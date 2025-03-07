Генштаб ВСУ снимает подразделения с Курского плацдарма и перебрасывает их на другие направления — Алехин - 07.03.2025 Украина.ру
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Генштаб ВСУ снимает подразделения с Курского плацдарма и перебрасывает их на другие направления — Алехин
Генштаб ВСУ снимает подразделения с Курского плацдарма и перебрасывает их на другие направления — Алехин - 07.03.2025 Украина.ру
Генштаб ВСУ снимает подразделения с Курского плацдарма и перебрасывает их на другие направления — Алехин
Из Курской области некоторые формирования противника уже переброшены под Великую Новоселку, в район Бурлацкого и Привольного. За минувшие сутки часть сил противника также переброшены из Сумской области под Купянск и Чугуев. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-03-07T05:15
2025-03-07T05:15
новости
великая новоселка
сумская область
купянск
юрий кнутов
курская область
запад
север
сво
наступление
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Эксперт сообщил, что украинский Генштаб уже начал снимать подразделения с курского плацдарма и перебрасывать их на другие направления, где ситуация для ВСУ становится катастрофической.В частности, некоторые формирования противника уже переброшены под Великую Новоселку, в район Бурлацкого и Привольного, уточнил обозреватель.В частности, группировка "Север" нанесла удары по ВСУ в районах Волчанска и Липцев, уничтожив до 45 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля, рассказал эксперт.При этом бойцы группировки войск "Запад" улучшила позиции в районах Карповки и Катериновки, где противник потерял до 255 солдат, четыре автомобиля, орудие западного производства и три станции РЭБ, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом стали воевать "по понятиям", поэтому сдаются в плен" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250306/1061569980.html
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новости, великая новоселка, сумская область, купянск, юрий кнутов, курская область, запад, север, сво, наступление, волчанск, чугуев, спецоперация
Новости, Великая Новоселка, Сумская область, Купянск, Юрий Кнутов, Курская область, Запад, север, СВО, наступление, Волчанск, Чугуев, Спецоперация

Генштаб ВСУ снимает подразделения с Курского плацдарма и перебрасывает их на другие направления — Алехин

05:15 07.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ Украина танки флаг оружие бтр
ВСУ Украина танки флаг оружие бтр - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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Из Курской области некоторые формирования противника уже переброшены под Великую Новоселку, в район Бурлацкого и Привольного. За минувшие сутки часть сил противника также переброшены из Сумской области под Купянск и Чугуев. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Эксперт сообщил, что украинский Генштаб уже начал снимать подразделения с курского плацдарма и перебрасывать их на другие направления, где ситуация для ВСУ становится катастрофической.
В частности, некоторые формирования противника уже переброшены под Великую Новоселку, в район Бурлацкого и Привольного, уточнил обозреватель.
"За минувшие сутки часть сил противника также переброшены из Сумской области под Купянск и Чугуев, поскольку на всем Харьковском направлении он испытывает проблемы в дефиците личного состава и неумелого руководства войсками со стороны командования", — подчеркнул Алехин.
В частности, группировка "Север" нанесла удары по ВСУ в районах Волчанска и Липцев, уничтожив до 45 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля, рассказал эксперт.
При этом бойцы группировки войск "Запад" улучшила позиции в районах Карповки и Катериновки, где противник потерял до 255 солдат, четыре автомобиля, орудие западного производства и три станции РЭБ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом стали воевать "по понятиям", поэтому сдаются в плен" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.
Борис Рожин интервью
Вчера, 07:00
Борис Рожин: Трамп борется с Европой, а ВСУ бросают Курский выступ, чтобы затормозить потерю ДонбассаВне зависимости от хода переговоров, будем в ближайшие полгода продолжать операции по освобождению Донбасса, на северо-востоке Харьковской области, по уничтожению ВСУ под Курском, а также по наступлению в Запорожской и Днепропетровской областях, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
 
НовостиВеликая НовоселкаСумская областьКупянскЮрий КнутовКурская областьЗападсеверСВОнаступлениеВолчанскЧугуевСпецоперация
 
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