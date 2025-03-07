Глава МИД КНР призвал извлечь уроки из украинского кризиса - 07.03.2025 Украина.ру
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Глава МИД КНР призвал извлечь уроки из украинского кризиса
Глава МИД КНР призвал извлечь уроки из украинского кризиса - 07.03.2025 Украина.ру
Глава МИД КНР призвал извлечь уроки из украинского кризиса
Украинский кризис длится уже более трех лет, все стороны должны извлечь из него уроки. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И
2025-03-07T08:25
2025-03-07T08:25
новости
китай
украина
пекин
дональд трамп
кнр (китай)
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"Оглядываясь назад, можно сказать, что этой трагедии можно было избежать, все стороны должны извлечь уроки из кризиса", - сказал Ван И.Он отметил, что безопасность является взаимной, и безопасность одной страны не может быть построена на небезопасности другой страны.Министр назвал причины кризиса сложными и запутанными.Он добавил, что Китай приветствует и поддерживает все усилия, благоприятные для достижения мира на Украине.Ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел Китая проходит в рамках третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая открылась в Пекине в среду и продлится до 11 марта.Подробнее о возможных переговорах - в материале Трамп рассказал о "хорошем прогрессе" в переговорах по Украине на сайте Украина.ру.
китай
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новости, китай, украина, пекин, дональд трамп, кнр (китай)
Новости, Китай, Украина, Пекин, Дональд Трамп, КНР (Китай)

Глава МИД КНР призвал извлечь уроки из украинского кризиса

08:25 07.03.2025
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принимает участие в СМИД G20 в Индонезии
Глава МИД РФ С. Лавров принимает участие в СМИД G20 в Индонезии
© Пресс-служба МИД РФ
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Украинский кризис длится уже более трех лет, все стороны должны извлечь из него уроки. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И
"Оглядываясь назад, можно сказать, что этой трагедии можно было избежать, все стороны должны извлечь уроки из кризиса", - сказал Ван И.
Он отметил, что безопасность является взаимной, и безопасность одной страны не может быть построена на небезопасности другой страны.
Министр назвал причины кризиса сложными и запутанными.

"Метровый лёд не в один день образуется, и чтобы его растопить, понадобится не один день", - заявил Ван И.

Он добавил, что Китай приветствует и поддерживает все усилия, благоприятные для достижения мира на Украине.
Ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел Китая проходит в рамках третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая открылась в Пекине в среду и продлится до 11 марта.
Подробнее о возможных переговорах - в материале Трамп рассказал о "хорошем прогрессе" в переговорах по Украине на сайте Украина.ру.
 
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