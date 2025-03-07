И всё-таки переговоры. Главное на Украине на утро 7 марта - 07.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250307/1061611500.html
И всё-таки переговоры. Главное на Украине на утро 7 марта
И всё-таки переговоры. Главное на Украине на утро 7 марта - 07.03.2025 Украина.ру
И всё-таки переговоры. Главное на Украине на утро 7 марта
Стало известно о скорой встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии
2025-03-07T09:48
2025-03-07T09:48
эксклюзив
хроники
сша
саудовская аравия
украина
дональд трамп
владимир зеленский
андрей ермак
офис президента
fox news
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061611195_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_4496d22a5da028fbe515b91d732decc3.jpg
Одной из первой о грядущей встрече представителей администрации Дональда Трампа с украинской делегацией, в т.ч. и с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, сообщила ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих. По её информации, в начале следующей недели в Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента США Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф."Во вторник (11 марта — Ред.) Рубио, Уиткофф, Уотлц направляются в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, в том числе с Ермаком", – написала Хайнрих в соцсети X.Позднее о том, что в Эр-Рияде состоится встреча американцев с украинцами сообщило и издание Axios. По его информации, встреча должна состояться не во вторник, 11 марта, а в среду, 12 марта. По информации двух источников издания, знакомых с ходом встречи, стороны в Саудовской Аравии обсудят усилия, направленные на достижение прекращения огня.Отмечается, что это будет первая встреча на высоком уровне между представителями США и Украины после публичной ссоры между президентом американским президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе.Встреча в Саудовской Аравии состоится после аналогичной встречи американских чиновников с российскими коллегами в Эр-Рияде две недели назад. Как сообщил изданию один источник, американо-украинская встреча была запланирована в среду во время телефонного разговора между советником Белого дома по национальной безопасности Уолтцем и руководителем Офиса президента Украины Ермаком.Также издание подтвердило информацию, что встреча состоится в Эр-Рияде, и к Уолтцу присоединятся спецпосланник США Уиткофф и госсекретарь Рубио. Об этом сообщили оба источника. Что же до украинской делегации, то её возглавит Ермак.Позднее спецпосланник Уиткофф подтвердил подготовку встречи. При этом, по словам Уиткоффа, встреча готовится в Эр-Риаде, но, потенциально, может состоятся в Джидде."Город немного меняется, но это будет Саудовская Аравия", – добавил он.По его словам, Вашингтон пытается согласовать рамки мирного соглашения и начального прекращения огня для Украины.Как сообщил агентству AFP один из украинских чиновников на условиях анонимности, в украинскую делегацию помимо Ермака может войти и министр обороны Рустем Умеров.Ранее СМИ сообщили, что Саудовскую Аравию 10 и 11 марта посетит сам Зеленский. Там он встретится с саудовским принцем Мухаммедом бин Салманом. До этого, 6 марта, сам Зеленский заявлял в Брюсселе, что Украина и США "возобновили работу", а также что "содержательная встреча состоится на следующей неделе".Что же до Трампа, то он 6 марта во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что может изменить устоявшуюся традицию, согласно которой американские президенты первый международный визит совершают в Великобританию, ради выгоды, которую сулит визит в Саудовскую Аравию. При этом Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, планирует ли он в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, но отметил, что посетит эту страну после выполнения его требований."В прошлый раз, когда я ездил в Саудовскую Аравию, они вложили $450 млрд... Теперь они стали богаче, а мы все постарели. Поэтому я сказал: "Я буду, если вы заплатите триллион долларов" – $1 трлн американским компаниям в течение четырёх лет. И они согласились на это, поэтому я собираюсь туда поехать", — указал Трамп.Кроме того, он заявил, что в последние дни США достигли "значительного прогресса" и с Россией, и с Украиной."Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы замечательно свести этих двух вместе, чтобы нам не пришлось говорить так, о ядерном оружии", – заявил Трамп, отвечая на вопрос прессы.Также Трамп, продолжая рассуждать о ядерной угрозе, заявил, что что "было бы замечательно, если бы все избавились от своего ядерного оружия". Он указал, что хотел бы возобновить переговоры о денуклеаризации.При этом в Госдепе США призвали Зеленского доказать "серьёзный настрой", чтобы продвинуться к урегулированию конфликта."Если президент и госсекретарь сочтут, что Зеленский серьёзно настроен и мы можем двигаться вперед, то мы так и сделаем. Так что мы с нетерпением ждем этого", — заявила 6 марта официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.Она указала на то, что поведение Зеленского в Белом доме 28 февраля стало неожиданностью для американской стороны. Своим последующим признанием, что события развивались не по плану, Зеленский продемонстрировал понимание серьёзности ситуации, отметила Брюс.Некоторые подозревают, что Зеленский может попытаться снова встретиться с Трампом, но уже в Саудовской Аравии. Другие отмечают, что не стоит рассматривать переговоры между украинской и американской делегациями в Эр-Рияде как равноправные."Появилась интересная инфа, что Зеля и Ермак прямо сейчас пытаются всех обмануть, что готовится некая встреча команд Украины и США. Нет и не будет никакой встречи команд Украины и США. Их везут к арабам подписывать мир с русскими, и они поедут. И подпишут, что скажут. Время коррупции, диктатуры и лжи прошло, впереди касса", — отмечал 5 марта — ещё до того, как появилась официальная информация о встрече — медиаэксперт Анатолий Шарий.Сам Зеленский, рассказывая о своём визите в Саудовскую Аравию, отмечал, что после его завершения его команда останется в королевстве."После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнёрами. Украина больше всего заинтересована в мире", — отметил Зеленский.Он также сообщил о данном Трампу обещании, что "Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надёжного мира".Об отношении к Владимиру Зеленскому на Западе — в статье Сергея Зуева "На Западе Зеленского считают "пройденной остановкой". Украинские эксперты о происходящем вокруг страны".
https://ukraina.ru/20250306/1061598835.html
https://ukraina.ru/20250306/1061586202.html
сша
саудовская аравия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061611195_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_073f3ac6d90bc8a315ee9158d8170200.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, сша, саудовская аравия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, андрей ермак, офис президента, fox news
Эксклюзив, Хроники, США, Саудовская Аравия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Офис президента, Fox News

И всё-таки переговоры. Главное на Украине на утро 7 марта

09:48 07.03.2025
 
© Фото : Офіс Президента / TelegramАндрей Ермак и Владимир Зеленский
Андрей Ермак и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : Офіс Президента / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Стало известно о скорой встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии
Одной из первой о грядущей встрече представителей администрации Дональда Трампа с украинской делегацией, в т.ч. и с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, сообщила ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих. По её информации, в начале следующей недели в Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента США Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Во вторник (11 марта — Ред.) Рубио, Уиткофф, Уотлц направляются в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, в том числе с Ермаком", – написала Хайнрих в соцсети X.
Позднее о том, что в Эр-Рияде состоится встреча американцев с украинцами сообщило и издание Axios. По его информации, встреча должна состояться не во вторник, 11 марта, а в среду, 12 марта. По информации двух источников издания, знакомых с ходом встречи, стороны в Саудовской Аравии обсудят усилия, направленные на достижение прекращения огня.
Отмечается, что это будет первая встреча на высоком уровне между представителями США и Украины после публичной ссоры между президентом американским президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе.
Встреча в Саудовской Аравии состоится после аналогичной встречи американских чиновников с российскими коллегами в Эр-Рияде две недели назад. Как сообщил изданию один источник, американо-украинская встреча была запланирована в среду во время телефонного разговора между советником Белого дома по национальной безопасности Уолтцем и руководителем Офиса президента Украины Ермаком.
Также издание подтвердило информацию, что встреча состоится в Эр-Рияде, и к Уолтцу присоединятся спецпосланник США Уиткофф и госсекретарь Рубио. Об этом сообщили оба источника. Что же до украинской делегации, то её возглавит Ермак.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Вчера, 18:08
Пора сворачиваться в Курской области, Залужный обвинил США в помощи "Оси зла". Итоги 6 марта на УкраинеУкраинские солдаты всё громче начали говорить о необходимости выхода из Курской области. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил США в помощи "Оси зла"
Позднее спецпосланник Уиткофф подтвердил подготовку встречи. При этом, по словам Уиткоффа, встреча готовится в Эр-Риаде, но, потенциально, может состоятся в Джидде.
"Город немного меняется, но это будет Саудовская Аравия", – добавил он.
По его словам, Вашингтон пытается согласовать рамки мирного соглашения и начального прекращения огня для Украины.
Как сообщил агентству AFP один из украинских чиновников на условиях анонимности, в украинскую делегацию помимо Ермака может войти и министр обороны Рустем Умеров.
Ранее СМИ сообщили, что Саудовскую Аравию 10 и 11 марта посетит сам Зеленский. Там он встретится с саудовским принцем Мухаммедом бин Салманом. До этого, 6 марта, сам Зеленский заявлял в Брюсселе, что Украина и США "возобновили работу", а также что "содержательная встреча состоится на следующей неделе".
Что же до Трампа, то он 6 марта во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что может изменить устоявшуюся традицию, согласно которой американские президенты первый международный визит совершают в Великобританию, ради выгоды, которую сулит визит в Саудовскую Аравию. При этом Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, планирует ли он в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, но отметил, что посетит эту страну после выполнения его требований.
"В прошлый раз, когда я ездил в Саудовскую Аравию, они вложили $450 млрд... Теперь они стали богаче, а мы все постарели. Поэтому я сказал: "Я буду, если вы заплатите триллион долларов" – $1 трлн американским компаниям в течение четырёх лет. И они согласились на это, поэтому я собираюсь туда поехать", — указал Трамп.
Кроме того, он заявил, что в последние дни США достигли "значительного прогресса" и с Россией, и с Украиной.
"Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы замечательно свести этих двух вместе, чтобы нам не пришлось говорить так, о ядерном оружии", – заявил Трамп, отвечая на вопрос прессы.
Также Трамп, продолжая рассуждать о ядерной угрозе, заявил, что что "было бы замечательно, если бы все избавились от своего ядерного оружия". Он указал, что хотел бы возобновить переговоры о денуклеаризации.
Вчера, 13:10
Конкурс заменителей Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 мартаВ Верховной Раде подтвердили переговоры США с политиками, которые должны заменить Владимира Зеленского во власти. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
При этом в Госдепе США призвали Зеленского доказать "серьёзный настрой", чтобы продвинуться к урегулированию конфликта.
"Если президент и госсекретарь сочтут, что Зеленский серьёзно настроен и мы можем двигаться вперед, то мы так и сделаем. Так что мы с нетерпением ждем этого", — заявила 6 марта официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.
Она указала на то, что поведение Зеленского в Белом доме 28 февраля стало неожиданностью для американской стороны. Своим последующим признанием, что события развивались не по плану, Зеленский продемонстрировал понимание серьёзности ситуации, отметила Брюс.
Некоторые подозревают, что Зеленский может попытаться снова встретиться с Трампом, но уже в Саудовской Аравии. Другие отмечают, что не стоит рассматривать переговоры между украинской и американской делегациями в Эр-Рияде как равноправные.
"Появилась интересная инфа, что Зеля и Ермак прямо сейчас пытаются всех обмануть, что готовится некая встреча команд Украины и США. Нет и не будет никакой встречи команд Украины и США. Их везут к арабам подписывать мир с русскими, и они поедут. И подпишут, что скажут. Время коррупции, диктатуры и лжи прошло, впереди касса", — отмечал 5 марта — ещё до того, как появилась официальная информация о встрече — медиаэксперт Анатолий Шарий.
Сам Зеленский, рассказывая о своём визите в Саудовскую Аравию, отмечал, что после его завершения его команда останется в королевстве.
"После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнёрами. Украина больше всего заинтересована в мире", — отметил Зеленский.
Он также сообщил о данном Трампу обещании, что "Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надёжного мира".
Об отношении к Владимиру Зеленскому на Западе — в статье Сергея Зуева "На Западе Зеленского считают "пройденной остановкой". Украинские эксперты о происходящем вокруг страны".
 
ЭксклюзивХроникиСШАСаудовская АравияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакОфис президентаFox News
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48И всё-таки переговоры. Главное на Украине на утро 7 марта
09:40Глава Пентагона объяснил, когда Трамп примет решение о помощи Украине
09:10Европейские лидеры признали угрозу для ЕС от остановки Киевом транзита газа — Фицо
08:50Орбан объяснил, почему Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС
08:28Как Трамп хочет выиграть Третью мировую войну и кем уже сейчас готовы пожертвовать США — Ищенко
08:25Глава МИД КНР призвал извлечь уроки из украинского кризиса
08:05Главное за ночь 7 марта
07:53Трамп рассказал о "хорошем прогрессе" в переговорах по Украине
07:31Усилить санкции, поставлять оружие, искать гарантии безопасности для Киева. О чем договорились лидеры ЕС
07:15Трамп ответил на слова Макрона о ядерном оружии
06:20Петр Скоробогатый: Или Трамп даст России денег на разгром Украины, или ее ждет два года затратной войны
06:14Американская парадигма: российско-украинский общественный разлом, интересы Трампа и цена на яйца
06:11Впихнуть Киев в НАТО, вооружить до зубов, а деньги поделить. Что произошло на саммите ЕС по Украине
06:00"Мы три недели добивали ВСУ": Борис Рожин рассказал, сколько продлится агония врага в Малой Локне
05:53На Западе Зеленского считают "пройденной остановкой". Украинские эксперты о происходящем вокруг страны
05:52Новая европейская оборонная политика
05:45Удар по полигону в Новомосковске: Кнутов раскрыл, почему командование ВСУ "прозевало" прилет "Искандера"
05:30Книги – запретить, музыку – оставить. События культуры
05:15Генштаб ВСУ снимает подразделения с Курского плацдарма и перебрасывает их на другие направления — Алехин
05:00Рожин: пока ВСУ бросают резервы под Красноармейск, у них может треснуть фронт под Великой Новоселкой
Лента новостейМолния