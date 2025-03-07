"Вызов тяжеловесу": Макрон мстит Трампу за холодный прием в Белом доме - 07.03.2025 Украина.ру
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"Вызов тяжеловесу": Макрон мстит Трампу за холодный прием в Белом доме
"Вызов тяжеловесу": Макрон мстит Трампу за холодный прием в Белом доме - 07.03.2025 Украина.ру
"Вызов тяжеловесу": Макрон мстит Трампу за холодный прием в Белом доме
Президент Франции Эммануэль Макрон решил приурочить свое выступление ко дню обращения американского лидера Дональда Трампа к конгрессу, этим самым выказывая недовольство и желая отомстить ему за неудачную встречу в Белом доме. Об этом 7 марта заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Телеграм-канале
2025-03-07T10:47
2025-03-07T10:47
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По его словам, Макрон далеко не случайно приурочил свое телеобращение к французам ко дню, когда Трамп выступал перед двумя палатами конгресса. Во время выступаления, французский лидер объявил о проведении совсем другой линии по Украине, чем проводит Трамп. Он также заметил, что Макрон таким образом преследует сразу несколько целей: во-первых, надеется на то, что "глубинное государство" возьмет верх над Трампом, во-вторых, стремится возглавить объединенную русофобскими идеями милитаризированную Европу.Стоит напомнить, что президент Франции нанес визит американскому лидеру на минувшей неделе. Как отмечалось в тот день, Трамп даже не вышел встретить коллегу. Затем СМИ обратили внимание на то, что во время участия в видеоконференции лидеров G7 Макрону выделили место на углу президентского стола в Овальном кабинете, в то время как Трамп расположился в удобном кожаном кресле.Кроме того, после встречи анонимный французский чиновник заявил, что Макрон не смог убедить Трампа взять обязательство поддержать любое развертывание европейских войск на Украине после урегулирования конфликта. А уже в среду, 5 марта, французский президент обратился к нации, заявив, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.В то же время в словах Трампа разглядели отклонение от привычного курса США. Подробности в публикации Многополярность по-американски: Дугин о новой идеологии Трампа
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новости, франция, европа, украина, дональд трамп, сша, эммануэль макрон, ес
Новости, Франция, Европа, Украина, Дональд Трамп, США, Эммануэль Макрон, ЕС

"Вызов тяжеловесу": Макрон мстит Трампу за холодный прием в Белом доме

10:47 07.03.2025
 
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© Public domain
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Президент Франции Эммануэль Макрон решил приурочить свое выступление ко дню обращения американского лидера Дональда Трампа к конгрессу, этим самым выказывая недовольство и желая отомстить ему за неудачную встречу в Белом доме. Об этом 7 марта заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Телеграм-канале
По его словам, Макрон далеко не случайно приурочил свое телеобращение к французам ко дню, когда Трамп выступал перед двумя палатами конгресса. Во время выступаления, французский лидер объявил о проведении совсем другой линии по Украине, чем проводит Трамп.
"Уж больно ему хотелось <…> заявить о себе как о лидере западной оппозиции Трампу. Это была также личная месть за прохладный прием в Вашингтоне. Чисто внешне похоже на амбиции боксера среднего веса, бросающего вызов признанному тяжеловесу", — написал Пушков.
Он также заметил, что Макрон таким образом преследует сразу несколько целей: во-первых, надеется на то, что "глубинное государство" возьмет верх над Трампом, во-вторых, стремится возглавить объединенную русофобскими идеями милитаризированную Европу.
Стоит напомнить, что президент Франции нанес визит американскому лидеру на минувшей неделе. Как отмечалось в тот день, Трамп даже не вышел встретить коллегу. Затем СМИ обратили внимание на то, что во время участия в видеоконференции лидеров G7 Макрону выделили место на углу президентского стола в Овальном кабинете, в то время как Трамп расположился в удобном кожаном кресле.
Кроме того, после встречи анонимный французский чиновник заявил, что Макрон не смог убедить Трампа взять обязательство поддержать любое развертывание европейских войск на Украине после урегулирования конфликта.
А уже в среду, 5 марта, французский президент обратился к нации, заявив, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
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В то же время в словах Трампа разглядели отклонение от привычного курса США. Подробности в публикации Многополярность по-американски: Дугин о новой идеологии Трампа
 
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