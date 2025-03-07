"Путь к большой трагедии": Володин о словах Макрона про ядерное оружие - 07.03.2025 Украина.ру
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"Путь к большой трагедии": Володин о словах Макрона про ядерное оружие
"Путь к большой трагедии": Володин о словах Макрона про ядерное оружие - 07.03.2025 Украина.ру
"Путь к большой трагедии": Володин о словах Макрона про ядерное оружие
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия является путем к большой трагедии. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале
2025-03-07T10:01
2025-03-07T10:01
новости
европа
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россия
эммануэль макрон
вячеслав володин
кир стармер
ес
госдума
еврокомиссия
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По его мнению, гражданам европейских государств и французам это не нужно, но Макрон идет на это, чтобы сохранить власть, не задумываясь о том, к чему это приведет.Он подчеркнул, что Макрону, а также премьеру Великобритании Киру Стармеру, премьеру Польши Дональду Туску и Владимиру Зеленскому нужна война на Украине, чтобы сохранить личную власть. Под предлогом обеспечения безопасности европейских стран они на самом деле защищают себя. Он объяснил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говорящая о планах перевооружить Европу и надоумившая объявить о её милитаризации, не думает о последствиях, а лишь как сохраниться во власти.На днях Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным это заявление.Подробнее - в материале "Это очень и очень конфронтационно": в Кремле оценили "ядерную риторику" Макрона на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, европа, франция, россия, эммануэль макрон, вячеслав володин, кир стармер, ес, госдума, еврокомиссия
Новости, Европа, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Вячеслав Володин, Кир Стармер, ЕС, Госдума, Еврокомиссия

"Путь к большой трагедии": Володин о словах Макрона про ядерное оружие

10:01 07.03.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия является путем к большой трагедии. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале
По его мнению, гражданам европейских государств и французам это не нужно, но Макрон идет на это, чтобы сохранить власть, не задумываясь о том, к чему это приведет.
Он подчеркнул, что Макрону, а также премьеру Великобритании Киру Стармеру, премьеру Польши Дональду Туску и Владимиру Зеленскому нужна война на Украине, чтобы сохранить личную власть. Под предлогом обеспечения безопасности европейских стран они на самом деле защищают себя.
"Это касается также институтов Евросоюза", - написал Володин.
Он объяснил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говорящая о планах перевооружить Европу и надоумившая объявить о её милитаризации, не думает о последствиях, а лишь как сохраниться во власти.
На днях Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным это заявление.
Подробнее - в материале "Это очень и очень конфронтационно": в Кремле оценили "ядерную риторику" Макрона на сайте Украина.ру.
 
НовостиЕвропаФранцияРоссияЭммануэль МакронВячеслав ВолодинКир СтармерЕСГосдумаЕврокомиссия
 
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