Путин заявил, что Россия не пойдет на уступки по Украине
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
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Россия не собирается уступать кому-либо не было в ситуации на Украине. Об этом 7 марта заявил президент РФ Владимир Путин
Агентство РИА Новости уточнило, что во время встречи российского лидера с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" к Путину обратились с просьбой "идти до конца и никому не уступать в конфликте на Украине для достижения мира".
"Мы не собираемся этого делать, мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечил на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны", — заявил президент РФ.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта, однако Москва не желает поступаться своими принципами и условиями, которые базируются на безопасности государства.
Стоит отметить, что во вторник, 4 марта, Владимир Зеленский также сказал, что готов работать "под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира". Украинский политик уточнил, что он готов к перемирию, если Россия будет выполнять условия.
Между тем уже становятся ясны сроки, в которые президент США возобновить военную помощь Киеву. Подробности в публикации Глава Пентагона объяснил, когда Трамп примет решение о помощи Украине