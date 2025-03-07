Глава Пентагона объяснил, когда Трамп примет решение о помощи Украине - 07.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250307/1061609573.html
Глава Пентагона объяснил, когда Трамп примет решение о помощи Украине
Глава Пентагона объяснил, когда Трамп примет решение о помощи Украине - 07.03.2025 Украина.ру
Глава Пентагона объяснил, когда Трамп примет решение о помощи Украине
Президент США Дональд Трамп примет решение, продолжать ли оборонную помощь Украине, когда Киев докажет стремление к миру. Об этом заявил журналистам глава Пентагона Пит Хегсет
2025-03-07T09:40
2025-03-07T09:40
новости
украина
киев
сша
дональд трамп
пит хегсет
сергей полетаев
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0d/1061041916_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c9a9169e327fa43c95817e276414ea20.jpg
"Как сообщил президент, пока она (помощь - ред.) на паузе. С самого начала он говорил, что пауза происходит в ожидании истинной приверженности пути к миру", - объяснил Хегсет.Он подчеркнул, что США следят за заявлениями из Киева, и пока "воодушевлены увиденными знаками". Во вторник по московскому времени министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.Подробнее - в материале "Теперь Америка на этом зарабатывает": Полетаев о том, будет ли Трамп выделять новую помощь Украине на сайте Украина.ру.
украина
киев
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0d/1061041916_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_aa8446a2ea35fb835f15be6816e6654d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, сша, дональд трамп, пит хегсет, сергей полетаев , пентагон
Новости, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Сергей Полетаев , Пентагон

Глава Пентагона объяснил, когда Трамп примет решение о помощи Украине

09:40 07.03.2025
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп примет решение, продолжать ли оборонную помощь Украине, когда Киев докажет стремление к миру. Об этом заявил журналистам глава Пентагона Пит Хегсет
"Как сообщил президент, пока она (помощь - ред.) на паузе. С самого начала он говорил, что пауза происходит в ожидании истинной приверженности пути к миру", - объяснил Хегсет.
Он подчеркнул, что США следят за заявлениями из Киева, и пока "воодушевлены увиденными знаками".
"В конце концов президент определит, но пока она на паузе", - сказал Хегсет о военной помощи Киеву.
Во вторник по московскому времени министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Подробнее - в материале "Теперь Америка на этом зарабатывает": Полетаев о том, будет ли Трамп выделять новую помощь Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевСШАДональд ТрампПит ХегсетСергей ПолетаевПентагон
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48И всё-таки переговоры. Главное на Украине на утро 7 марта
09:40Глава Пентагона объяснил, когда Трамп примет решение о помощи Украине
09:10Европейские лидеры признали угрозу для ЕС от остановки Киевом транзита газа — Фицо
08:50Орбан объяснил, почему Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС
08:28Как Трамп хочет выиграть Третью мировую войну и кем уже сейчас готовы пожертвовать США — Ищенко
08:25Глава МИД КНР призвал извлечь уроки из украинского кризиса
08:05Главное за ночь 7 марта
07:53Трамп рассказал о "хорошем прогрессе" в переговорах по Украине
07:31Усилить санкции, поставлять оружие, искать гарантии безопасности для Киева. О чем договорились лидеры ЕС
07:15Трамп ответил на слова Макрона о ядерном оружии
06:20Петр Скоробогатый: Или Трамп даст России денег на разгром Украины, или ее ждет два года затратной войны
06:14Американская парадигма: российско-украинский общественный разлом, интересы Трампа и цена на яйца
06:11Впихнуть Киев в НАТО, вооружить до зубов, а деньги поделить. Что произошло на саммите ЕС по Украине
06:00"Мы три недели добивали ВСУ": Борис Рожин рассказал, сколько продлится агония врага в Малой Локне
05:53На Западе Зеленского считают "пройденной остановкой". Украинские эксперты о происходящем вокруг страны
05:52Новая европейская оборонная политика
05:45Удар по полигону в Новомосковске: Кнутов раскрыл, почему командование ВСУ "прозевало" прилет "Искандера"
05:30Книги – запретить, музыку – оставить. События культуры
05:15Генштаб ВСУ снимает подразделения с Курского плацдарма и перебрасывает их на другие направления — Алехин
05:00Рожин: пока ВСУ бросают резервы под Красноармейск, у них может треснуть фронт под Великой Новоселкой
Лента новостейМолния