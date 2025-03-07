"Это они путь в ЕС для Украины указали": логотип европейского перевооружения насмешил мир - фото
В новом логотипе европейского перевооружения, представленного Европейской комиссией (ЕК) просматривается странное изображение. На это в своем телеграм-канале обратил внимание председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
© @EU_Commission
© @EU_Commission
"Самая распространенная трактовка этого логотипа - руки, раздвигающие [пятую точку]", - отметил он, оговорившись, что "учитывая основную профессию Урсулы фон дер Ляйен, должна была быть другая часть тела".
Урсула фон дер Ляйен в 1988-1992 годах работала врачом-ассистентом в гинекологической клинике при Ганноверском мединституте.
"По ходу они все там и есть", "Символично", "Показано европейское гостеприимство для новой волны "беженцев". Типа, еще растянем, оно резиновое", "Для толерантной Европы этот символ имеет положительные смысл и эмоциональную окраску", "Это они путь в ЕС для Украины указали", "На эту картинку потратили 100% оборонного бюджета прибалтов", "В целом предсказуемо", - отреагировали пользователи сети.
Между тем, именно под этим логотипом лидеры ЕС ранее согласовали предложенный Еврокомиссией план милитаризации Европы на сумму 800 миллиардов евро.
Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск отметил, что европейские лидеры хотят, чтобы война на Украине стала вечной, а также согласился, что Европа - соучастница геноцида украинского народа.