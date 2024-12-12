https://ukraina.ru/20241212/1059594881.html

Дмитрий Бавырин: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России

Дмитрий Бавырин: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России - 12.12.2024 Украина.ру

Дмитрий Бавырин: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России

Пока у Трампа проходит притирка с Зеленским, наша армия успешно решает свои задачи. Чем дальше мы продвинемся, тем больше России будет потом, считает политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин

2024-12-12T07:00

2024-12-12T07:00

2024-12-12T07:00

интервью

украина

сша

россия

владимир зеленский

дональд трамп

башар асад

франция

алжир

"орешник"

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Дмитрий, я бы хотел, чтобы вы как бухгалтер оценили все наши геополитические доходы и расходы 2024 года, а потом подсчитали итоговую прибыль.- Начнем с Сирии, потому что ее до сих пор все обсуждают.Нашему политическому сознанию привычно сваливать все на США, но сами американские чиновники обалдели от происходящего. Они не ожидали ничего подобного. Первую причину произошедшего надо искать в Анкаре, вторую – в Идлибе.Идлиб – это провинция в Сирии, которую публицисты называли заповедником гоблинов. Когда шла война, засевшим в городах бандформированиям предлагали сдаться, сесть в автобусы и уехать в Идлиб. Там собирались разные террористические группировки, которые вступили между собой в борьбу за власть. В ней победили те, кто сверг Асада.Причем они построили в Идлибе параллельное государство, которое местами функционировало лучше, чем власть Асада. То есть Асад тоже проиграл им политическую конкуренцию.А снабжала и опекала это параллельное государство именно Анкара.Проблема не в том, что Россия не уследила за Сирией. В данной ситуации мы не могли ничего сделать. Это иллюзия, что из Идлиба потекло, но можно было пальцем заткнуть эту дырку и все было бы по-прежнему. Потому что режим Асада сгнил как система государственного управления.Напомню, что когда 2011 году была Арабская весна, которая смела огромное количество правительств на Ближнем Востоке. Но Асад вместе со своей коалицией (меньшинства, олигархи, Иран) успешно сопротивлялся еще четыре года до того, как в конфликт вмешалась российская армия и ВКС. А теперь его режим пал за четыре дня.Повторюсь, нам некого было спасать.Когда Россия вступила в войну в 2015 году, она делала ставку на победителя. Это была инвестиция: "Если мы поможем Асаду, у нас будут в Сирии военные базы". И тогда Асад доказал, что он жизнеспособен. А сейчас у него все обрушилось. И собранная им коалиция либо отвернулась от него, либо перешла на сторону обобщенной оппозиции.- Что теперь будет с нашей военной активностью в Ливии и в Африке?- Вопрос сохранения в Сирии наших баз в Хмеймиме и Тартусе сейчас решается дипломатическим путем. Они имеют важное логистическое значение для всех операций в Африке по выдавливанию оттуда Франции. Если мы это сейчас потеряем, это окажет влияние на всю Африку. Но пока фактическое руководство Сирии велело не трогать базы и обсудить вопрос их сохранения.- Если нам придется уходить из Сирии, можем ли мы перебазироваться в Алжир, с которым мы активно проводим военно-морские учения?- Это возможно. Но это вызовет страшную истерику у Франции, а Макрон костьми ляжет, чтобы этого не допустить. Когда-то Алжир был важной частью французской пост-империи, а теперь он явно смотрит в сторону Глобального Юга. Резкий переход Алжира в антифранцузскй лагерь – это не то же самое, что резкий переход Украины в антироссийский лагерь, то что-то очень близкое к этому.И если мы будем перебазироваться в Алжир, другие игроки подключатся. Французы точно, и, может быть, американцы. Хотя у Трампа есть одно достоинство – он не очень любит военные авантюры. И это хорошо.- Мы готовы побить Макрона еще раз на территории Африки, чтобы он не думал о каких-то интервенциях на Украину?- Понимаете, в отличие от США, мы больше подстраиваемся под ситуацию.Где-то произошли определенные процессы, слетел правящий режим, пришла новая власть. И когда происходит пересдача карт, мы присоединяемся к игре: "Мы можем предложить вот это". А поскольку наши противники поддерживали предыдущую власть, у нового режима есть смысл присоединиться к нам, если им есть, что нам предложить.Сегодняшняя ситуация ничем не отличается от борьбы за Африку времен холодной войны между СССР и США. Потому что появились новые игроки, которые могут войти на континент. Прежде всего, Китай. И конкуренция между Китаем и Западом будет только нарастать.И если мы потеряем военные базы из-за разных политических пертурбаций, это будет неприятно. Но в сирийском регионе Россия давно, специалистов по Сирии у нас много, контакты остались, опыт участия в восточных хитро сотканных сделках есть.Поэтому я бы сказал, что шансы у нас хорошие.- На нашу Украину как вся эта ситуация может повлиять?- На нашу Украину это влияет очень опосредованно. Эти процессы идут параллельным треком. И мне вся эта ситуация напоминает покер.За Сирию в 2010х годах была агрессивная и эмоциональная игра. Меркель, французы, арабы, американцы. Все фишки подвигают, ставки делают и орут "Не жульничай". А сейчас Эрдоган и Израиль загребают банк, а у всех остальных уже денег нет. Они уже все проиграли. Им лишь бы свое сохранить (смеется).И Сирия нас сейчас интересует только в том смысле, что там есть наша ставка в виде баз. Нам ее нужно сохранить. И все. Через пару дней эта история утихнет, хотя война там продолжится.А Украина – совершенно другая история. Она подписывается энергией, которая вырабатывается в Вашингтоне. Уход Байдена и приход Трампа, а также искры, которые летят от несовпадения их позиций. При этом Трамп реально намерен действовать.Он прямо заявил, что завершение конфликта на Украине станет его приоритетом на первое время. Это не тот случай, когда ты даешь себе обещание с понедельника ходить в спортзал. И это не случай Байдена, который обещал заняться Северной Кореей, но четыре года этой проблемы не касался. Трамп настроен серьезно (смеется).Публичных заявлений от Трампа будет немного. Но будет идти активная скрытая дипломатия. Хотя полностью скрыть ее невозможно. Потому что этот процесс по созданию интриги сопровождается большой информационной истерикой. Трамп хочет тишины, но тишину у него создать не получится.- Капание на мозги с мирными планами и дальнобойные удары - это все, что может наколдовать Саруман?- Это вопрос с подвохом. Когда мы примерялись, чем можем ответить США на тот или ход, никто из экспертов не предположил, что у нас есть "Орешник". Это наш козырь, который был выложен в нужное время. Этот козырь показал, что если Россия ответит, то это не значит, что она применит именно ядерное оружие, перейдя черту и начав третью мировую.Этого никто предсказать не мог, потому что мы это вынули из кармана. Но я исхожу из того, что у американцев тоже карманов много. У Пентагона по-прежнему фантастические бюджеты. Количество денег, которое там выделяется, соотносимо с бюджетами отдельных государств. Эти деньги работают, они требуют выхода. И что-то у них тоже может быть припрятано. Пока они это не подсвечивают.Пока диалог с Россией стоит у США на втором плане. В основном пишут о том, как Зеленский ищет подход к Трампу. То есть их задача — это убедить Зеленского начать переговоры, а он требует, чтобы они начались на его условиях. Либо с приглашением в НАТО, либо с условием того, что ограниченный контингент НАТО войдет на территорию Украины. И слово миротворцы тут максимально плохо подходит. Это эксперименты в области смыслов, которые их авторы пока не могут сформулировать. Первым эту идею запустил Макрон: ввести ограниченный контингент для непонятных целей. Теперь на уровне формулировок это все и плавает. Об этом говорит Зеленский, навязывает это Трампу, немцев пытается уговорить, чтобы они под это подписались.То есть чтобы поговорить с Россией о путях завершения конфликта, ему нужно приглашение в НАТО либо гарантии ввода этого контингента. При этом тактика Зеленского состоит в том, чтобы рассказывать Трампу, что я сам большой сторонник заморозки конфликта, нам это нужно больше всего, у нас меньше людей погибнет.Он возражал против заморозки все эти годы, а сейчас пытается убедить Трампа, что они на родной стороне, но есть нюанс: либо пригласите в НАТО, либо введите войска и денег, разумеется, тоже дайте.- Есть ли смысл нам обсуждать разборки между Трампом и Зеленским, если позиция обоих для нас не выгодна?- Мы следим за результатом. У нас сейчас относительно комфортное положение, потому что с той стороны происходит клинч. Идет накопление личных претензий друг к другу. Там уже искрит, а мы со стороны наблюдаем. Что по итогам этого клинча будет, с тем и будем работать.Если попытаться выделить магистральные вопросы, то, во-первых, это требование администрации Байдена к Украине снизить мобилизационный возраст, чего очень не хочется делать Зеленскому. Это ловушка. От него с высокой долей вероятности в следующем году потребуют переизбираться. Если он сейчас объявит призыв молодежи, все схватятся за голову, что же будет с нашей демографией. "Мы уже все проиграли, если от нас требуют детей отдать?" А ему нереально будет выиграть выборы, если этого принципиально не будут хотеть США.Зеленский построил на Украине руками Андрея Ермака вульгарную диктатуру. Диктатуры строятся не для того, чтобы проигрывать выборы. Но он ограничен в своем маневре в том случае, если у Запада появится мысль его убрать.Личный конфликт Зеленского с любым президентом США равносилен для него смертному приговору, потому что один из главных политических ресурсов на Украине это поддержка США. Плюс это доступ к другим материальным ресурсам. Если кто-то, претендующий на звание лидера, не может договориться с Вашингтоном, его съедят и заменят на любого, кто сможет договориться.Именно личный конфликт главы Украины (мы не считаем его легитимным президентом) с президентом США для украинской стороны опасен. Потому что в этом случае номинальный лидер Украины не исполняет свою главную функцию – связь США.Сейчас Зеленский продолжает ссориться с Трампом, вот и замечательно. Себя он закапывает.- Не хотелось бы, чтобы ему на смену пришел Залужный.- Трудно представить, что хуже, проблема в неадекватности Зеленского. Скорее всего, следующий год для Зеленского станет последним. Хотя возможно все. Что угодно. Переворот на Украине. Который Запад не поддержит, Зеленский бежит, возглавит правительство в изгнании…. Но это закончится как кейс Тихановской.Короче говоря, слишком много признаков того, что Зеленский идет к своему политическому финалу. Но это не означает не только завершения конфликта с Украиной, но и завершения конфликта России с Западом.- Можем ли мы разобраться с Украиной в 2025 году? Не доиграемся ли мы до ядерной войны с США?- К власти в США придет Трамп. У него есть минус в виде непредсказуемости и импульсивности. Это может спровоцировать третью мировую войну. Да, у него есть плюс, потому что он не хочет сильно уж ущемлять Россию, потому что у него нет особых претензий к нам. Но у него есть огромное желание победить Китай, а победить Китай, не победив Россию, невозможно (смеется).Пока с точки зрения дипломатии у нас более выгодная позиция, чем могла быть, потому что Зеленский себя откровенно закапывает. Но он себя откровенно закапывал и раньше, и все равно как-то выплывал (смеется).Я не оптимист и не пессимист. Я человек, который понимает, что в следующем году у нас с вами будет очень много работы. Напряжение в информационно-политическом пространстве будет огромным. А успех будет сопутствовать тем, кто быстрее будет реагировать и кто лучше будет понимать, что он делает.Зеленский сейчас тычет пальцем в разные стороны в надежде, что нажмет на кнопку, которая принесет ему успех. Мы ждем. Мы ждем, когда придет Трамп. Мы ждем, как Трамп и Зеленский между собой договорятся. При этом всем понятно, что Россия на Украине оставит за собой только те территории, которые займет военным путем. Добровольно Донбасс, Херсон и Запорожье нам никто не отдаст.Пока у Трампа проходит притирка с Зеленским, наша армия успешно решает свои задачи. Чем дальше мы продвинемся, тем больше России будет потом.Также о ситуации между Россией, Украиной и США - в интервью Грега Вайнера: Пока Трамп находится в раздумьях, Мерц и Зеленский подбираются к Крымскому мосту

https://ukraina.ru/20240927/1057726453.html

https://ukraina.ru/20241211/1059576447.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, башар асад, франция, алжир, "орешник"