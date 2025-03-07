https://ukraina.ru/20250307/1061603816.html

Петр Скоробогатый: Или Трамп даст России денег на разгром Украины, или ее ждет два года затратной войны

Петр Скоробогатый: Или Трамп даст России денег на разгром Украины, или ее ждет два года затратной войны - 07.03.2025 Украина.ру

Петр Скоробогатый: Или Трамп даст России денег на разгром Украины, или ее ждет два года затратной войны

Позиция американских союзников по-прежнему такова: "Давайте найдем хитрый способ направить американское копье в сторону России и объясним, почему это необходимо". Надеюсь, ничего у них не получится, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2025-03-07T06:20

2025-03-07T06:20

2025-03-07T06:20

интервью

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

эммануэль макрон

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Петр, когда Трамп пришел к власти, наши эксперты пришли к выводу, что стратегический замысел России должен состоять в следующем: дипломаты ссорят между собой США, Европу и Украину, а военные должны использовать каждую такую ссору для продвижения на фронте. Учитывая все, что за последнюю неделю было сделано и сказано, насколько нам это удается?- Начнем с политики.Для меня до сих пор остается интригой, насколько согласованы позиции России и США. Просто есть много признаков, по которым можно сказать, что базовые условия грядущих мирных переговоров вроде бы согласованы. По крайней мере Трамп ведет себя так, что как будто бы после того, как он разберется с Украиной и Европой (он их мощно и сильно дает) и настанет время для разговора с Россией по существу, никаких вопросов с нашей стороне не возникнет.Мы с вами уже обсуждали, что у Трампа и Путина есть широкий пул тем, по которым они солидарны. Это не Украина и не вопросы международной повестки (хотя тема Ирана проскакивает, и она очень важна). Эти вопросы связаны с региональной безопасности. Эта тема кажется скучной, но для длинного срока Путина и короткого срока Трампа этот вопрос имеет ключевое значение.Путин всю свою жизнь пытался восстановить Россию после развала Советского Союза, пытаясь обезопасить ее внутри и на внешних границах. Трамп на своем выступлении перед Конгрессом большую часть времени говорил о внутренних задачах США, но ему тоже очень важно обезопасить внешний контур на несколько лет, чтобы хотя бы запустить эти тектонические сдвиги в Америке, связанные с разбором бюрократии и запуском промышленности.Да, сейчас кажется, что эти задачи нерешаемы. Но пока Трамп пытается, чтобы с внешней стороны к США не было вопросов. В этом смысле та же технологическая конкуренция с Китаем – это часть внутренней американской политики. Поэтому ему важно переместить вектор с Европы на Азию.Именно с этим связана его идея по поводу ближневосточного урегулирования. Дело тут не в сумасшедшей любви к Израилю, а в намерении умиротворить этот регион, чтобы не посылать туда много оружия.В этом отношении у России и США есть много общего. И на этом фоне вопросы разрешения украинского конфликта немного отходят в сторону. Неслучайно возникли вопросы, что какая-то военная инфраструктура НАТО может отодвинуться от наших границ. Если она отодвинется, то вопрос украинских границ в некотором смысле станет второстепенным. Но, какой будет Украина хотя бы в ближайшие десять лет – это принципиально важный для нас вопрос.А Трамп проще к этому относится. И когда он говорит, что Россия может пойти на уступки, он явно имеет в виду большее, чем то, на что мы можем согласиться.И последнее. Когда мы наблюдаем за командой Трампа, в нас борются два чувства: это наши противники, но они нам нравятся. Хотя такой прагматизм не может не нравится. Посмотрите на выступления вице-президента Вэнса и пресс-секретаря Белого Дома Кэролайн Ливитт. Это молодые энергичные люди, которые не несут пургу. Это не может не вызывать восхищение. Мы отвыкли от такой Америки.С другой стороны, в долгосрочной перспективе это должно нас пугать. Сильная Америка всегда будет играть против нас, потому что таковы правила геополитики. В этом отношении надо быть осторожными.- Вы думаете, что Трамп может отодвинуть военную инфраструктуру НАТО от наших границ, даже если мы полностью не разгромим Украину?- Я имею в виду, что какие-то отдельные базы и военные части могут быть отодвинуты от наших границ. Это будет символический шаг. Мы же понимаем историю с дальнобойными ракетами и ядерным оружием. НАТО же сейчас выстраивает удобную логистику, чтобы можно было быстро перебрасывать войска к своим восточным границам.Так вот если американцы оттуда что-то уберут, это будет сигнал, что Вашингтон не хочет конфронтации и что сам блок НАТО будет переформатирован.Я бы не стал об этом говорить как о свершившемся факте. Этот вброс появился в СМИ еще до того, как мы увидели фронду европейских государств. Не думаю, что Трамп ожидал такого сопротивления. Наверняка он рассчитывал, что сомнет волю европейских политиков гораздо быстрее. Судя по его прагматизму и прямолинейности, он искренне удивляется позиции Украины и Европы, считая это безумием, учитывая, насколько они зависят от Вашингтона и насколько заемными являются силы, которыми они оперируют как своими.Я молчу по поводу Зеленского, потому что с ним все понятно. Но когда Макрон говорит о французском ядерном щите, то значительная часть этого арсенала – заемные силы. США во многом контролируют все, что связано со спутниками и целеуказаниями. Наверняка руку на кнопке тоже держат те, кто ориентируется на Вашингтон, а не на президента Франции.Это выглядит смешно, но это пик безумия. Меня это пугает. Это можно даже сравнить с началом Первой мировой войны, когда на все страны нахлынул моральный идиотизм. Европа думает, что достаточно пригрозить России миротворцами и ядерным щитом, и на этом все закончится. Нет. Если они перейдут красную черту, будет плохо всем. Пока они об этом не задумываются.Я сейчас никого не пугаю. Я надеюсь, что этот информационный накат – не более чем попытка Макрона побороться за пост лидера Европы. Да и те же британцы при всем своем умении плести интриги и сильных позициях на финансовых рынках в прямом силовом контуре тоже сильно зависят от США.То есть позиция американских союзников по-прежнему такова: "Давайте найдем хитрый способ направить американское копье в сторону России и объясним, почему это необходимо". Надеюсь, ничего у них не получится.- Когда станет понятно, что Трамп привел в чувство Европу и Украину? Когда станет понятно, что эти попытки полностью провалились?- Это зависит от того, удастся ли ему склонить Зеленского не просто к сделке по редкоземельным металлам, а к мирным переговорам.Возможно, перепалка в Овальном кабинете была несколько стихийной, но мне все же кажется, что американцы вели подставную игру. Все-таки за рамками сделки по редкоземам Трамп хотел проломить вопрос, связанный с согласием на мирные переговоры. Не согласие на мирную сделку. Ему просто нужна была от Зеленского фраза: "Я готов разговаривать". Зеленский мог обойтись обтекаемыми фразами, но он попер на пролом. В своем высокомерии он поступил так же, как и в случае со Стамбульскими договоренностями.Наверное, он искренне считает себя наконечником этого "копья света", поэтому не согласился на все эти принуждения: "Как так? За меня полмира выступают".Хотя Зеленский сам напросился на эту встречу. Трамп ему просто сказал: "Раз уж ты едешь, давай поговорим о серьезных вещах". Ему нужно как можно быстрее перейти к мирной сделке, потому что времени у него мало и оно все быстрее и быстрее заканчивается.При этом Россия ведет себя очень интересно, не интенсифицируя эти переговоры. Это наша инициатива, а не американская. Мы пошли треку двусторонних отношений и общих экономических интересов. Не удивлюсь, что если мы увидим негативное течение этих мирных переговоров, Украина и европейцы отойдут в сторону, а мы заключим с американцами некий пакт по урегулированию дипломатических вещей. Возможно, туда войдет какая-то экономика и отмена санкций вместе с сигналом для третьих стран, что с Россией можно торговать.Это принципиально изменит вопрос, связанный в том числе с провидением СВО, потому что наша экономика получит сильный буст. И дело не в том, что американцы перекроют поставки оружия на Украину. Сам по себе сигнал, что Америка уходит из этого конфликта, даст нам большое преимущество.Да, мы бы хотели получить более весомую поддержку, но Трампу приходится вилять. Он, несмотря на свои бескомпромиссные заявления, ведет себя очень гибко. Скорее, это позиция сильного человека, который не обязан исполнять то, чем он угрожает.И если на следующей неделе Трампу удастся продавить на сделку по металлам и публичное согласие на переговоры, чтобы он признал власть своего патрона, это будет означать, что европейцы не смогли отыграть свою контригру.- По поводу позиции Москвы. Она не просто ждет, она троллингом занимается. Дмитрий Песков сказал, что мы, конечно, приветствуем приверженность Зеленского к мирным переговорам, только он сам себе их вести запретил. А как он может отменить этот запрет, если он утратил свою легитимность.- У нас в этом плане вообще блестящая позиция, потому что мы не давали свое согласие ни на что. Мы в любой момент можем сказать: "Хорошо, что вы уломали Зеленского, но мы не хотим с ним разговаривать. Проводите выборы". У нас больше гибкости в ведении этих переговоров.С другой стороны, нам нужно, чтобы переговоры начались как можно быстрее. Мы должны уложиться в эти полгода, пока на Трампа не начнут давить внутренние силы и проблемы. Если он вдруг устанет от темы Украины, мы увидим вязкую переговорную борьбу на фоне продолжения эскалации. Это может затянуться еще на два-три-четыре года до каких-нибудь следующих выборов.- Я бы хотел, чтобы мы продолжили свою мысль, что если мы договоримся с Америкой по каким-то экономическим вопросам, то нам будет СВО легче проводить.- Я имею виду, что нам будет проще общаться с Китаем, Кореей и другими странами Востока. Мы же видим такие волны, когда санкции усиливаются, возникает некий кризис, а потом бизнесмены и партнеры по разные стороны границы ищут контакты, чтобы санкции обойти. А это приводит к большей накрутке стоимости товаров и росту инфляции. И если мы договоримся с Америкой о чем-то, эти вопросы упростятся.Что касается самой СВО, то для нас упростится вопрос поставки дронов и комплектующих. Это принципиально иная ситуация для нашего бюджета, который все-таки нерезиновый. Да, по официальной статистике мы особого торможения не видим, но есть косвенные признаки, которые говорят о том, что в ближайшее время такое торможение все же наступит. При такой высокой ставке это было бы ожидаемо.А если США пойдут по пути ужесточения санкций (после разборок с Зеленским он может взяться за нас, если мы на что-то не согласимся), они займутся торможением наших энергопоставок и давлением на наших партнеров. Хорошо нам точно не станет.То есть наша позиция пока неплохая. Но в среднесрочной перспективе нам может стать гораздо труднее.И тут интересно было бы посмотреть, есть ли возможность передоговориться с Китаем и другими юго-восточными странами, чтобы они поставили некие преграды на пути комплектующих для Украины. Если на этот поток дронов для киевского режима можно будет повлиять (многие комплектующие идут к нему через Европу, а США могут на этот поток повлиять не прямыми законодательными рестрикциями, а просто определенными переговорами), это может серьезно поменять обстановку на поле боя.Так же, как проблемы со "Старлинком" и спутниковой связью для ВСУ.- Сейчас обсуждается версия, что если Трамп не сможет быстро разобраться с Зеленским, то может дать добро России на его физическое устранение. Возможно ли это?- Сейчас к Зеленскому приковано очень много внимания. Обычно в таких случаях происходят политические убийства. Причем их совершают не профессиональные киллеры, а простые сумасшедшие. И если мы вдруг увидим парочку таких покушений, то это будет сигнал, что его устранение готовят чужими руками.Пока о серьезных покушениях на Зеленского информации не было. Похоже, его фигура всех устраивает именно из-за его безумия. Он устраивает и Россию, и США, и Европу. Именно такой безумец нужен во главе украинского режима. "Нужен был" или "Нужен еще" - это вопрос. Мы же не знаем, кто какую игру ведет.Да, у нас есть требование заключить договоренность с человеком, который юридически зафиксирует мир на очень долгий срок. Но можно ли сейчас найти политика, который фактически подпишет капитуляцию Украины? Да, кто-то может отыграть свою роль на полгода-год, а потом свалить на острова с приличной суммой денег. Но ведь эту фикцию все увидят. А Украину должен возглавить новый человек, который займется строительством новой страны. Пусть проевропейской, лишь бы нейтральной.Поэтому я не думаю, что кто-то сейчас готов убрать Зеленского. Потому что готового рецепта дальнейшей судьбы Украины ни у кого нет.- Как будет развиваться обстановка на фронте до того момента, как у Трампа не закончатся эти 100 дней и его не будут мочить внутри самой Америки?- На фронте складывается интересная ситуация.За эту зимнюю кампанию нам нужно было решить три-четыре важные задачи для выпрямления линии соприкосновения в Донбассе (Великая Новоселка, Часов Яр, Дзержинск (Торецк) и Курахово). Две точки мы взяли, по двум другим остались вопросы, а теперь наблюдается общее затухание на фронте. Это связано в том числе с тем, что у нас впереди не хватает резервов. Не в том смысле, что их нет, а в том, что их не вводят в бой. Их не видно.Фронт сейчас оперирует теми силами, которые всегда были на передней линии СВО. Их перебрасывают из одной точки в другую таким образом, что ВСУ ждут серьезного прорыва российских войск, но его не происходит, потому что на передней линии у нас не хватает мощи для серьезных операций.Более того, противник серьезно изменил стратегию боевых действий. Украина бросила много сил под Красноармейск (Покровск), которые опираются на удобную логистику самого города. Они остановили наше прямое продвижение и в некотором смысле подточили наши усилия по продвижению на флангах (это видно по району Великой Новоселки).У киевского режима там действуют разнообразные части: и опытные, и несчастные бригады 150-й серии. Есть предположение, что за рамками этого резерва у Украины ничего нет. Во всяком случае, если бы это было в 2023 году или даже в начале 2024 года, мы бы говорили о возможности нового большого контрнаступ. Но пока у Киева нет никаких проблем с бронетехникой, дронами и боеприпасами. Наверное, администрация Байдена в самом деле оперативно и наперед накачала их оружием.Еще недавно я ожидал, что весной мы начнем большое наступление, для которого готовились два плацдарма (на Красноармейск и на Константиновку), а также продвижение в полосе Запорожского фронта или на скат фланга, или в направлении самого Запорожья, чтобы растянуть фронт ВСУ. Но пока мы об этом ничего не можем говорить из-за плохой погоды. Когда повсюду болота, тяжело передвигаться.Самая большая проблема – логистика (как подтягивать снабжение к каждому новому занятому участку сквозь дроны). Потому что малыми штурмовыми группами нам все сложнее удерживать позиции.А вот Курский плацдарм будет сворачивается. Некоторые части ВСУ оттуда перебрасываются на другие направления. Нам выгодно держать его именно в этом состоянии. Особенно у нас хорошо пошли дела после того, как мы взяли под огневой контроль все логистические подходы к Судже. Противнику теперь приходится ломать голову, как вывести оттуда войска с минимальными проблемами. Ведь для поддержания такой большой группировки под Курском недостаточно просто подтягивать материальное обеспечение: туда нужно вводить новые и новые силы, а они не бесконечные.Туда даже мобилизованных подтянуть трудно, потому что там идут бои на кинжальных дистанциях и фронт простреливается. Там нельзя просто сесть в окопы и ждать, когда на тебя пойдет орава солдат.Повторюсь, там у ВСУ задействованы опытные части, которые Киев хотел бы кем-то заменить, но пока это невозможно. Их там держат ради каких-то политических торгов, на которые мы не пойдем. Поэтому нам выгодно держать этот плацдарм под нашим огневым контролем.- Это до апреля продлится?- Возможно, что дольше.Мы не форсируем эту историю. Этот плацдарм нарезан на несколько оперативных районов, где ведется последовательная работа. Раньше Курский фронт был классическим случаем, когда наступающая сторона несет гораздо больше потерь, чем обороняющаяся. Мы долго старались приспособиться, каким образом наступать, чтобы свести наши потери к минимуму. Видимо, сейчас это произошло благодаря сжиманию логистической подпитки этого плацдарма.Кстати, мы еще не приступили к наступлению на саму Суджу, но на видео город выглядит целым. Это не Волчанск, который стерт в пыль. То есть мы аккуратно подходим к этому вопросу. Наверное, мы продолжим затягивать туда много украинских ресурсов. Да, это тоже растягивание фронта, но на выгодных для нас рубежах.Пока мы не будем вгрызаться в оборону, которую выстроили ВСУ.Также по теме - в интервью Дмитрия Краснова: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует

https://ukraina.ru/20241105/1058642108.html

https://ukraina.ru/20250306/1061591506.html

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интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, эммануэль макрон, европа, переговоры, экономика, сво, курская область, покровск/красноармейск