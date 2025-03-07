https://ukraina.ru/20250307/1061613524.html

Многополярность по-американски: Дугин о новой идеологии Трампа

Многополярность по-американски: Дугин о новой идеологии Трампа - 07.03.2025 Украина.ру

Многополярность по-американски: Дугин о новой идеологии Трампа

Президент США Дональд Трамп выдвинул в своей стране идеологию, прямо противоположную предыдущей. Его новые идеи основаны на традиционных ценностях и признании многополярного мира. Об этом 7 марта заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин

2025-03-07T10:30

2025-03-07T10:30

2025-03-07T10:30

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Он опубликовал статью под названием "Еще более глубинное государство и "Темное Просвещение", в которое написал, что в правительстве США крепко засела правящая элита с либерально-демократической идеологией. Именно она связала судьбу Америки и Запада с глобализмом и однополярностью, подчеркнул автор материала.Философ отметил, что в США происходит идеологический и даже геополитический переворот, по-новому распределяются роли "друг" и "враг". И это происходит как во внутренней, так и во внешней политике государства."Все это Трамп обозначил еще в своей предвыборной кампании. После инаугурации он немедленно стал проводить эти планы в жизнь, назначив на ключевые посты в новой администрации убежденных сторонников, наделив их чрезвычайными полномочиями", — добавил политолог. В то же время американский лидер заявил о том, что в процессе урегулирования украинского конфликта за последние несколько дней достигнуты хорошие результаты, что, по мнению Трампа, может привести его к завершению. Он также уточнил, что рано или поздно мир между Россией и Украиной настанет, так как, по словам главы Белого дома, у них нет выбора. Подробности в публикации Трамп рассказал о "хорошем прогрессе" в переговорах по Украине

https://ukraina.ru/20250307/1061613012.html

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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, переговоры, многополярный мир