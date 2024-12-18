https://ukraina.ru/20241218/1059743491.html

Ищенко: Польша может завести на Украину только 100 тысяч солдат, поэтому Макрон надеется на перемирие

Ищенко: Польша может завести на Украину только 100 тысяч солдат, поэтому Макрон надеется на перемирие - 18.12.2024 Украина.ру

Ищенко: Польша может завести на Украину только 100 тысяч солдат, поэтому Макрон надеется на перемирие

Сейчас в рядах ВСУ точно наберется от 600 до 700 тысяч человек. У них серьезный боевой опыт и неплохая оснащенность, но даже они вынуждены бежать от российской армии. Польша пока даже не может увеличить численность армии до 250 тысяч человек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-18T05:30

2024-12-18T05:30

2024-12-18T05:30

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Для возможной отправки войск на Украину в Евросоюзе рассматривается коалиция из пяти-восьми стран. По мнению эксперта, такая коалиция может состоять хоть из всех стран Евросоюза. Есть только одна проблема – у них нет войск, отметил он.Сейчас в ВСУ от 600 до 700 тысяч человек точно есть. У них серьезный боевой опыт и неплохая оснащенность, но даже они ничего не могут сделать и вынуждены бежать от российской армии. А перевооружение польской армии еще даже не закончилось, подчеркнул политолог.Он рассказал, что в начале СВО Россия заходила на Украину с 220-тысячной армией, не считая Росгвардии, а поляков сейчас всего 200 тысяч. И потом, они не могут послать на Украину всю армию, потому что им надо контролировать границу с Литвой, Белоруссией и Калининградской областью, отметил эксперт."Тысяч 100 на это удовольствие им потратить придется. Следовательно, на Украину поляки могут завести максимум 100 тысяч человек. Этого мало. Потому Макрон и говорит, что европейские войска зайдут на Украину, как только наступит перемирие", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.О других особенностях украинского конфликта — в интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241217/1059696700.html

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новости, украина, польша, россия, ростислав ищенко, эммануэль макрон, сво, детали, турция, вс рф, спецоперация, литва, белоруссия