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Глава МИД КНР призвал извлечь уроки из украинского кризиса

Глава МИД КНР призвал извлечь уроки из украинского кризиса - 07.03.2025 Украина.ру

Глава МИД КНР призвал извлечь уроки из украинского кризиса

Украинский кризис длится уже более трех лет, все стороны должны извлечь из него уроки. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И

2025-03-07T08:25

2025-03-07T08:25

2025-03-07T08:25

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пекин

дональд трамп

кнр (китай)

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"Оглядываясь назад, можно сказать, что этой трагедии можно было избежать, все стороны должны извлечь уроки из кризиса", - сказал Ван И.Он отметил, что безопасность является взаимной, и безопасность одной страны не может быть построена на небезопасности другой страны.Министр назвал причины кризиса сложными и запутанными.Он добавил, что Китай приветствует и поддерживает все усилия, благоприятные для достижения мира на Украине.Ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел Китая проходит в рамках третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая открылась в Пекине в среду и продлится до 11 марта.Подробнее о возможных переговорах - в материале Трамп рассказал о "хорошем прогрессе" в переговорах по Украине на сайте Украина.ру.

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новости, китай, украина, пекин, дональд трамп, кнр (китай)