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Орбан объяснил, почему Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС

Орбан объяснил, почему Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС - 07.03.2025 Украина.ру

Орбан объяснил, почему Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС

Венгрия не поддержала общее итоговое заявление саммита ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире телеканала М1

2025-03-07T08:50

2025-03-07T08:50

2025-03-07T08:50

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"Мы приняли документ, точнее, 26 стран приняли документ, где речь идет о продолжении войны. О том, что Украину надо усилить, чтобы она могла воевать дальше. Конечно, Венгрия это не поддержала, потому что это полностью противоречит нашей позиции, ориентированной на мир", - сказал Орбан.Он заверил, что в изоляции находится не его страна, а сам ЕС.На вопрос журналистов о возможности того, что остальные страны ЕС впоследствии обойдут позицию Венгрии, Орбан ответил: "Надо еще подумать, обошли ли они нас. На мой взгляд, если в двух шагах от меня начинается пропасть, то обходить нас - не очень умное решение".Накануне в Брюсселе прошел внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона.Подробнее о саммите - в материале Алексея Туманова Впихнуть Киев в НАТО, вооружить до зубов, а деньги поделить. Что произошло на саммите ЕС по Украине на сайте Украина.ру.

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новости, венгрия, украина, киев, виктор орбан, ес, нато