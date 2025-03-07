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Трамп рассказал о "хорошем прогрессе" в переговорах по Украине

Трамп рассказал о "хорошем прогрессе" в переговорах по Украине - 07.03.2025 Украина.ру

Трамп рассказал о "хорошем прогрессе" в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что в последние дни в переговорах об украинском урегулировании есть "хороший прогресс"

2025-03-07T07:53

2025-03-07T07:53

2025-03-07T07:49

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"Достигнут хороший прогресс с Украиной и с Россией в последние несколько дней. Будет хорошо привести это к завершению", - сказал Трамп.По его словам, Москва и Киев хотят заключить соглашение по урегулированию конфликта, поскольку "у них нет выбора".Подробнее о готовности Зеленского приступить к мирным переговорам - в материале Кремль отреагировал на готовность Зеленского к мирному урегулированию на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский