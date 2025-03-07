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Впихнуть Киев в НАТО, вооружить до зубов, а деньги поделить. Что произошло на саммите ЕС по Украине

Впихнуть Киев в НАТО, вооружить до зубов, а деньги поделить. Что произошло на саммите ЕС по Украине - 07.03.2025 Украина.ру

Впихнуть Киев в НАТО, вооружить до зубов, а деньги поделить. Что произошло на саммите ЕС по Украине

Власти Евросоюза озадачены срочным поиском денежных средств для так называемых "гарантий безопасности" для Украины. На деле это означает дальнейшее вооружение Киева без учета мнения Москвы. Такой подход не устроил только одну из 27 стран - Венгрию

2025-03-07T06:11

2025-03-07T06:11

2025-03-07T06:12

эксклюзив

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еврокомиссия

нато

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Лидеры стран ЕС согласовали окончательные выводы по итогам экстренного саммита по Украине. Документ частями опубликовали на сайте Европейского совета. Участники закрытого заседания начали выходить из зала, не дожидаясь завершения и пропуская ужин. После часть лидеров разошлась по национальным пресс-конференциям, итоги подвела председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Европейцы закончили работу ближе к 2 часам ночи по Москве.Председатель Еврокомиссии представила участникам свой план по мобилизации 800 млрд евро на оборонные расходы стран Европы. План состоит из трех пунктов: ослабления налоговой нагрузки для незамедлительного финансирования ОПК, кредиты на 150 млрд евро и добровольные пожертвования. Эти меры позволят европейцам совместно закупать вооружение для Украины, так как европейская безопасность рассматривается через украинскую призму. Мирное соглашение без участие Евросоюза, по ее словам, работать не будет.Статья 5 как гарантияДискуссия европейцев была сосредоточена на вопросах обороны, но все же это была неформальная встреча. Окончательное решение будет принимать Европейский совет, сообщила журналистам премьер-министр Джорджа Мелони, которая одна из первых покинула зал.Итальянская сторона приветствовала предложение выделить 150 млрд евро в кредит, но для Рима это огромный риск - госдолг Италии превышает 3 триллиона евро. Кроме этого, государство не может достичь заданной планки по оборонным расходам в 2% от ВВП. Поэтому власти Италии разрабатывают собственные предложения для поиска инвестиций, созданию рабочих мест."Я позволила себе также сообщить, что концепция обороны Европы - это понятие немного шире, чем слово "перевооружение" (так назвали новую концепцию, ReArm. - Ред.). Я считаю, что слово "перевооружение" - это не подходящее слово, чтобы говорить о том, что мы делаем. Концепция безопасности и концепция обороны сегодня - это концепция, которая касается очень многих областей повседневной жизни граждан", - сказала она. - "Возможно, мы даем сообщения, которые гражданам, скажем так, для граждан это не очень понятно. Я думаю, нужно, короче говоря, немного вместе прояснить, что мы делаем".Мелони очень озадачена предложением отправить европейский военный контингент на Украину в качестве так называемых в Европе "гарантий безопасности" для Киева. По ее словам, главный вопрос сейчас - это мирное урегулирование, для содействия которому они, европейцы, "должны приложить все возможные усилия" и приветствовать всех, кто захочет присоединиться к американской инициативе."Но справедливый мир нуждается в определенных гарантиях безопасности. На мой взгляд, определенные гарантии безопасности всегда находятся в русле Атлантического альянса", - сказала она. - "Я также исключила возможность отправки итальянских солдат. Я думаю, что мы также должны рассуждать о более длительных решениях, чем могли бы, отправляя сегодня войска. Другая тема - вопросы миротворческих миссий ООН, но это совсем другое дело, потому что это миссии, которые запускают при начатом мирном процессе".Однако Мелони предложила расширить действие статьи 5 Устава НАТО на внеблоковую Украину. Этот шаг, по ее мнению, был бы более существенной гарантией безопасности, чем отправка войск.Независимо от позиции Вашингтона, Европа и США сохранят хорошие отношения, и их совместным интересам отвечает суверенная Украина, сказал канцлер Австрии Кристиан Штокер. Он предложил смотреть на происходящее с холодной головой, и не забывать, что Штаты - партнер Европы.На заседании выступал президент Франции Эмманюэль Макрон. Когда у Штокера попросили проинформировать о том, что Макрон говорил о переговорах с британцами, Владимиром Зеленским с Украины и президентом США Дональдом Трампом, он коротко ответил:"Я, конечно, не могу разглашать здесь все подробности консультаций во всех деталях. Но мы очень много говорили о том, что необходимо для того, чтобы сделать Европу более обороноспособной. Конечно, у нас здесь, как у нейтральной страны, особый статус. Но, как я уже сказал, мы также инвестируем в нашу обороноспособность (в планах властей увеличить расходы до 2% ВВП на национальную армию. - Ред.). А что касается мира, то, конечно, это была интенсивная тема для обсуждения. И, в конечном счете, важно достичь прочного мира, потому что только в этом случае мир является прочным миром, если он не является предпосылкой или основой для следующей войны. И это то, о чем пойдет речь в будущем".Штокер заявил о необходимости проинструктировать население Австрии о "серьезном положении, угрожающем положении". Он не согласился с сокращенной формулировкой "подготовка к войне с Россией", но ситуацию назвал серьезной. В ней Австрия выступает на стороне Украины, так как желает защитить интересы Европы.Один против 27 - это умеренностьВенгрия осталась на стороне мира, и должна поддержать президента США Дональда Трампа со всей возможной силой и энергией на его пути к достижению успеха на мирных переговорах. С таким заявлением перед журналистами выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он выступил против принятого на саммите документа, поскольку счел, что его страна должна стремиться к миру, а не продолжению войны."Речь идет об укреплении Украины, чтобы она могла сражаться еще больше, и Венгрия, конечно, не поддержала это, потому что наша позиция в пользу мира была совершенно противоположной. Потом, конечно, мы поговорили о будущем Украины. Плохая новость заключается в том, что в будущем ожидать финансовой помощи от Соединенных Штатов не придется. Было сказано огромное количество слов о том, сколько денег должно быть отправлено на Украину в предстоящий период. Отчасти для того, чтобы страна работала, отчасти для того, чтобы армия функционировала. Тем временем мы пришли к выводу, что нам также следует тратить много денег на самих себя, чтобы укрепить наши собственные армии", - сказал Орбан.По его словам, деньги для Украины и идея членства Украины в ЕС - это финансовое бремя, которое экономике Евросоюза не в состоянии вынести. Сейчас такое ответственное решение, по его словам, принять нельзя.С другой стороны, оборонные расходы Венгрии составляют 2,1% от ВВП. Трамп требует от европейцев увеличить их до 5%. Политика американского президента в этом отношении более, чем правильная, заявил Орбан. Но вопрос заключается в том, для чего нужно тратить такие средства?"Во-первых, мы должны тратить больше денег на укрепление нашего собственного военного потенциала и обороноспособности. Но в то же время... Кто-то должен финансировать украинскую армию, а это огромные деньги, и американцы не будут участвовать в этом в будущем. Тогда мы должны как-то финансировать государство Украина, потому что в противном случае оно развалилось бы. Поэтому я думаю, что эти три вещи вместе взятые - это просто слишком много. Поэтому я думаю, что Европа не может себе этого позволить. Венгрия определенно не может", - объяснил Орбан.А когда журналисты сказали Орбану, что с такой позицией Венгрия находится в изоляции, он не согласился. Во-первых, Европейский союз сам изолирован от США, затем он изолирован от Китая из-за торговых войн, и изолирован от России из-за введенных экономических санкций. Если кто-то и изолирован, сказал Орбан, так это ЕС - Венгрия же придерживается умеренности во всех трех направлениях.Возврат к "Украина-НАТО"Поддержка Украины и ускорение инвестиционной программы для европейской обороны - вот две темы, которые обсуждали на саммите, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон."Европейский Совет принял решение о продолжении европейской финансовой и военной поддержки Украины, и некоторые основные принципы, которыми мы должны руководствоваться на пути к прочному миру", - сказал Макрон. - "Мы хотим мира для Украины, а украинцы хотят его еще больше. Президент Зеленский сам повторил это сегодня в полдень (6 марта. - Ред.). Мы хотим прочного мира, который гарантирует суверенитет Украины и который не является ни трофеем, ни капитуляцией, ни прекращением огня без гарантий безопасности".Идея заключается в заключении перемирия сторон в воздухе и на море, прекращения обстрелов инфраструктуры, обсуждения гарантий безопасности "на усиление украинской армии европейскими или неевропейскими силами, вплоть до других гарантий". Эту идею Макрон обсуждал с канцлером Шольцем, Зеленским с Украины и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По словам Макрона, все они ее поддерживают.Этот вопрос будет также обсуждаться на встрече начальников генштабов в Париже 11 марта. Перед встречей с журналистами Макрон обсудил все со Стармером, в ближайшее время запланирован разговор с кем-то из Вашингтона. Суть заключается в том, что европейцы сначала посмотрят на грядущие переговоры, надо полагать США-Украина, в Саудовской Аравии, а затем начнут продавливать "гарантии безопасности"."Русские очень четко дали понять, какова их воля. Об этом они заявили на переговорах, которые прошли в Стамбуле весной 2022 года, об этом напомнили несколько официальных лиц. Нет Украине в НАТО, нет иностранным армиям, демилитаризация Украины и ее нейтральный статус, что означает очень сокращенный формат армии. Эти условия, очевидно, неприемлемы для украинцев и для всех нас, потому что это своего рода воссоздание, и я бы сказал еще хуже, условий 2014 года. Конечно же, это позволит России занять несколько лет чтобы перестроиться и снова начать [боевые действия]", - сказал Макрон.Европейцы рассматривают несколько вариантов гарантий:Макрон назвал Россию единственной имперской страной в Европе, а на вопрос о том, когда он созвонится с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил: когда придет время.Итоговый документЛидеры Евросоюза пригласили на саммит Владимира Зеленского с Украины в качестве гостя. Он пообщался с европейцами на первой части заседания, а потом, предсказуемо, уехал. Лица, принимающие решения в Европе, начали детальные обсуждения. На выходе получился документ рекомендательного характера, разбитый на части.Первая часть касается Украины. В ней лидеры стран ЕС подтвердили поддержку Украине, приветствовали все усилия по достижению мира (журналисты уточнили, что на этом пункте настояла Джорджа Мелони, и он касается США), определили тактикой "достижение мира через силу" - по усилению позиций Киева.Выводы по Украине не поддержал только один из 27 лидеров - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерские журналисты подчеркивают, что только из-за вето Орбана документ получил статус декларации.Вкратце о мирных переговорах позиция остальных лидеров ЕС такова:Впрочем, последний пункт или делает документ невозможным для выполнения, или главам государств ЕС придется признать Конституцию Российской Федерации, или украинским властям признать и закрепить документально безвозвратные территориальные потери. Непонятно также и как приветствие мирным инициативам соответствует предложению выделить Украине в 2025 году 30,6 млрд евро, активизировать усилия по поставкам комплексов ПВО, боеприпасов и ракет, обучать и оснащать ВСУ и в дальнейшем. А где, раз уж на то пошло, гарантии безопасности для России? А их нет.А Словакии, которая устами премьера Роберта Фицо грозилась все заблокировать, если Украина не разрешит транзит российского газа, предписано "активизировать усилия по поиску приемлемых решений" вместе с Еврокомиссией и Киевом.Вторая часть - о защите Европы. Европа должна стать более суверенной, а специальная военная операция России на Украине оценена экзистенциальным вызовом Европейскому союзу. Власти намерены ускорить мобилизацию финансовых инструментов для укрепления оборонно-промышленного комплекса, сократить стратегические зависимости, говорится в документе.Соглашение касается ослабления бюджетных ограничений для того, чтобы появилась возможность увеличить оборонные расходы. По оценкам европейских властей, могут быть высвобождены около 650 млрд евро. Предложение о представлении кредита на 150 млрд евро для закупки военной техники "приняли к сведению", чтобы обсудить в дальнейшем.

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