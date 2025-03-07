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Орбан объяснил, почему Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС
Орбан объяснил, почему Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС - 07.03.2025 Украина.ру
Орбан объяснил, почему Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС
Венгрия не поддержала общее итоговое заявление саммита ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире телеканала М1
2025-03-07T08:50
2025-03-07T08:50
2025-03-07T08:50
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"Мы приняли документ, точнее, 26 стран приняли документ, где речь идет о продолжении войны. О том, что Украину надо усилить, чтобы она могла воевать дальше. Конечно, Венгрия это не поддержала, потому что это полностью противоречит нашей позиции, ориентированной на мир", - сказал Орбан.Он заверил, что в изоляции находится не его страна, а сам ЕС.На вопрос журналистов о возможности того, что остальные страны ЕС впоследствии обойдут позицию Венгрии, Орбан ответил: "Надо еще подумать, обошли ли они нас. На мой взгляд, если в двух шагах от меня начинается пропасть, то обходить нас - не очень умное решение".Накануне в Брюсселе прошел внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона.Подробнее о саммите - в материале Алексея Туманова Впихнуть Киев в НАТО, вооружить до зубов, а деньги поделить. Что произошло на саммите ЕС по Украине на сайте Украина.ру.
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новости, венгрия, украина, киев, виктор орбан, ес, нато
Новости, Венгрия, Украина, Киев, Виктор Орбан, ЕС, НАТО
Орбан объяснил, почему Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС
Венгрия не поддержала общее итоговое заявление саммита ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире телеканала М1
"Мы приняли документ, точнее, 26 стран приняли документ, где речь идет о продолжении войны. О том, что Украину надо усилить, чтобы она могла воевать дальше. Конечно, Венгрия это не поддержала, потому что это полностью противоречит нашей позиции, ориентированной на мир", - сказал Орбан.
Он заверил, что в изоляции находится не его страна, а сам ЕС.
"По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций. Думаю, что если кто-то действительно изолирован, так это ЕС, у Венгрии хорошие отношения со всеми тремя, так что мы совершенно не изолированы", - сказал Орбан.
На вопрос журналистов о возможности того, что остальные страны ЕС впоследствии обойдут позицию Венгрии, Орбан ответил: "Надо еще подумать, обошли ли они нас. На мой взгляд, если в двух шагах от меня начинается пропасть, то обходить нас - не очень умное решение".
Накануне в Брюсселе
прошел внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева
и Вашингтона
.