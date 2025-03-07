https://ukraina.ru/20250307/1061608824.html

Как Трамп хочет выиграть Третью мировую войну и кем уже сейчас готовы пожертвовать США — Ищенко

Как Трамп хочет выиграть Третью мировую войну и кем уже сейчас готовы пожертвовать США — Ищенко - 07.03.2025 Украина.ру

Как Трамп хочет выиграть Третью мировую войну и кем уже сейчас готовы пожертвовать США — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о силе демократического лобби в США, европейском таране против России и борьбе Америки с Китаем за мировое господство

2025-03-07T08:28

2025-03-07T08:28

2025-03-07T08:28

видео

сша

россия

китай

дональд трамп

ростислав ищенко

ес

вооруженные силы украины

брюссель

европа

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00:22 – Насколько демократическое лобби сильно в Конгрессе США? 01:53 – О приостановке отправки военных грузов из США на Украину.11:31 – Какие цели преследует Британия? 18:33 – Готова ли Украина к переговорам? 20:04 – Станет ли война на Украине новым Вьетнамом для Европы? 22:56 – О реализации Трампом новой доктрины Монро. 28:15 – Готовят ли США новый таран против России? 28:48 – Как будет развиваться Европа?

сша

россия

китай

брюссель

европа

украина

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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