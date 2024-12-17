https://ukraina.ru/20241217/1059736725.html

"Мир еще содрогнется от ужаса". В пресс-центре "России сегодня" рассказали о преступлениях ВСУ в Селидове

"Мир еще содрогнется от ужаса". В пресс-центре "России сегодня" рассказали о преступлениях ВСУ в Селидове - 17.12.2024 Украина.ру

"Мир еще содрогнется от ужаса". В пресс-центре "России сегодня" рассказали о преступлениях ВСУ в Селидове

Жители Селидова рассказывают о сотнях мирных граждан, расстрелянных военнослужащими Украины и иностранными наемниками перед отступлением из города. Людей убивали целыми семьями, не щадя женщин и стариков.

2024-12-17T17:25

2024-12-17T17:25

2024-12-17T17:30

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украина

селидово

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миа "россия сегодня"

общественная палата

красная армия

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Об этом на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" рассказал председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. В своем докладе общественник представил фото казненных украинскими боевиками людей и рассказы очевидцев.Минобороны России сообщило об окончательном освобождении Селидова 29 октября. По словам Григорьева, после ухода подразделений украинской армии город был буквально завален телами мирных жителей.На сегодняшний день сложно установить точное число жертв. Тела некоторых из них уже захоронены родственниками. По предварительным данным сотрудников Международного общественного трибунала, было убито по меньшей мере более 100 человек. Местные жители уверяют, что число погибших значительно больше.В связи с этим уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что необходимо перейти от общественной работы по сбору доказательств преступлений украинских националистов к организации Международного военного трибунала.По словам посла по особым поручениям при МИД России Родиона Мирошника, украинские власти пытались проводить насильственную эвакуацию в городе, в котором до начало боевых действий проживало до 50 тысяч человек, вывозя в том числе детей.Большинство из тех, кто оставался в городе, это инвалиды, люди, ухаживавшие за больными близкими, и те, кто не захотел покинуть свои дома, несмотря на угрозы украинских властей. Преступления, совершенные в Селидове, можно квалифицировать как убийства по мотивам политической, национальной и религиозной ненависти и вражды.Это четкая политика, которая была сформулирована руководством Украины. Есть доказательства, что такого рода акции совершались украинской стороной не только в городе Селидово. Полгода назад в Авдеевке были аналогичные ситуации.Мирные жители рассказывали, что карательные команды забрасывали гранатами подвалы, в которых оставались люди. Украинские боевики заявляли им открытым текстом: вы все умрете, уходя, мы не оставим здесь камня на камне, сообщил Мирошник.Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, выступавший по видеосвязи, отметил, что РВИО ведет большую работу по публикации задокументированных данных о преступлениях украинских неонацистов. Украинские подразделения, отступавшие из Селидово, действовали так же, как немецкие карательные части и их пособники - шуцманшафтбатальоны из украинских националистов. Нередко свои зверства они пытались выдать как преступления Красной Армии.Здесь важна и работа с документами времен Великой Отечественной войны, потому что преступления, которые совершали украинские и прибалтийские пособники нацистов, как две капли воды схожи с тем, что совершают сегодня украинские неонацисты с одобрения западных кураторов.Публицист Армен Гаспарян также убежден, что преступления ВСУ и нацистов в годы Великой Отечественной, например, в Краснодаре и Ростове, идентичны по своей сути.Мир содрогнется от ужаса, когда преступления украинских карателей станут широко известны, так же, как это произошло после Нюрнбергского трибунала, когда огласке были преданы злодеяния немецких нацистов, добавил он.На пресс-конференции был затронут и вопрос о судьбе российских военнопленных, которые подвергаются пыткам и издевательствам в украинском плену.Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что украинский омбудсмен посещает российских военнопленных, что способствует соблюдению Женевских конвенций по условиям содержания и оказанию медицинской помощи.Тем не менее договоренность о большом обмене пока не достигнута. Ранее украинской стороне было направлено два списка, на 900 и 600 человек, которых Россия была готова отдать и ждала такого же количества своих военнослужащих.Переговоры об этом ведут военные. Аппарат же омбудсмена занимается гуманитарной составляющей. Ситуация в этом отношении, по ее словам, стала лучше, чем была на первом этапе.Подробнее о злодеяниях украинских неонацистов в Селидово Бойня в Селидове: преступления Украины без срока давности

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эксклюзив, россия, украина, селидово, родион мирошник, татьяна москалькова, миа "россия сегодня", общественная палата, красная армия