ВСУ бросают Курский выступ, чтобы не потерять Запорожье? О новом наступлении ВС России - Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о том, когда может быть освобождена Курская область и назвал следующую крупную цель для ВС России. Также он спрогнозировал действия российских военных в 2025 году и обозначил приоритетные направления движения войск.
00:45 – О следующей крупной цели для ВС России;
02:04 – О распутице и других препятствиях;
03:25 – О стратегии генерала ВСУ Драпатого на Красноармейском направлении;
06:15 – О возможности разделения украинской группировки в Курской области;
10:16 – О подготовке сторон конфликта к весенне-летней кампании;
16:25 – Будущее мирных переговоров;
18:26 – Прогнозы дальнейшего хода войны.
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11:09Плацдарм ВСУ в Курской области отрезан российской армией от границы — Deep StateРоссийские подразделения практически отрезали большую часть украинского плацдарма в Курской области от границы. Об этом свидетельствует карта аналитического ресурса Deep State, работающего на главное управление разведки (ГУР) Украины, которая была опубликована 7 марта