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Европейские лидеры признали угрозу для ЕС от остановки Киевом транзита газа — Фицо

Европейские лидеры признали угрозу для ЕС от остановки Киевом транзита газа — Фицо - 07.03.2025 Украина.ру

Европейские лидеры признали угрозу для ЕС от остановки Киевом транзита газа — Фицо

Европейские лидеры признали, что остановка транзита газа через Украину ставит под угрозу Евросоюз. Об этом заявил в соцсетях премьер-министр Словакии Роберт Фицо

2025-03-07T09:10

2025-03-07T09:10

2025-03-07T09:10

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"Государства-члены (ЕС) признали, что остановка транзита (газа) через Украину является проблемой, которая ставит под угрозу весь Европейский союз", - написал Фицо по итогам саммита ЕС в Брюсселе.Лидеры ЕС призвали Еврокомиссию, Словакию и Украину ускорить поиск решения "проблемы транзита газа" с учетом обеспокоенности Братиславы, следует из согласованных 26 из 27 странами Евросоюза письменных выводов по итогам встречи.Словакия добивалась того, чтобы в заключительное коммюнике саммита лидеров Евросоюза было включено упоминание о необходимости восстановить транзит газа через Украину. Фицо грозил осложнить принятие итогового документа, если требования республики не будут в нем учтены."Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.Подробнее - в материале Еврокомиссия, Венгрия и Словакия продолжат переговоры с Киевом о транзите газа в ЕС на сайте Украина.ру.

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