Трамп рассказал о "хорошем прогрессе" в переговорах по Украине
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что в последние дни в переговорах об украинском урегулировании есть "хороший прогресс"
"Достигнут хороший прогресс с Украиной и с Россией в последние несколько дней. Будет хорошо привести это к завершению", - сказал Трамп.
"Украина хочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор. Я также думаю, что Россия хочет заключить сделку, потому что… определенным другим образом, который знаю только я, у них нет выбора тоже", - заверил он.
Подробнее о готовности Зеленского приступить к мирным переговорам - в материале Кремль отреагировал на готовность Зеленского к мирному урегулированию на сайте Украина.ру.