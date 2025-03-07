Многополярность по-американски: Дугин о новой идеологии Трампа
© Public domain
© Public domain
Президент США Дональд Трамп выдвинул в своей стране идеологию, прямо противоположную предыдущей. Его новые идеи основаны на традиционных ценностях и признании многополярного мира. Об этом 7 марта заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин
Он опубликовал статью под названием "Еще более глубинное государство и "Темное Просвещение", в которое написал, что в правительстве США крепко засела правящая элита с либерально-демократической идеологией. Именно она связала судьбу Америки и Запада с глобализмом и однополярностью, подчеркнул автор материала.
"Трамп выдвинул прямо противоположную идеологию — MAGA-идеологию (Make America Great Again, сделать Америку снова великой - Ред.). Она строится на полярно противоположных основаниях — традиционные ценности, нормальное распределение полов, защита народов от массовой миграции и особенно нелегальной, укрепление суверенитета и сохранение национальных государств, признание многополярного мира", — цитирует текст работ Дугина агентство РИА Новости.
Философ отметил, что в США происходит идеологический и даже геополитический переворот, по-новому распределяются роли "друг" и "враг". И это происходит как во внутренней, так и во внешней политике государства.
"Все это Трамп обозначил еще в своей предвыборной кампании. После инаугурации он немедленно стал проводить эти планы в жизнь, назначив на ключевые посты в новой администрации убежденных сторонников, наделив их чрезвычайными полномочиями", — добавил политолог.
В то же время американский лидер заявил о том, что в процессе урегулирования украинского конфликта за последние несколько дней достигнуты хорошие результаты, что, по мнению Трампа, может привести его к завершению. Он также уточнил, что рано или поздно мир между Россией и Украиной настанет, так как, по словам главы Белого дома, у них нет выбора. Подробности в публикации Трамп рассказал о "хорошем прогрессе" в переговорах по Украине