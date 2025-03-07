Как Трамп хочет выиграть Третью мировую войну и кем уже сейчас готовы пожертвовать США — Ищенко - 07.03.2025 Украина.ру
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Как Трамп хочет выиграть Третью мировую войну и кем уже сейчас готовы пожертвовать США — Ищенко
Как Трамп хочет выиграть Третью мировую войну и кем уже сейчас готовы пожертвовать США — Ищенко - 07.03.2025 Украина.ру
Как Трамп хочет выиграть Третью мировую войну и кем уже сейчас готовы пожертвовать США — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о силе демократического лобби в США, европейском таране против России и борьбе Америки с Китаем за мировое господство
2025-03-07T08:28
2025-03-07T08:28
видео
сша
россия
китай
дональд трамп
ростислав ищенко
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вооруженные силы украины
брюссель
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00:22 – Насколько демократическое лобби сильно в Конгрессе США? 01:53 – О приостановке отправки военных грузов из США на Украину.11:31 – Какие цели преследует Британия? 18:33 – Готова ли Украина к переговорам? 20:04 – Станет ли война на Украине новым Вьетнамом для Европы? 22:56 – О реализации Трампом новой доктрины Монро. 28:15 – Готовят ли США новый таран против России? 28:48 – Как будет развиваться Европа?
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видео, сша, россия, китай, дональд трамп, ростислав ищенко, ес, вооруженные силы украины, брюссель, европа, украина, сво, видео
Видео, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, ЕС, Вооруженные силы Украины, Брюссель, Европа, Украина, СВО

Как Трамп хочет выиграть Третью мировую войну и кем уже сейчас готовы пожертвовать США — Ищенко

08:28 07.03.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о силе демократического лобби в США, европейском таране против России и борьбе Америки с Китаем за мировое господство
00:22 – Насколько демократическое лобби сильно в Конгрессе США?
01:53 – О приостановке отправки военных грузов из США на Украину.
11:31 – Какие цели преследует Британия?
18:33 – Готова ли Украина к переговорам?
20:04 – Станет ли война на Украине новым Вьетнамом для Европы?
22:56 – О реализации Трампом новой доктрины Монро.
28:15 – Готовят ли США новый таран против России?
28:48 – Как будет развиваться Европа?
 
ВидеоСШАРоссияКитайДональд ТрампРостислав ИщенкоЕСВооруженные силы УкраиныБрюссельЕвропаУкраинаСВО
 
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