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Глава Пентагона объяснил, когда Трамп примет решение о помощи Украине

Глава Пентагона объяснил, когда Трамп примет решение о помощи Украине - 07.03.2025 Украина.ру

Глава Пентагона объяснил, когда Трамп примет решение о помощи Украине

Президент США Дональд Трамп примет решение, продолжать ли оборонную помощь Украине, когда Киев докажет стремление к миру. Об этом заявил журналистам глава Пентагона Пит Хегсет

2025-03-07T09:40

2025-03-07T09:40

2025-03-07T09:40

новости

украина

киев

сша

дональд трамп

пит хегсет

сергей полетаев

пентагон

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"Как сообщил президент, пока она (помощь - ред.) на паузе. С самого начала он говорил, что пауза происходит в ожидании истинной приверженности пути к миру", - объяснил Хегсет.Он подчеркнул, что США следят за заявлениями из Киева, и пока "воодушевлены увиденными знаками". Во вторник по московскому времени министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.Подробнее - в материале "Теперь Америка на этом зарабатывает": Полетаев о том, будет ли Трамп выделять новую помощь Украине на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, сша, дональд трамп, пит хегсет, сергей полетаев , пентагон