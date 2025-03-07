Женщина-медик, вынесшая с поля боя тело мужа, ответила, вернется ли на фронт - 07.03.2025 Украина.ру
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Женщина-медик, вынесшая с поля боя тело мужа, ответила, вернется ли на фронт
Женщина-медик, вынесшая с поля боя тело мужа, ответила, вернется ли на фронт - 07.03.2025 Украина.ру
Женщина-медик, вынесшая с поля боя тело мужа, ответила, вернется ли на фронт
Президент России Владимир Путин пообещал вручить госнаграду медику из Тывы Айдысмаа Монгуш, которая вынесла с поля боя тело своего мужа. Об этом 7 марта написало агентство РИА Новости
2025-03-07T11:01
2025-03-07T11:01
новости
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"Я с вами согласен", - ответил глава государства на предложение одной из участниц фонда "Защитники Отечества", предложившей отметить госнаградой Айдысмаа Монгуш.У супругов трое детей. После начала военных действий глава семейства принял решение стать участником СВО, и его супруга последовала за ним, так как имеет медицинское образование.Женщина рассказала СМИ, что из-за невозможности служить в одном подразделении они не могли встретиться больше года, но когда ее супруг Дажы Омак героически погиб во время выполнения очередных боевых задач, медик поехала за его телом.Также Путин поддержал предложение сотрудниц фонда "Защитники Отечества", что пока медику не стоит возвращаться на фронт, а нужно посвятить время воспитанию детей. Сама Монгуш также с этим согласилась."Я полностью поддерживаю и прошу вас этого не делать. Без всякой иронии, без шуток. Все-таки у вас ребятишки есть, надо их поднимать. Мама должна быть рядом", - высказал свое мнение Путин."Пока, наверное, нет (не вернусь на фронт. - Ред.). Сейчас я нужна детям. Но я не могу сказать, [что совсем] нет. Возможно, [позже] да", - отметила медик.Российские военные нередко совершают героические подвиги. Вот лишь несколько из них:В Кремле прокомментировали быстрое присвоение звания Героя России якутскому штурмовикуБольше суток наводил удары на ВСУ со сломанным позвоночником: раненый боец ВС РФ одолел врага
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новости, россия, кремль, владимир путин, вооруженные силы украины, сво, фронт
Новости, Россия, Кремль, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, СВО, фронт

Женщина-медик, вынесшая с поля боя тело мужа, ответила, вернется ли на фронт

11:01 07.03.2025
 
© скриншот видео РИА Новости
© скриншот видео РИА Новости
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Президент России Владимир Путин пообещал вручить госнаграду медику из Тывы Айдысмаа Монгуш, которая вынесла с поля боя тело своего мужа. Об этом 7 марта написало агентство РИА Новости
"Я с вами согласен", - ответил глава государства на предложение одной из участниц фонда "Защитники Отечества", предложившей отметить госнаградой Айдысмаа Монгуш.
У супругов трое детей. После начала военных действий глава семейства принял решение стать участником СВО, и его супруга последовала за ним, так как имеет медицинское образование.
Женщина рассказала СМИ, что из-за невозможности служить в одном подразделении они не могли встретиться больше года, но когда ее супруг Дажы Омак героически погиб во время выполнения очередных боевых задач, медик поехала за его телом.

"Как только мне сказали, что он погиб, я сразу доложила это все своему командиру. И он меня отпустил по семейным обстоятельствам. Но не было приказа, чтобы я поехала со своим взводом. Я уже поехала с его сослуживцем. Поехали, эвакуацию сделали", - рассказала женщина.

Также Путин поддержал предложение сотрудниц фонда "Защитники Отечества", что пока медику не стоит возвращаться на фронт, а нужно посвятить время воспитанию детей. Сама Монгуш также с этим согласилась.
"Я полностью поддерживаю и прошу вас этого не делать. Без всякой иронии, без шуток. Все-таки у вас ребятишки есть, надо их поднимать. Мама должна быть рядом", - высказал свое мнение Путин.
"Пока, наверное, нет (не вернусь на фронт. - Ред.). Сейчас я нужна детям. Но я не могу сказать, [что совсем] нет. Возможно, [позже] да", - отметила медик.
Российские военные нередко совершают героические подвиги. Вот лишь несколько из них:
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