РФ сообщало о взятии под контроль Селидов
а в ДНР 29 октября.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что военные преступления киевского режима в Селидове не имеют срока давности, они будут тщательно расследованы для привлечения всех виновных к неотвратимой ответственности.
Она рассказала, что 17 декабря Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов был представлен доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово", подготовленный на основе собранных показаний пострадавших и свидетелей.
Захарова уточнила, что доклад посвящен резне беззащитных горожан, устроенной ВСУ и иностранными "легионерами" с 22 октября при отступлении.