Орбан объяснил, почему Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС - 07.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250307/1061608519.html
Орбан объяснил, почему Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС
Орбан объяснил, почему Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС - 07.03.2025 Украина.ру
Орбан объяснил, почему Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС
Венгрия не поддержала общее итоговое заявление саммита ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире телеканала М1
2025-03-07T08:50
2025-03-07T08:50
новости
венгрия
украина
киев
виктор орбан
ес
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056091521_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_29783698e98752190c0cdba0c1a8faec.jpg.webp
"Мы приняли документ, точнее, 26 стран приняли документ, где речь идет о продолжении войны. О том, что Украину надо усилить, чтобы она могла воевать дальше. Конечно, Венгрия это не поддержала, потому что это полностью противоречит нашей позиции, ориентированной на мир", - сказал Орбан.Он заверил, что в изоляции находится не его страна, а сам ЕС.На вопрос журналистов о возможности того, что остальные страны ЕС впоследствии обойдут позицию Венгрии, Орбан ответил: "Надо еще подумать, обошли ли они нас. На мой взгляд, если в двух шагах от меня начинается пропасть, то обходить нас - не очень умное решение".Накануне в Брюсселе прошел внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона.Подробнее о саммите - в материале Алексея Туманова Впихнуть Киев в НАТО, вооружить до зубов, а деньги поделить. Что произошло на саммите ЕС по Украине на сайте Украина.ру.
венгрия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056091521_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_5d442cd19378e7f77cc13ebb443a18a7.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венгрия, украина, киев, виктор орбан, ес, нато
Новости, Венгрия, Украина, Киев, Виктор Орбан, ЕС, НАТО

Орбан объяснил, почему Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС

08:50 07.03.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Венгрия не поддержала общее итоговое заявление саммита ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире телеканала М1
"Мы приняли документ, точнее, 26 стран приняли документ, где речь идет о продолжении войны. О том, что Украину надо усилить, чтобы она могла воевать дальше. Конечно, Венгрия это не поддержала, потому что это полностью противоречит нашей позиции, ориентированной на мир", - сказал Орбан.
Он заверил, что в изоляции находится не его страна, а сам ЕС.
"По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций. Думаю, что если кто-то действительно изолирован, так это ЕС, у Венгрии хорошие отношения со всеми тремя, так что мы совершенно не изолированы", - сказал Орбан.
На вопрос журналистов о возможности того, что остальные страны ЕС впоследствии обойдут позицию Венгрии, Орбан ответил: "Надо еще подумать, обошли ли они нас. На мой взгляд, если в двух шагах от меня начинается пропасть, то обходить нас - не очень умное решение".
Накануне в Брюсселе прошел внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона.
Подробнее о саммите - в материале Алексея Туманова Впихнуть Киев в НАТО, вооружить до зубов, а деньги поделить. Что произошло на саммите ЕС по Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиВенгрияУкраинаКиевВиктор ОрбанЕСНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48И всё-таки переговоры. Главное на Украине на утро 7 марта
09:40Глава Пентагона объяснил, когда Трамп примет решение о помощи Украине
09:10Европейские лидеры признали угрозу для ЕС от остановки Киевом транзита газа — Фицо
08:50Орбан объяснил, почему Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС
08:28Как Трамп хочет выиграть Третью мировую войну и кем уже сейчас готовы пожертвовать США — Ищенко
08:25Глава МИД КНР призвал извлечь уроки из украинского кризиса
08:05Главное за ночь 7 марта
07:53Трамп рассказал о "хорошем прогрессе" в переговорах по Украине
07:31Усилить санкции, поставлять оружие, искать гарантии безопасности для Киева. О чем договорились лидеры ЕС
07:15Трамп ответил на слова Макрона о ядерном оружии
06:20Петр Скоробогатый: Или Трамп даст России денег на разгром Украины, или ее ждет два года затратной войны
06:14Американская парадигма: российско-украинский общественный разлом, интересы Трампа и цена на яйца
06:11Впихнуть Киев в НАТО, вооружить до зубов, а деньги поделить. Что произошло на саммите ЕС по Украине
06:00"Мы три недели добивали ВСУ": Борис Рожин рассказал, сколько продлится агония врага в Малой Локне
05:53На Западе Зеленского считают "пройденной остановкой". Украинские эксперты о происходящем вокруг страны
05:52Новая европейская оборонная политика
05:45Удар по полигону в Новомосковске: Кнутов раскрыл, почему командование ВСУ "прозевало" прилет "Искандера"
05:30Книги – запретить, музыку – оставить. События культуры
05:15Генштаб ВСУ снимает подразделения с Курского плацдарма и перебрасывает их на другие направления — Алехин
05:00Рожин: пока ВСУ бросают резервы под Красноармейск, у них может треснуть фронт под Великой Новоселкой
Лента новостейМолния