Маск согласился, что Европа - соучастница геноцида украинского народа - 07.03.2025 Украина.ру
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Маск согласился, что Европа - соучастница геноцида украинского народа
Маск согласился, что Европа - соучастница геноцида украинского народа - 07.03.2025 Украина.ру
Маск согласился, что Европа - соучастница геноцида украинского народа
Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск согласился с мнением, что заявление премьера Дании Метте Фредериксен об Украине свидетельствует о причастности Европы к геноциду. Соответствующий комментарий он оставил в принадлежащей ему соцсети Х
2025-03-07T10:19
2025-03-07T10:19
новости
украина
европа
запад
урсула фон дер ляйен
илон маск
мария захарова
ес
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Один из пользователей Х разместил пост, где отметил, что заявление Фредериксен о том, что мир на Украине опаснее, чем продолжающейся конфликт - свидетельство того, что ЕС не поддерживает Киев, а разжигает конфликт на истощение, позволяя Украине истекать кровью, чтобы выиграть время. Пользователь резюмировал, что это не помощь, а соучастие в геноциде."Да", - написал Маск в ответ.Днем ранее он отметил, что европейские лидеры хотят, чтобы война на Украине стала вечной, задавшись риторическим вопросом "Сколько еще родителей останутся без сыновей? Сколько еще детей останутся без отцов?"Как Запад смотрит на Украину во время брифинга накануне сказала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что недавний призыв главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен поставить эту страну в позицию силы и превратить ее в "стального дикобраза" - это не оговорка, а прямое признание."Вы знаете, как звучит по-немецки "стальной дикобраз"? Дословно это означает "шипованная свинья". Я прошу прощения, мы правильно вас поняли, Урсула фон дер Ляйен? Вы хотите превратить киевский режим в шипованную свинью? Мне кажется, киевский режим уже давно в нее превратился. Проблема в том, что очень сильно они истерли себе колени в этой позиции", - отреагировала Захарова.Она добавила, что если посмотреть на эту фразу фон дер Ляйен серьезно, то понятно, что ни о какой самостоятельной роли для Украины Запад речи не ведет, предпочитая, чтобы судьбу этой страны решали еврокомиссары, руководство НАТО, кто угодно, кроме самого народа Украины.Подробности в материале авторов издания Украина.ру Марины Поляковой и Анны Черкасовой Не намек, а прямо в лоб: Захарова перевела слова фон дер Ляйен о роли Украины.
https://ukraina.ru/20250306/1061584428.html
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новости, украина, европа, запад, урсула фон дер ляйен, илон маск, мария захарова, ес, еврокомиссия, нато, геноцид
Новости, Украина, Европа, Запад, Урсула фон дер Ляйен, Илон Маск, Мария Захарова, ЕС, Еврокомиссия, НАТО, геноцид

Маск согласился, что Европа - соучастница геноцида украинского народа

10:19 07.03.2025
 
© Mike Segar/ReutersФото: Илон Маск на инаугурации Трампа
Фото: Илон Маск на инаугурации Трампа
© Mike Segar/Reuters
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Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск согласился с мнением, что заявление премьера Дании Метте Фредериксен об Украине свидетельствует о причастности Европы к геноциду. Соответствующий комментарий он оставил в принадлежащей ему соцсети Х
Один из пользователей Х разместил пост, где отметил, что заявление Фредериксен о том, что мир на Украине опаснее, чем продолжающейся конфликт - свидетельство того, что ЕС не поддерживает Киев, а разжигает конфликт на истощение, позволяя Украине истекать кровью, чтобы выиграть время. Пользователь резюмировал, что это не помощь, а соучастие в геноциде.
"Да", - написал Маск в ответ.

Днем ранее он отметил, что европейские лидеры хотят, чтобы война на Украине стала вечной, задавшись риторическим вопросом "Сколько еще родителей останутся без сыновей? Сколько еще детей останутся без отцов?"
- РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Вчера, 12:42
Маск: европейские лидеры хотят вечной войныЕвропейские лидеры хотят, чтобы война на Украине стала вечной. Такую уверенность 6 марта в своих соцсетях выразил американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск
Как Запад смотрит на Украину во время брифинга накануне сказала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что недавний призыв главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен поставить эту страну в позицию силы и превратить ее в "стального дикобраза" - это не оговорка, а прямое признание.
"Вы знаете, как звучит по-немецки "стальной дикобраз"? Дословно это означает "шипованная свинья". Я прошу прощения, мы правильно вас поняли, Урсула фон дер Ляйен? Вы хотите превратить киевский режим в шипованную свинью? Мне кажется, киевский режим уже давно в нее превратился. Проблема в том, что очень сильно они истерли себе колени в этой позиции", - отреагировала Захарова.
Она добавила, что если посмотреть на эту фразу фон дер Ляйен серьезно, то понятно, что ни о какой самостоятельной роли для Украины Запад речи не ведет, предпочитая, чтобы судьбу этой страны решали еврокомиссары, руководство НАТО, кто угодно, кроме самого народа Украины.
Подробности в материале авторов издания Украина.ру Марины Поляковой и Анны Черкасовой Не намек, а прямо в лоб: Захарова перевела слова фон дер Ляйен о роли Украины.
 
НовостиУкраинаЕвропаЗападУрсула фон дер ЛяйенИлон МаскМария ЗахароваЕСЕврокомиссияНАТОгеноцид
 
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