У Маска отобрали "топор": Трамп ограничил своему компаньону права в правительстве - 07.03.2025 Украина.ру
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У Маска отобрали "топор": Трамп ограничил своему компаньону права в правительстве
У Маска отобрали "топор": Трамп ограничил своему компаньону права в правительстве - 07.03.2025 Украина.ру
У Маска отобрали "топор": Трамп ограничил своему компаньону права в правительстве
Президент США Дональд Трамп заявил, что кадровые решения будут приниматься американскими министрами, а Илоном Маском и его Департаментом по эффективности правительства (DOGE), главой которого и является предприниматель. Об этом сообщил сам глава Белого дома на встрече с министрами США
2025-03-07T11:59
2025-03-07T11:59
новости
сша
дональд трамп
илон маск
цру
пентагон
увольнение
вашингтон
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Американский лидер утверждает, что он поручил членам кабинета министров работать вместе с DOGE над сокращением расходов и рабочей силы, подчеркнув, что окончательные решения по рабочим местам будут оставаться за руководителями федеральных агентств. Об этом сообщило издание NBC News. Он объяснил, что сокращение количества сотрудников ряда ведомств крайне важный процесс, однако в результате обязательно должен остаться необходимый уровень работников. При этом важно "сохранить лучших и наиболее продуктивных сотрудников", подчеркнул Трамп.Стоит отметить, что ярое стремление Маска к сокращению ряда сотрудников привело к судебным искам, беспокойству избирателей и негативной реакции в конгрессе, в том числе со стороны республиканцев. Между тем СМИ отмечают, что послание Трампа стало редким публичным ограничением полномочий Маска, который пытается помочь президенту США, реформируя федеральное правительство, вступая в противоречие с руководителями министерств и ведомств. Кроме того, президент США не забыл и похвалить Маска после заседания кабмина в четверг, 6 марта. Он подчеркнул, что департамент эффективности государственного управления уже добился огромного успеха. "Я думаю, что они проделали потрясающую работу", — сказал Трамп журналистам. В то же время The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих чиновников США написал, что сотрудники американских разведывательных ведомств опасаются катастрофических последствий массовых увольнений, которые начала администрация Трампа. По данным издания, на этой неделе Пентагон начнет увольнения до 5400 сотрудников, находящихся на испытательном сроке. ЦРУ также начало увольнять некоторых сотрудников, которые проходят испытательный срок. По словам бывших чиновников, такого беспорядка они не видели десятилетиями."Мы стреляем себе в голову, а не в ногу", — заявил один из таких высокопоставленных сотрудников разведки, который обучает молодых разведчиков.По мнению источников The Washington Post, увольнения и массовые сбои в работе ведомств могут нанести ущерб сбору разведывательной информации об иностранных угрозах и будущей вербовке. Они отмечают, что США будет трудно собирать данные о Китае, России, Иране, а также информацию о террористических угрозах.О том, какие еще идеи сейчас превалируют в Вашингтоне и у администрации Трампа в частности — в материале Многополярность по-американски: Дугин о новой идеологии Трампа
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новости, сша, дональд трамп, илон маск, цру, пентагон, увольнение, вашингтон
Новости, США, Дональд Трамп, Илон Маск, ЦРУ, Пентагон, увольнение, Вашингтон

У Маска отобрали "топор": Трамп ограничил своему компаньону права в правительстве

11:59 07.03.2025
 
© AP / Kirsty Wigglesworth
- РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP / Kirsty Wigglesworth
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Президент США Дональд Трамп заявил, что кадровые решения будут приниматься американскими министрами, а Илоном Маском и его Департаментом по эффективности правительства (DOGE), главой которого и является предприниматель. Об этом сообщил сам глава Белого дома на встрече с министрами США
Американский лидер утверждает, что он поручил членам кабинета министров работать вместе с DOGE над сокращением расходов и рабочей силы, подчеркнув, что окончательные решения по рабочим местам будут оставаться за руководителями федеральных агентств. Об этом сообщило издание NBC News.
"У нас только что была встреча с большинством министров, Илоном и другими, и она была очень позитивной", — заявил Трамп в эфире своей соцсети, — "По мере того, как министры узнают и понимают людей, работающих в различных департаментах, они могут быть очень точными в отношении того, кто останется, а кто уйдет. Мы говорим "скальпель", а не "топор", — добавил глава Белого дома.
Он объяснил, что сокращение количества сотрудников ряда ведомств крайне важный процесс, однако в результате обязательно должен остаться необходимый уровень работников. При этом важно "сохранить лучших и наиболее продуктивных сотрудников", подчеркнул Трамп.
Стоит отметить, что ярое стремление Маска к сокращению ряда сотрудников привело к судебным искам, беспокойству избирателей и негативной реакции в конгрессе, в том числе со стороны республиканцев. Между тем СМИ отмечают, что послание Трампа стало редким публичным ограничением полномочий Маска, который пытается помочь президенту США, реформируя федеральное правительство, вступая в противоречие с руководителями министерств и ведомств.
Кроме того, президент США не забыл и похвалить Маска после заседания кабмина в четверг, 6 марта. Он подчеркнул, что департамент эффективности государственного управления уже добился огромного успеха. "Я думаю, что они проделали потрясающую работу", — сказал Трамп журналистам.
В то же время The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих чиновников США написал, что сотрудники американских разведывательных ведомств опасаются катастрофических последствий массовых увольнений, которые начала администрация Трампа.
По данным издания, на этой неделе Пентагон начнет увольнения до 5400 сотрудников, находящихся на испытательном сроке. ЦРУ также начало увольнять некоторых сотрудников, которые проходят испытательный срок. По словам бывших чиновников, такого беспорядка они не видели десятилетиями.
"Мы стреляем себе в голову, а не в ногу", — заявил один из таких высокопоставленных сотрудников разведки, который обучает молодых разведчиков.
По мнению источников The Washington Post, увольнения и массовые сбои в работе ведомств могут нанести ущерб сбору разведывательной информации об иностранных угрозах и будущей вербовке. Они отмечают, что США будет трудно собирать данные о Китае, России, Иране, а также информацию о террористических угрозах.
Фото: Илон Маск на инаугурации Трампа
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