https://ukraina.ru/20250307/1061611500.html

И всё-таки переговоры. Главное на Украине на утро 7 марта

И всё-таки переговоры. Главное на Украине на утро 7 марта - 07.03.2025 Украина.ру

И всё-таки переговоры. Главное на Украине на утро 7 марта

Стало известно о скорой встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии

2025-03-07T09:48

2025-03-07T09:48

2025-03-07T09:48

эксклюзив

хроники

сша

саудовская аравия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

андрей ермак

офис президента

fox news

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Одной из первой о грядущей встрече представителей администрации Дональда Трампа с украинской делегацией, в т.ч. и с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, сообщила ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих. По её информации, в начале следующей недели в Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента США Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф."Во вторник (11 марта — Ред.) Рубио, Уиткофф, Уотлц направляются в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, в том числе с Ермаком", – написала Хайнрих в соцсети X.Позднее о том, что в Эр-Рияде состоится встреча американцев с украинцами сообщило и издание Axios. По его информации, встреча должна состояться не во вторник, 11 марта, а в среду, 12 марта. По информации двух источников издания, знакомых с ходом встречи, стороны в Саудовской Аравии обсудят усилия, направленные на достижение прекращения огня.Отмечается, что это будет первая встреча на высоком уровне между представителями США и Украины после публичной ссоры между президентом американским президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе.Встреча в Саудовской Аравии состоится после аналогичной встречи американских чиновников с российскими коллегами в Эр-Рияде две недели назад. Как сообщил изданию один источник, американо-украинская встреча была запланирована в среду во время телефонного разговора между советником Белого дома по национальной безопасности Уолтцем и руководителем Офиса президента Украины Ермаком.Также издание подтвердило информацию, что встреча состоится в Эр-Рияде, и к Уолтцу присоединятся спецпосланник США Уиткофф и госсекретарь Рубио. Об этом сообщили оба источника. Что же до украинской делегации, то её возглавит Ермак.Позднее спецпосланник Уиткофф подтвердил подготовку встречи. При этом, по словам Уиткоффа, встреча готовится в Эр-Риаде, но, потенциально, может состоятся в Джидде."Город немного меняется, но это будет Саудовская Аравия", – добавил он.По его словам, Вашингтон пытается согласовать рамки мирного соглашения и начального прекращения огня для Украины.Как сообщил агентству AFP один из украинских чиновников на условиях анонимности, в украинскую делегацию помимо Ермака может войти и министр обороны Рустем Умеров.Ранее СМИ сообщили, что Саудовскую Аравию 10 и 11 марта посетит сам Зеленский. Там он встретится с саудовским принцем Мухаммедом бин Салманом. До этого, 6 марта, сам Зеленский заявлял в Брюсселе, что Украина и США "возобновили работу", а также что "содержательная встреча состоится на следующей неделе".Что же до Трампа, то он 6 марта во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что может изменить устоявшуюся традицию, согласно которой американские президенты первый международный визит совершают в Великобританию, ради выгоды, которую сулит визит в Саудовскую Аравию. При этом Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, планирует ли он в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, но отметил, что посетит эту страну после выполнения его требований."В прошлый раз, когда я ездил в Саудовскую Аравию, они вложили $450 млрд... Теперь они стали богаче, а мы все постарели. Поэтому я сказал: "Я буду, если вы заплатите триллион долларов" – $1 трлн американским компаниям в течение четырёх лет. И они согласились на это, поэтому я собираюсь туда поехать", — указал Трамп.Кроме того, он заявил, что в последние дни США достигли "значительного прогресса" и с Россией, и с Украиной."Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы замечательно свести этих двух вместе, чтобы нам не пришлось говорить так, о ядерном оружии", – заявил Трамп, отвечая на вопрос прессы.Также Трамп, продолжая рассуждать о ядерной угрозе, заявил, что что "было бы замечательно, если бы все избавились от своего ядерного оружия". Он указал, что хотел бы возобновить переговоры о денуклеаризации.При этом в Госдепе США призвали Зеленского доказать "серьёзный настрой", чтобы продвинуться к урегулированию конфликта."Если президент и госсекретарь сочтут, что Зеленский серьёзно настроен и мы можем двигаться вперед, то мы так и сделаем. Так что мы с нетерпением ждем этого", — заявила 6 марта официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.Она указала на то, что поведение Зеленского в Белом доме 28 февраля стало неожиданностью для американской стороны. Своим последующим признанием, что события развивались не по плану, Зеленский продемонстрировал понимание серьёзности ситуации, отметила Брюс.Некоторые подозревают, что Зеленский может попытаться снова встретиться с Трампом, но уже в Саудовской Аравии. Другие отмечают, что не стоит рассматривать переговоры между украинской и американской делегациями в Эр-Рияде как равноправные."Появилась интересная инфа, что Зеля и Ермак прямо сейчас пытаются всех обмануть, что готовится некая встреча команд Украины и США. Нет и не будет никакой встречи команд Украины и США. Их везут к арабам подписывать мир с русскими, и они поедут. И подпишут, что скажут. Время коррупции, диктатуры и лжи прошло, впереди касса", — отмечал 5 марта — ещё до того, как появилась официальная информация о встрече — медиаэксперт Анатолий Шарий.Сам Зеленский, рассказывая о своём визите в Саудовскую Аравию, отмечал, что после его завершения его команда останется в королевстве."После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнёрами. Украина больше всего заинтересована в мире", — отметил Зеленский.Он также сообщил о данном Трампу обещании, что "Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надёжного мира".Об отношении к Владимиру Зеленскому на Западе — в статье Сергея Зуева "На Западе Зеленского считают "пройденной остановкой". Украинские эксперты о происходящем вокруг страны".

https://ukraina.ru/20250306/1061598835.html

https://ukraina.ru/20250306/1061586202.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, сша, саудовская аравия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, андрей ермак, офис президента, fox news