https://ukraina.ru/20250307/1061614697.html

Плацдарм ВСУ в Курской области отрезан российской армией от границы — Deep State

Плацдарм ВСУ в Курской области отрезан российской армией от границы — Deep State - 07.03.2025 Украина.ру

Плацдарм ВСУ в Курской области отрезан российской армией от границы — Deep State

Российские подразделения практически отрезали большую часть украинского плацдарма в Курской области от границы. Об этом свидетельствует карта аналитического ресурса Deep State, работающего на главное управление разведки (ГУР) Украины, которая была опубликована 7 марта

2025-03-07T11:09

2025-03-07T11:09

2025-03-07T11:09

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Как заявляет аналитический ресурс, ВС РФ продолжают наступать на запад к югу от Суджи в районе Куриловки. Они прорвались практически до границы Украины в юго-западной части плацдарма ВСУ. Этим самым российские войска перерезают пути снабжения подразделений противника с украинской территории.Отмечается, что теперь практически все дороги на Суджу и далее на север либо перерезаны ВС РФ, либо находятся под огневым контролем, что создает для ВСУ большие проблемы с логистикой в Курской области.Кроме того, российские военные паблики подтверждают серьезное продвижения армии РФ к югу от Суджи. Например, Телеграм-канал "Русская весна" опубликовал пост, в котором заявляется, что оборона ВСУ в Курской области была прорвана. За несколько суток российским военным удалось продвинуться на более чем пять километров. Теперь украинским подразделениям грозит попадание в котел в районе Суджи.Между тем украинское издание "Страна.ua" уточнило, что накануне уже сообщалось о продвижении ВС РФ в районе Куриловки. "Мы уже предполагали, что это попытки отрезать большую часть украинских войск на Курском плацдарме от логистики, ведущей с Украины. Теперь практически все дороги на Суджу и далее на север либо перерезаны россиянами, либо находятся под их огневым контролем, что создает большое проблемы со снабжением украинских войск в Курской области", — заявили авторы публикации. В то же время Путин заявил, что Россия не пойдет на уступки по Украине

https://ukraina.ru/20250303/1061489548.html

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