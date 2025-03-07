Обида взаимная: в Торговой палате США назвали условие возвращения своих компаний на российский рынок
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Глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи допустил возвращение нескольких компаний из США в этом году. Однако, подчеркнул он, обязательным условием для этого должно стать заключение мирного соглашения по Украине. Соответствующий комментарий он дал изданию РБК
"Я не могу сказать, что уже стоит огромная очередь людей для возвращения. Некоторые компании интересуются, держат, как говорят, руку на пульсе. <...> Мой прогноз, что в этом году, может быть, несколько компаний только возобновят работу", - отметил он, добавив, что речь может идти о четырех-пяти фирмах, специализирующихся на товарах повседневного спроса.
Глава Американской торговой палаты отметил, что есть несколько сценариев возвращения в зависимости от категории компании. Тем, кто оставил себе открытую дверь, будет легче, а тем, кто "ушел плохо", продав все свои активы - куда сложнее. Не последнюю роль сыграет и отрасль работы бизнеса.
"Не появилось пока русского Boeing. Я понимаю, есть Sukhoi, они стараются занять нишу, но Boeing - это Boeing. Чтобы его заменить, я даже не знаю, сколько времени и сил нужно потратить. Или еще пример: Cisco Systems - это миллионы страниц кодов и 20–30 лет работы. Поэтому это не так просто заменить, хотя, я знаю, много компаний успешно над этим работает", - отметил Эйджи.
Он резюмировал, что старался удержать американские компании от резкого ухода, отмечая, что тогда они потеряют рынок. Также Эйджи заявил, что вопрос восстановления доверия взаимный: "Чувство обиды есть и у компаний, которые уходили и продавали свой бизнес".
Глава AmCham Russia допустил участие американских компаний в Петербургском экономическом форуме летом, подчеркнув необходимость мирного договора для реализации любого сценария возвращения.
20 февраля, 16:47Управляй мечтой? В Минпромторге ответили, ждут ли в России сбежавший иностранный бизнесРоссия не ждет с "распростертыми объятиями" ушедший с отечественного рынка иностранные компании, в том числе представляющие западный автопром. Об этом 20 февраля заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, его слова опубликовало агентство РИА Новости
Пару недель назад стало известно, что порядка 300 зарубежных компаний, демонстративно покинувших РФ после начала СВО планируют вернуться на российский рынок в текущем 2025 году. В этом списке на "второе пришествие" в Россию оказались и автоконцерны вроде Ford, BMW, Mercedes, Audi, Hyundai, Toyota и Renault.
Однако для многих беглецов возращение не будет простым, уверены эксперты. Многим из них придется не только столкнуться с конкуренцией российских производителей и их коллег из дружественных стран, но и с рядом других проблем.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин и вовсе предложил сделать обратный билет в Россию для иностранного бизнеса платным, отметив, что российский потребитель имеет право на компенсацию.
Эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group посчитали, что в общей сложности "самоустранились" из России порядка 560 фирм. Из них 235 уже вернулись в четвертом квартале 2024-го. Остальные еще пытаются торговаться. В частности, 20 февраля стало известно, что американская компания Boeing планирует вернуться на российский рынок в обмен на доступ к российскому титану.
Какие именно компании планируют вернуться на российский рынок, и значит ли это, что импортозамещению придет конец, выяснила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко.