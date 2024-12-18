Ищенко: Польша может завести на Украину только 100 тысяч солдат, поэтому Макрон надеется на перемирие
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Сейчас в рядах ВСУ точно наберется от 600 до 700 тысяч человек. У них серьезный боевой опыт и неплохая оснащенность, но даже они вынуждены бежать от российской армии. Польша пока даже не может увеличить численность армии до 250 тысяч человек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Для возможной отправки войск на Украину в Евросоюзе рассматривается коалиция из пяти-восьми стран. По мнению эксперта, такая коалиция может состоять хоть из всех стран Евросоюза. Есть только одна проблема – у них нет войск, отметил он.
"В Европе есть только две большие армии: условно боеспособная Польша и реально боеспособная Турция. Турция сейчас занята Ближним Востоком, а Польша пока даже не может увеличить численность армии до 250 тысяч человек", — указал Ищенко.
Сейчас в ВСУ от 600 до 700 тысяч человек точно есть. У них серьезный боевой опыт и неплохая оснащенность, но даже они ничего не могут сделать и вынуждены бежать от российской армии. А перевооружение польской армии еще даже не закончилось, подчеркнул политолог.
Он рассказал, что в начале СВО Россия заходила на Украину с 220-тысячной армией, не считая Росгвардии, а поляков сейчас всего 200 тысяч. И потом, они не могут послать на Украину всю армию, потому что им надо контролировать границу с Литвой, Белоруссией и Калининградской областью, отметил эксперт.
"Тысяч 100 на это удовольствие им потратить придется. Следовательно, на Украину поляки могут завести максимум 100 тысяч человек. Этого мало. Потому Макрон и говорит, что европейские войска зайдут на Украину, как только наступит перемирие", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.
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