Плацдарм ВСУ в Курской области отрезан российской армией от границы — Deep State - 07.03.2025 Украина.ру
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Плацдарм ВСУ в Курской области отрезан российской армией от границы — Deep State
Плацдарм ВСУ в Курской области отрезан российской армией от границы — Deep State - 07.03.2025 Украина.ру
Плацдарм ВСУ в Курской области отрезан российской армией от границы — Deep State
Российские подразделения практически отрезали большую часть украинского плацдарма в Курской области от границы. Об этом свидетельствует карта аналитического ресурса Deep State, работающего на главное управление разведки (ГУР) Украины, которая была опубликована 7 марта
2025-03-07T11:09
2025-03-07T11:09
новости
курская область
россия
украина
суджа
вооруженные силы украины
вс рф
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Как заявляет аналитический ресурс, ВС РФ продолжают наступать на запад к югу от Суджи в районе Куриловки. Они прорвались практически до границы Украины в юго-западной части плацдарма ВСУ. Этим самым российские войска перерезают пути снабжения подразделений противника с украинской территории.Отмечается, что теперь практически все дороги на Суджу и далее на север либо перерезаны ВС РФ, либо находятся под огневым контролем, что создает для ВСУ большие проблемы с логистикой в Курской области.Кроме того, российские военные паблики подтверждают серьезное продвижения армии РФ к югу от Суджи. Например, Телеграм-канал "Русская весна" опубликовал пост, в котором заявляется, что оборона ВСУ в Курской области была прорвана. За несколько суток российским военным удалось продвинуться на более чем пять километров. Теперь украинским подразделениям грозит попадание в котел в районе Суджи.Между тем украинское издание "Страна.ua" уточнило, что накануне уже сообщалось о продвижении ВС РФ в районе Куриловки. "Мы уже предполагали, что это попытки отрезать большую часть украинских войск на Курском плацдарме от логистики, ведущей с Украины. Теперь практически все дороги на Суджу и далее на север либо перерезаны россиянами, либо находятся под их огневым контролем, что создает большое проблемы со снабжением украинских войск в Курской области", — заявили авторы публикации. В то же время Путин заявил, что Россия не пойдет на уступки по Украине
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новости, курская область, россия, украина, суджа, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Украина, Суджа, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Плацдарм ВСУ в Курской области отрезан российской армией от границы — Deep State

11:09 07.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Российские подразделения практически отрезали большую часть украинского плацдарма в Курской области от границы. Об этом свидетельствует карта аналитического ресурса Deep State, работающего на главное управление разведки (ГУР) Украины, которая была опубликована 7 марта
Как заявляет аналитический ресурс, ВС РФ продолжают наступать на запад к югу от Суджи в районе Куриловки. Они прорвались практически до границы Украины в юго-западной части плацдарма ВСУ. Этим самым российские войска перерезают пути снабжения подразделений противника с украинской территории.
Отмечается, что теперь практически все дороги на Суджу и далее на север либо перерезаны ВС РФ, либо находятся под огневым контролем, что создает для ВСУ большие проблемы с логистикой в Курской области.
Кроме того, российские военные паблики подтверждают серьезное продвижения армии РФ к югу от Суджи. Например, Телеграм-канал "Русская весна" опубликовал пост, в котором заявляется, что оборона ВСУ в Курской области была прорвана. За несколько суток российским военным удалось продвинуться на более чем пять километров. Теперь украинским подразделениям грозит попадание в котел в районе Суджи.
- РИА Новости, 1920, 03.03.2025
3 марта, 10:47
Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep StateРоссийская армия взяла под огневой контроль всю логистику ВСУ в Курской области, уничтожив большое количество техники противника. Об этом 3 марта сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
Между тем украинское издание "Страна.ua" уточнило, что накануне уже сообщалось о продвижении ВС РФ в районе Куриловки.
"Мы уже предполагали, что это попытки отрезать большую часть украинских войск на Курском плацдарме от логистики, ведущей с Украины. Теперь практически все дороги на Суджу и далее на север либо перерезаны россиянами, либо находятся под их огневым контролем, что создает большое проблемы со снабжением украинских войск в Курской области", — заявили авторы публикации.
В то же время Путин заявил, что Россия не пойдет на уступки по Украине
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаСуджаВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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