Многополярность по-американски: Дугин о новой идеологии Трампа - 07.03.2025 Украина.ру
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Многополярность по-американски: Дугин о новой идеологии Трампа
Многополярность по-американски: Дугин о новой идеологии Трампа - 07.03.2025 Украина.ру
Многополярность по-американски: Дугин о новой идеологии Трампа
Президент США Дональд Трамп выдвинул в своей стране идеологию, прямо противоположную предыдущей. Его новые идеи основаны на традиционных ценностях и признании многополярного мира. Об этом 7 марта заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин
2025-03-07T10:30
2025-03-07T10:30
новости
украина
сша
россия
дональд трамп
переговоры
многополярный мир
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Он опубликовал статью под названием "Еще более глубинное государство и "Темное Просвещение", в которое написал, что в правительстве США крепко засела правящая элита с либерально-демократической идеологией. Именно она связала судьбу Америки и Запада с глобализмом и однополярностью, подчеркнул автор материала.Философ отметил, что в США происходит идеологический и даже геополитический переворот, по-новому распределяются роли "друг" и "враг". И это происходит как во внутренней, так и во внешней политике государства."Все это Трамп обозначил еще в своей предвыборной кампании. После инаугурации он немедленно стал проводить эти планы в жизнь, назначив на ключевые посты в новой администрации убежденных сторонников, наделив их чрезвычайными полномочиями", — добавил политолог. В то же время американский лидер заявил о том, что в процессе урегулирования украинского конфликта за последние несколько дней достигнуты хорошие результаты, что, по мнению Трампа, может привести его к завершению. Он также уточнил, что рано или поздно мир между Россией и Украиной настанет, так как, по словам главы Белого дома, у них нет выбора. Подробности в публикации Трамп рассказал о "хорошем прогрессе" в переговорах по Украине
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, переговоры, многополярный мир
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, переговоры, многополярный мир

Многополярность по-американски: Дугин о новой идеологии Трампа

10:30 07.03.2025
 
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© Public domain
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Президент США Дональд Трамп выдвинул в своей стране идеологию, прямо противоположную предыдущей. Его новые идеи основаны на традиционных ценностях и признании многополярного мира. Об этом 7 марта заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин
Он опубликовал статью под названием "Еще более глубинное государство и "Темное Просвещение", в которое написал, что в правительстве США крепко засела правящая элита с либерально-демократической идеологией. Именно она связала судьбу Америки и Запада с глобализмом и однополярностью, подчеркнул автор материала.
"Трамп выдвинул прямо противоположную идеологию — MAGA-идеологию (Make America Great Again, сделать Америку снова великой - Ред.). Она строится на полярно противоположных основаниях — традиционные ценности, нормальное распределение полов, защита народов от массовой миграции и особенно нелегальной, укрепление суверенитета и сохранение национальных государств, признание многополярного мира", — цитирует текст работ Дугина агентство РИА Новости.
Философ отметил, что в США происходит идеологический и даже геополитический переворот, по-новому распределяются роли "друг" и "враг". И это происходит как во внутренней, так и во внешней политике государства.
"Все это Трамп обозначил еще в своей предвыборной кампании. После инаугурации он немедленно стал проводить эти планы в жизнь, назначив на ключевые посты в новой администрации убежденных сторонников, наделив их чрезвычайными полномочиями", — добавил политолог.
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В то же время американский лидер заявил о том, что в процессе урегулирования украинского конфликта за последние несколько дней достигнуты хорошие результаты, что, по мнению Трампа, может привести его к завершению. Он также уточнил, что рано или поздно мир между Россией и Украиной настанет, так как, по словам главы Белого дома, у них нет выбора. Подробности в публикации Трамп рассказал о "хорошем прогрессе" в переговорах по Украине
 
НовостиУкраинаСШАРоссияДональд Трамппереговорымногополярный мир
 
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