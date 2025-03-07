ВСУ бросают Курский выступ, чтобы не потерять Запорожье? О новом наступлении ВС России - Рожин - 07.03.2025 Украина.ру
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ВСУ бросают Курский выступ, чтобы не потерять Запорожье? О новом наступлении ВС России - Рожин
ВСУ бросают Курский выступ, чтобы не потерять Запорожье? О новом наступлении ВС России - Рожин - 07.03.2025 Украина.ру
ВСУ бросают Курский выступ, чтобы не потерять Запорожье? О новом наступлении ВС России - Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о том, когда может быть освобождена Курская область и назвал следующую... Украина.ру, 07.03.2025
2025-03-07T11:51
2025-03-07T11:51
россия
запорожье
курская область
борис рожин
вооруженные силы украины
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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о том, когда может быть освобождена Курская область и назвал следующую крупную цель для ВС России. Также он спрогнозировал действия российских военных в 2025 году и обозначил приоритетные направления движения войск. 00:45 – О следующей крупной цели для ВС России; 02:04 – О распутице и других препятствиях; 03:25 – О стратегии генерала ВСУ Драпатого на Красноармейском направлении; 06:15 – О возможности разделения украинской группировки в Курской области; 10:16 – О подготовке сторон конфликта к весенне-летней кампании; 12:39 – Когда будут понятны действия США с военной поддержкой Украины? 16:25 – Будущее мирных переговоров; 18:26 – Прогнозы дальнейшего хода войны. #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Рожин #Великая_Новосёлка #Донецк #Запорожье #ДНР #Донбасс #Запорожская_область #Скудное #Бурлацкое #Привольное #Днепроэнергия #Шевченково #литий #Курск #Курская_область #Сумы #Сумская_область #Днепропетровская_область #логистика #дроны #БПЛА #беспилотник #Красноармейск #Покровск #Сватово #Луганск #ЛНР #Купянск #Харьков #Харьковская_область #Драпатый #Селидово #Угледар #Курск #Курская_область #техника #операторы #Суджа #Юнаковка #ротация #Малая_Локня #Викторовка #Орловка #Погребки #мобилизация #ТЦК #ЕС #Европа #Евросоюз #США #Америка #ВПК #переговоры #мир #дипломатия #история #Турция #изоляция #НАТО #выборы #Трамп ТГ-канал Бориса Рожина - https://t.me/boris_rozhin Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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россия, запорожье, курская область, борис рожин, вооруженные силы украины, ес, украина.ру
Россия, Запорожье, Курская область, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру

ВСУ бросают Курский выступ, чтобы не потерять Запорожье? О новом наступлении ВС России - Рожин

11:51 07.03.2025
 
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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о том, когда может быть освобождена Курская область и назвал следующую крупную цель для ВС России. Также он спрогнозировал действия российских военных в 2025 году и обозначил приоритетные направления движения войск.
00:45 – О следующей крупной цели для ВС России;
02:04 – О распутице и других препятствиях;
03:25 – О стратегии генерала ВСУ Драпатого на Красноармейском направлении;
06:15 – О возможности разделения украинской группировки в Курской области;
10:16 – О подготовке сторон конфликта к весенне-летней кампании;
12:39 – Когда будут понятны действия США с военной поддержкой Украины?
16:25 – Будущее мирных переговоров;
18:26 – Прогнозы дальнейшего хода войны.
#Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Рожин #Великая_Новосёлка #Донецк #Запорожье #ДНР #Донбасс #Запорожская_область #Скудное #Бурлацкое #Привольное #Днепроэнергия #Шевченково #литий #Курск #Курская_область #Сумы #Сумская_область #Днепропетровская_область #логистика #дроны #БПЛА #беспилотник #Красноармейск #Покровск #Сватово #Луганск #ЛНР #Купянск #Харьков #Харьковская_область #Драпатый #Селидово #Угледар #Курск #Курская_область #техника #операторы #Суджа #Юнаковка #ротация #Малая_Локня #Викторовка #Орловка #Погребки #мобилизация #ТЦК #ЕС #Европа #Евросоюз #США #Америка #ВПК #переговоры #мир #дипломатия #история #Турция #изоляция #НАТО #выборы #Трамп ТГ-канал Бориса Рожина - https://t.me/boris_rozhin
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
11:09
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РоссияЗапорожьеКурская областьБорис РожинВооруженные силы УкраиныЕСУкраина.ру
 
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