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Трамп ответил на слова Макрона о ядерном оружии

Трамп ответил на слова Макрона о ядерном оружии - 07.03.2025 Украина.ру

Трамп ответил на слова Макрона о ядерном оружии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал журналистам слова французского лидера Эммануэля Макрона о ядерном оружии

2025-03-07T07:15

2025-03-07T07:15

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"Было бы здорово, если бы нам не приходилось говорить об этом", - сказал Трамп.Он подчеркнул, что хотел бы "противоположного" тому, что предложил французский лидер, то есть переговоров о денуклеаризации.На днях Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.В четверг польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.Подробнее - в материале "Это очень и очень конфронтационно": в Кремле оценили "ядерную риторику" Макрона на сайте Украина.ру.

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новости, россия, франция, европа, эммануэль макрон, дональд трамп, дмитрий песков, ес