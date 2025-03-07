https://ukraina.ru/20250307/1061608824.html
Как Трамп хочет выиграть Третью мировую войну и кем уже сейчас готовы пожертвовать США — Ищенко
Как Трамп хочет выиграть Третью мировую войну и кем уже сейчас готовы пожертвовать США — Ищенко - 07.03.2025 Украина.ру
Как Трамп хочет выиграть Третью мировую войну и кем уже сейчас готовы пожертвовать США — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о силе демократического лобби в США, европейском таране против России и борьбе Америки с Китаем за мировое господство
2025-03-07T08:28
2025-03-07T08:28
2025-03-07T08:28
видео
сша
россия
китай
дональд трамп
ростислав ищенко
ес
вооруженные силы украины
брюссель
европа
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00:22 – Насколько демократическое лобби сильно в Конгрессе США? 01:53 – О приостановке отправки военных грузов из США на Украину.11:31 – Какие цели преследует Британия? 18:33 – Готова ли Украина к переговорам? 20:04 – Станет ли война на Украине новым Вьетнамом для Европы? 22:56 – О реализации Трампом новой доктрины Монро. 28:15 – Готовят ли США новый таран против России? 28:48 – Как будет развиваться Европа?
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как Трамп хочет выиграть Третью мировую войну и кем уже сейчас готовы пожертвовать США — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о силе демократического лобби в США, европейском таране против России и борьбе Америки с Китаем за мировое господство
00:22 – Насколько демократическое лобби сильно в Конгрессе США?
01:53 – О приостановке отправки военных грузов из США на Украину
.
11:31 – Какие цели преследует Британия
?
18:33 – Готова ли Украина к переговорам?
20:04 – Станет ли война на Украине новым Вьетнамом
для Европы
?
22:56 – О реализации Трампом новой доктрины Монро.
28:15 – Готовят ли США новый таран против России?
28:48 – Как будет развиваться Европа?