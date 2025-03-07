Трамп рассказал о "хорошем прогрессе" в переговорах по Украине - 07.03.2025 Украина.ру
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Трамп рассказал о "хорошем прогрессе" в переговорах по Украине
Трамп рассказал о "хорошем прогрессе" в переговорах по Украине - 07.03.2025 Украина.ру
Трамп рассказал о "хорошем прогрессе" в переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что в последние дни в переговорах об украинском урегулировании есть "хороший прогресс"
2025-03-07T07:53
2025-03-07T07:49
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"Достигнут хороший прогресс с Украиной и с Россией в последние несколько дней. Будет хорошо привести это к завершению", - сказал Трамп.По его словам, Москва и Киев хотят заключить соглашение по урегулированию конфликта, поскольку "у них нет выбора".Подробнее о готовности Зеленского приступить к мирным переговорам - в материале Кремль отреагировал на готовность Зеленского к мирному урегулированию на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Трамп рассказал о "хорошем прогрессе" в переговорах по Украине

07:53 07.03.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP / Evan Vucci
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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что в последние дни в переговорах об украинском урегулировании есть "хороший прогресс"
"Достигнут хороший прогресс с Украиной и с Россией в последние несколько дней. Будет хорошо привести это к завершению", - сказал Трамп.
По его словам, Москва и Киев хотят заключить соглашение по урегулированию конфликта, поскольку "у них нет выбора".
"Украина хочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор. Я также думаю, что Россия хочет заключить сделку, потому что… определенным другим образом, который знаю только я, у них нет выбора тоже", - заверил он.
Подробнее о готовности Зеленского приступить к мирным переговорам - в материале Кремль отреагировал на готовность Зеленского к мирному урегулированию на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
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