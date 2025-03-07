Усилить санкции, поставлять оружие, искать гарантии безопасности для Киева. О чем договорились лидеры ЕС - 07.03.2025 Украина.ру
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Усилить санкции, поставлять оружие, искать гарантии безопасности для Киева. О чем договорились лидеры ЕС
Усилить санкции, поставлять оружие, искать гарантии безопасности для Киева. О чем договорились лидеры ЕС - 07.03.2025 Украина.ру
Усилить санкции, поставлять оружие, искать гарантии безопасности для Киева. О чем договорились лидеры ЕС
Европейский союз намерен наращивать санкционное давление на Россию, следует из итогового документа саммита в Брюсселе, поддержанного 26 из 27 лидеров государств-членов сообщества
2025-03-07T07:31
2025-03-07T07:41
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Параллельно с поддержкой Украины "будет усилено давление на Россию, в том числе через введение новых санкций и ужесточение реализации существующих мер", - говорится в документе.Также по итогам саммита лидеры ЕС заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе и после завершения украинского конфликта.Отмечается, что ЕС в этой связи "по-прежнему привержен оказанию сильной политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине".Кроме прочего, лидеры 26 из 27 стран ЕС договорились продолжать работу над обеспечением гарантий безопасности для Украины.Они обещали "вносить вклад в подготовку и оснащение вооруженных сил Украины и активизировать работу по дальнейшей поддержке и развитию оборонной промышленности Украины и углублению ее сотрудничества с европейской оборонной промышленностью".Подробнее о саммите - в материале Алексея Туманова Впихнуть Киев в НАТО, вооружить до зубов, а деньги поделить. Что произошло на саммите ЕС по Украине на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, Россия, ЕС, НАТО

Усилить санкции, поставлять оружие, искать гарантии безопасности для Киева. О чем договорились лидеры ЕС

07:31 07.03.2025 (обновлено: 07:41 07.03.2025)
 
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Украина ЕС флаг - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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Европейский союз намерен наращивать санкционное давление на Россию, следует из итогового документа саммита в Брюсселе, поддержанного 26 из 27 лидеров государств-членов сообщества
Параллельно с поддержкой Украины "будет усилено давление на Россию, в том числе через введение новых санкций и ужесточение реализации существующих мер", - говорится в документе.
Также по итогам саммита лидеры ЕС заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе и после завершения украинского конфликта.

"Достижение мира посредством силы требует сильной позиции для Украины, важнейшим компонентом которой должен стать ее собственный мощный военный потенциал. Это касается периодов до, во время и по завершении переговоров о прекращении войны", - сказано в документе.

Отмечается, что ЕС в этой связи "по-прежнему привержен оказанию сильной политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине".
Кроме прочего, лидеры 26 из 27 стран ЕС договорились продолжать работу над обеспечением гарантий безопасности для Украины.
Они обещали "вносить вклад в подготовку и оснащение вооруженных сил Украины и активизировать работу по дальнейшей поддержке и развитию оборонной промышленности Украины и углублению ее сотрудничества с европейской оборонной промышленностью".
Подробнее о саммите - в материале Алексея Туманова Впихнуть Киев в НАТО, вооружить до зубов, а деньги поделить. Что произошло на саммите ЕС по Украине на сайте Украина.ру.
 
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