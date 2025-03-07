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Глава МИД КНР призвал извлечь уроки из украинского кризиса
Глава МИД КНР призвал извлечь уроки из украинского кризиса - 07.03.2025 Украина.ру
Глава МИД КНР призвал извлечь уроки из украинского кризиса
Украинский кризис длится уже более трех лет, все стороны должны извлечь из него уроки. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И
2025-03-07T08:25
2025-03-07T08:25
2025-03-07T08:25
новости
китай
украина
пекин
дональд трамп
кнр (китай)
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"Оглядываясь назад, можно сказать, что этой трагедии можно было избежать, все стороны должны извлечь уроки из кризиса", - сказал Ван И.Он отметил, что безопасность является взаимной, и безопасность одной страны не может быть построена на небезопасности другой страны.Министр назвал причины кризиса сложными и запутанными.Он добавил, что Китай приветствует и поддерживает все усилия, благоприятные для достижения мира на Украине.Ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел Китая проходит в рамках третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая открылась в Пекине в среду и продлится до 11 марта.Подробнее о возможных переговорах - в материале Трамп рассказал о "хорошем прогрессе" в переговорах по Украине на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, китай, украина, пекин, дональд трамп, кнр (китай)
Новости, Китай, Украина, Пекин, Дональд Трамп, КНР (Китай)
Глава МИД КНР призвал извлечь уроки из украинского кризиса
Украинский кризис длится уже более трех лет, все стороны должны извлечь из него уроки. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И
"Оглядываясь назад, можно сказать, что этой трагедии можно было избежать, все стороны должны извлечь уроки из кризиса", - сказал Ван И.
Он отметил, что безопасность является взаимной, и безопасность одной страны не может быть построена на небезопасности другой страны.
Министр назвал причины кризиса сложными и запутанными.
"Метровый лёд не в один день образуется, и чтобы его растопить, понадобится не один день", - заявил Ван И.
Он добавил, что Китай приветствует и поддерживает все усилия, благоприятные для достижения мира на Украине
.
Ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел Китая проходит в рамках третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая открылась в Пекине
в среду и продлится до 11 марта.
Подробнее о возможных переговорах - в материале Трамп рассказал о "хорошем прогрессе" в переговорах по Украине на сайте Украина.ру.