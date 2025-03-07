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Путин заявил, что Россия не пойдет на уступки по Украине

Путин заявил, что Россия не пойдет на уступки по Украине - 07.03.2025 Украина.ру

Путин заявил, что Россия не пойдет на уступки по Украине

Россия не собирается уступать кому-либо не было в ситуации на Украине. Об этом 7 марта заявил президент РФ Владимир Путин

2025-03-07T10:19

2025-03-07T10:19

2025-03-07T10:19

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владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

переговоры

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Агентство РИА Новости уточнило, что во время встречи российского лидера с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" к Путину обратились с просьбой "идти до конца и никому не уступать в конфликте на Украине для достижения мира".В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта, однако Москва не желает поступаться своими принципами и условиями, которые базируются на безопасности государства. Тем временем, в пятницу, 7 марта, в ходе пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина неизбежно заключат мирное соглашение, так как у них нет выбора. Стоит отметить, что во вторник, 4 марта, Владимир Зеленский также сказал, что готов работать "под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира". Украинский политик уточнил, что он готов к перемирию, если Россия будет выполнять условия. Между тем уже становятся ясны сроки, в которые президент США возобновить военную помощь Киеву. Подробности в публикации Глава Пентагона объяснил, когда Трамп примет решение о помощи Украине

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2025

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новости, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры