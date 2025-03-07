Главное за ночь 7 марта - 07.03.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 7 марта
Главное за ночь 7 марта - 07.03.2025 Украина.ру
Главное за ночь 7 марта
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам газовой инфраструктуры и аэродромам противника. Взрывы раздавались в Винницкой, Днепропетровской, Киевской,... Украина.ру, 07.03.2025
2025-03-07T08:05
2025-03-07T08:05
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вооруженные силы украины
мид
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ВС РФ нанесли массированный удар по объектам газовой инфраструктуры и аэродромам противника. Взрывы раздавались в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Ивано-Франковской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях.Российские войска контролируют острова и всю дельту Днепра, — губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Жители курского села Николаево-Дарьино, которые больше полугода прятались по подвалам под атаками ВСУ, готовы были делиться всем с российскими солдатами: они заваривали для них чай, носили воду и делились горячим, — местная жительница.Украинские боевики минировали продукты питания и другие ценности перед бегством из оккупированной Новогродовки, — сообщила СМИ беженка из города.Виктор Орбан заявил, что в Венгрии проведут опрос граждан о членстве Украины в Евросоюзе. В Будапеште считают, что перед тем, как решать вопрос о финансовой поддержке Киева со стороны европейских властей, предстоит решить вопрос членства страны в ЕС.Крепкие, зрелые и стабильные отношения Пекина и Москвы не подвержены влиянию третьих сторон, заверил глава китайского МИД. По его словам, обе страны воспользуются празднованием годовщины победы во Второй мировой войне, чтобы продвигать правильный взгляд на историю.Комендантский час ввели в сирийской Латакии из-за столкновений между силами безопасности и сторонниками экс-президента Асада, передает госагентство SANA.Об успехах ВС РФ - в материале Российские войска освободили Андреевку в ДНР - Минобороны на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, хмельницкая область, днепр, владимир сальдо, виктор орбан, башар асад, ес, вооруженные силы украины, мид
Новости, Россия, Хмельницкая область, Днепр, Владимир Сальдо, Виктор Орбан, Башар Асад, ЕС, Вооруженные силы Украины, МИД

Главное за ночь 7 марта

08:05 07.03.2025
 
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
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ВС РФ нанесли массированный удар по объектам газовой инфраструктуры и аэродромам противника. Взрывы раздавались в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Ивано-Франковской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях.
Российские войска контролируют острова и всю дельту Днепра, — губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Жители курского села Николаево-Дарьино, которые больше полугода прятались по подвалам под атаками ВСУ, готовы были делиться всем с российскими солдатами: они заваривали для них чай, носили воду и делились горячим, — местная жительница.
Украинские боевики минировали продукты питания и другие ценности перед бегством из оккупированной Новогродовки, — сообщила СМИ беженка из города.
Виктор Орбан заявил, что в Венгрии проведут опрос граждан о членстве Украины в Евросоюзе. В Будапеште считают, что перед тем, как решать вопрос о финансовой поддержке Киева со стороны европейских властей, предстоит решить вопрос членства страны в ЕС.
Крепкие, зрелые и стабильные отношения Пекина и Москвы не подвержены влиянию третьих сторон, заверил глава китайского МИД. По его словам, обе страны воспользуются празднованием годовщины победы во Второй мировой войне, чтобы продвигать правильный взгляд на историю.
Комендантский час ввели в сирийской Латакии из-за столкновений между силами безопасности и сторонниками экс-президента Асада, передает госагентство SANA.
Об успехах ВС РФ - в материале Российские войска освободили Андреевку в ДНР - Минобороны на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияХмельницкая областьДнепрВладимир СальдоВиктор ОрбанБашар АсадЕСВооруженные силы УкраиныМИД
 
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Заголовок открываемого материала
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