https://ukraina.ru/20250307/1061605539.html

Генштаб ВСУ снимает подразделения с Курского плацдарма и перебрасывает их на другие направления — Алехин

Генштаб ВСУ снимает подразделения с Курского плацдарма и перебрасывает их на другие направления — Алехин - 07.03.2025 Украина.ру

Генштаб ВСУ снимает подразделения с Курского плацдарма и перебрасывает их на другие направления — Алехин

Из Курской области некоторые формирования противника уже переброшены под Великую Новоселку, в район Бурлацкого и Привольного. За минувшие сутки часть сил противника также переброшены из Сумской области под Купянск и Чугуев. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-03-07T05:15

2025-03-07T05:15

2025-03-07T05:15

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Эксперт сообщил, что украинский Генштаб уже начал снимать подразделения с курского плацдарма и перебрасывать их на другие направления, где ситуация для ВСУ становится катастрофической.В частности, некоторые формирования противника уже переброшены под Великую Новоселку, в район Бурлацкого и Привольного, уточнил обозреватель.В частности, группировка "Север" нанесла удары по ВСУ в районах Волчанска и Липцев, уничтожив до 45 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля, рассказал эксперт.При этом бойцы группировки войск "Запад" улучшила позиции в районах Карповки и Катериновки, где противник потерял до 255 солдат, четыре автомобиля, орудие западного производства и три станции РЭБ, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом стали воевать "по понятиям", поэтому сдаются в плен" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250306/1061569980.html

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