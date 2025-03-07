Генштаб ВСУ снимает подразделения с Курского плацдарма и перебрасывает их на другие направления — Алехин
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ Украина танки флаг оружие бтр
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Из Курской области некоторые формирования противника уже переброшены под Великую Новоселку, в район Бурлацкого и Привольного. За минувшие сутки часть сил противника также переброшены из Сумской области под Купянск и Чугуев. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Эксперт сообщил, что украинский Генштаб уже начал снимать подразделения с курского плацдарма и перебрасывать их на другие направления, где ситуация для ВСУ становится катастрофической.
В частности, некоторые формирования противника уже переброшены под Великую Новоселку, в район Бурлацкого и Привольного, уточнил обозреватель.
"За минувшие сутки часть сил противника также переброшены из Сумской области под Купянск и Чугуев, поскольку на всем Харьковском направлении он испытывает проблемы в дефиците личного состава и неумелого руководства войсками со стороны командования", — подчеркнул Алехин.
В частности, группировка "Север" нанесла удары по ВСУ в районах Волчанска и Липцев, уничтожив до 45 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля, рассказал эксперт.
При этом бойцы группировки войск "Запад" улучшила позиции в районах Карповки и Катериновки, где противник потерял до 255 солдат, четыре автомобиля, орудие западного производства и три станции РЭБ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом стали воевать "по понятиям", поэтому сдаются в плен" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:00Борис Рожин: Трамп борется с Европой, а ВСУ бросают Курский выступ, чтобы затормозить потерю ДонбассаВне зависимости от хода переговоров, будем в ближайшие полгода продолжать операции по освобождению Донбасса, на северо-востоке Харьковской области, по уничтожению ВСУ под Курском, а также по наступлению в Запорожской и Днепропетровской областях, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин