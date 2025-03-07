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Глава Пентагона объяснил, когда Трамп примет решение о помощи Украине
Глава Пентагона объяснил, когда Трамп примет решение о помощи Украине - 07.03.2025 Украина.ру
Глава Пентагона объяснил, когда Трамп примет решение о помощи Украине
Президент США Дональд Трамп примет решение, продолжать ли оборонную помощь Украине, когда Киев докажет стремление к миру. Об этом заявил журналистам глава Пентагона Пит Хегсет
2025-03-07T09:40
2025-03-07T09:40
2025-03-07T09:40
новости
украина
киев
сша
дональд трамп
пит хегсет
сергей полетаев
пентагон
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"Как сообщил президент, пока она (помощь - ред.) на паузе. С самого начала он говорил, что пауза происходит в ожидании истинной приверженности пути к миру", - объяснил Хегсет.Он подчеркнул, что США следят за заявлениями из Киева, и пока "воодушевлены увиденными знаками". Во вторник по московскому времени министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.Подробнее - в материале "Теперь Америка на этом зарабатывает": Полетаев о том, будет ли Трамп выделять новую помощь Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, сша, дональд трамп, пит хегсет, сергей полетаев , пентагон
Новости, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Сергей Полетаев , Пентагон
Глава Пентагона объяснил, когда Трамп примет решение о помощи Украине
Президент США Дональд Трамп примет решение, продолжать ли оборонную помощь Украине, когда Киев докажет стремление к миру. Об этом заявил журналистам глава Пентагона Пит Хегсет
"Как сообщил президент, пока она (помощь - ред.) на паузе. С самого начала он говорил, что пауза происходит в ожидании истинной приверженности пути к миру", - объяснил Хегсет.
Он подчеркнул, что США следят за заявлениями из Киева, и пока "воодушевлены увиденными знаками".
"В конце концов президент определит, но пока она на паузе", - сказал Хегсет о военной помощи Киеву.
Во вторник по московскому времени министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.